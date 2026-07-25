Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm tri ân thương binh, bệnh binh tại Nghệ An

TPO - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An và tri ân người có công với cách mạng.