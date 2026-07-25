Thành Đoàn Đà Nẵng phát động mỗi trường học một dự án tình nguyện

TPO - Không chỉ dừng ở những hoạt động hè thường niên, chiến dịch "Hoa phượng đỏ" năm 2026 tại Đà Nẵng khuyến khích mỗi trường học thực hiện một công trình, phần việc vì cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến của tuổi trẻ học đường.

Ngày 25/7, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Chiến sĩ tình nguyện “Hoa phượng đỏ” cấp thành phố năm 2026 và phát động chủ trương "Mỗi trường học – Một dự án tình nguyện vì cộng đồng”.

Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Chiến sĩ tình nguyện “Hoa phượng đỏ” cấp thành phố năm 2026.

Được triển khai hằng năm nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của học sinh trong dịp hè, Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” đã trở thành hoạt động ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia.

Năm nay, chiến dịch "Hoa phượng đỏ" được Thành Đoàn Đà Nẵng phát động tại trường THPT Liên Chiểu (phường Hải Vân) với đa dạng các hoạt động dành cho học sinh, tạo sân chơi lành mạnh cho các em trong dịp hè.

Dịp này, Thành Đoàn Đà Nẵng trao tặng 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng công trình “Mỗi trường học - Một vườn cây thanh niên”, công trình “Trường học không rác thải” tặng thùng rác cho nhà trường.

Trao học bổng cho học sinh khó khăn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các lớp tập huấn “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong học tập, hoạt động Đoàn và công tác tình nguyện năm 2026”, Lớp bồi dưỡng tiếng Anh miễn phí cho thanh thiếu nhi cũng được triển khai, thu hút đông đảo các bạn học sinh.

Thành Đoàn Đà Nẵng cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn phường Hải Vân nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

Từ ngày 22/7 đến ngày 25/7, các đội hình tình nguyện “Hoa phượng đỏ” của Đoàn các trường THPT, Phổ thông dân tộc nội trú, TT Giáo dục thường xuyên - Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn đồng loạt triển khai các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tổ chức vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan trường học, khu dân cư, nghĩa trang liệt sĩ.

Đặc biệt, các đơn vị chú trọng tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như: Thăm hỏi, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục truyền thống và các công trình, phần việc thanh niên phù hợp.

Thành Đoàn Đà Nẵng kêu gọi mỗi trường học thực hiện một dự án tình nguyện.

Bên cạnh đó, Thành Đoàn cũng triển khai chủ trương “Mỗi trường học – Một dự án tình nguyện vì cộng đồng”. Cụ thể, mỗi Đoàn trường học sẽ xây dựng, triển khai ít nhất một công trình, phần việc hoặc dự án tình nguyện phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương, phát huy tính sáng tạo và trách nhiệm xã hội của đoàn viên, thanh niên, học sinh.

Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” là môi trường để đoàn viên, thanh niên, học sinh phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm vì cộng đồng.

"Chúng tôi kỳ vọng mỗi công trình, phần việc thanh niên sẽ tạo dấu ấn đẹp, lan tỏa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ học đường, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, nghĩa tình”, anh Hùng nói.