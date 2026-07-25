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Giới trẻ

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm tri ân thương binh, bệnh binh tại Nghệ An

Thu Hiền - Ngọc Tú

TPO - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An và tri ân người có công với cách mạng.

Video: Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm tri ân thương binh, bệnh binh tại Nghệ An.
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Chiều 25/7, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức chương trình “Viết tiếp bản hùng ca﻿” tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
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Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; bà Nguyễn Thị Thơm - Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An; ông Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; anh Lê Đức Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An.
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Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn bày tỏ sự xúc động, cảm phục trước những hy sinh, cống hiến của các thương binh, bệnh binh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Dù mang thương tật do chiến tranh để lại, các bác vẫn luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, sống lạc quan, kiên cường vượt qua khó khăn, trở thành tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo.
﻿Bí thư T.Ư Đoàn mong các bác thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn sức khỏe, là điểm tựa tinh thần và góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.
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Tại chương trình, T.Ư Đoàn đã trao tặng quà tới Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An cùng các thương binh, bệnh binh đang điều trị tại đây.
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Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn tặng quà cho các bác thương binh, bệnh binh.
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Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm cùng các bác thương binh, bệnh binh hòa chung ca khúc: "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".
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Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An là đơn vị đã hơn 50 năm tiếp nhận, chăm sóc hàng nghìn lượt thương binh, bệnh binh từ các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia. Từ năm 2017, Trung tâm được giao thêm nhiệm vụ điều dưỡng luân phiên cho người có công và thân nhân theo quy định. Đến nay, đơn vị đã tổ chức điều dưỡng cho gần 3.000 lượt đối tượng. Hiện Trung tâm đang chăm sóc, điều trị và thực hiện chế độ, chính sách cho 83 thương binh, bệnh binh, 18 thân nhân người có công và 5 cán bộ hưu trí mất sức của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
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Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm đã đến thăm hỏi, động viên thương binh Nguyễn Văn Thiềng (sinh năm 1949, quê hương Quỳnh Lưu, Nghệ An) tại phòng điều dưỡng. Ông Thiềng từng là người lính đặc công của Quân khu 4, trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Nam Bộ và để lại một phần thân thể tại mảnh đất Long An. Chiến tranh đã lùi xa, để lại cho ông di chứng nặng nề khi đôi mắt đã vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng.
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Tiếp đó, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm đến thăm, trao quà cho thương binh Lê Văn Uyên (96 tuổi, phường Vinh Phú, Nghệ An). Ông Uyên là thương binh 4/4, cựu thanh niên xung phong từng tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 1948, góp mặt trong Chiến dịch Điện Biên Phủ với nhiệm vụ đào hầm phục vụ chiến đấu. Hiện sức khỏe của ông đã yếu, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn.
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Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm tặng quà thương binh Lê Văn Uyên.
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Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm xem lại các kỷ vật chiến đấu của thương binh Lê Văn Uyên. Ông từng được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Thanh niên xung phong hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba.
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Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo T.Ư Đoàn và các đoàn viên, thanh niên, thương binh Lê Văn Uyên gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và các thế hệ trẻ luôn quan tâm, chăm lo người có công với cách mạng. Người cựu binh cho biết, dù tuổi đã cao, sức khỏe ngày một giảm sút nhưng mỗi lần được các cấp, ngành và tuổi trẻ đến thăm hỏi, động viên, ông đều cảm thấy ấm lòng.
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“Chúng tôi đã hoàn thành trách nhiệm với Tổ quốc. Điều mong mỏi nhất là thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục học tập, rèn luyện, đoàn kết, góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với sự hy sinh của lớp cha anh đi trước”, thương binh Lê Văn Uyên chia sẻ.
Thu Hiền - Ngọc Tú
#thương binh #bệnh binh #Nghệ An #tri ân #T.Ư Đoàn #27/7

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