Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm tri ân thương binh, bệnh binh tại Nghệ An

TPO - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An và tri ân người có công với cách mạng.
Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; bà Nguyễn Thị Thơm - Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An; ông Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; anh Lê Đức Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An.
Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn tặng quà cho các bác thương binh, bệnh binh.
Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An là đơn vị đã hơn 50 năm tiếp nhận, chăm sóc hàng nghìn lượt thương binh, bệnh binh từ các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia. Từ năm 2017, Trung tâm được giao thêm nhiệm vụ điều dưỡng luân phiên cho người có công và thân nhân theo quy định. Đến nay, đơn vị đã tổ chức điều dưỡng cho gần 3.000 lượt đối tượng. Hiện Trung tâm đang chăm sóc, điều trị và thực hiện chế độ, chính sách cho 83 thương binh, bệnh binh, 18 thân nhân người có công và 5 cán bộ hưu trí mất sức của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.