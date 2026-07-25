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Ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Nhật Huy

TPO - Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030, thay ông Lê Quang Tùng vừa được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Chiều 25/7, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; các đổng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ cùng lãnh đạo TP. Cần Thơ và tỉnh An Giang.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các chức danh liên quan; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025 - 2030, và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

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Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Thanh Bình. (Ảnh: Nhật Huy)

Trước đó, sáng cùng ngày, tại An Giang, Bộ Chính trị công bố quyết định ông Lê Quang Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cùng các chức vụ liên quan; đồng thời điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Ông Đỗ Thanh Bình (sinh năm 1967, quê tỉnh Cà Mau), có trình độ Thạc sĩ Kinh tế. Ông từng đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo tại tỉnh Kiên Giang, như: Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Đầu năm 2025, ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, sau đó được điều động làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, rồi Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, đến nhận công tác tại Bộ Nội vụ và giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Nhật Huy
#Cần Thơ #công tác cán bộ #Bộ Chính trị #Bí thư Thành ủy Cần Thơ #Đỗ Thanh Bình

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