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Giới trẻ

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Tuổi trẻ Học viện Quân y phát huy tinh thần tình nguyện trên 'quê hương thứ hai'

Nguyễn Minh

TPO - Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, Học viện Quân y trở về xã Vô Tranh (tỉnh Thái Nguyên) - vùng đất từng cưu mang nhà trường trong những năm kháng chiến, để triển khai chuỗi hoạt động an sinh, tri ân và xây dựng nông thôn mới, tiếp nối nghĩa tình quân dân đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Sáng 25/7, tại xã Vô Tranh (tỉnh Thái Nguyên), Học viện Quân y phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình "Hành quân về nguồn" trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026.

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Đại biểu tham dự chương trình tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vô Tranh, sáng 25/7.

Chương trình còn là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), với nhiều hoạt động tri ân, an sinh xã hội và chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tham dự chương trình có Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Nam - Phó Chính ủy Học viện Quân y; Đại tá Trần Viết Năng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên. Cùng dự có lãnh đạo địa phương, đại biểu Ban Thanh niên Quân đội cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên Học viện Quân y và nhân dân xã Vô Tranh.

Chia sẻ tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam cho biết, đối với Học viện Quân y, xã Vô Tranh không chỉ là địa bàn tổ chức các hoạt động tình nguyện mà còn là "quê hương thứ hai", gắn liền với chặng đường hình thành, phát triển của nhà trường trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

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Thi công công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, tiền thân của Học viện Quân y là Trường Quân y sĩ Việt Nam. Trong giai đoạn từ năm 1950 đến năm 1954, để bảo đảm nhiệm vụ đào tạo cán bộ quân y phục vụ chiến trường, nhà trường đã sơ tán và đóng quân tại xã Vô Tranh.

Trong suốt những năm tháng gian khó ấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã hết lòng đùm bọc, chở che, tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành nhiệm vụ đào tạo đội ngũ y sĩ, bác sĩ phục vụ kháng chiến. Những nghĩa tình đó luôn được các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quân y ghi nhớ và gìn giữ như một phần truyền thống của đơn vị.

Tiếp nối truyền thống ấy, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm nay, Học viện Quân y triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về địa phương. Nổi bật là công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" với 30 đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời được trao tặng cho thôn Phú Vinh, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng cảnh quan nông thôn.

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Lãnh đạo Học viện Quân y, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên và đại diện Ban Thanh niên Quân đội trao tặng các phần quà ý nghĩa tại xã Vô Tranh.

Bên cạnh đó, Học viện Quân y trao 10 xe đạp tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình "Nâng bước em tới trường", đồng thời tặng 1.000 cuốn vở và 1.000 chiếc bút cho học sinh tại các trường THCS trên địa bàn xã.

Dịp này, Học viện cũng trao 20 phần quà tới các gia đình chính sách và ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của địa phương, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và lòng biết ơn đối với những người có công với cách mạng.

Không chỉ trao tặng các công trình, phần quà an sinh, cán bộ, đoàn viên thanh niên Học viện Quân y còn phối hợp với đoàn viên, thanh niên và nhân dân xã Vô Tranh ra quân nạo vét kênh mương nội đồng tại thôn Phú Vinh. Hoạt động góp phần khơi thông dòng chảy phục vụ sản xuất nông nghiệp, đồng thời tạo môi trường để tuổi trẻ quân đội và tuổi trẻ địa phương cùng chung sức, phát huy tinh thần tình nguyện, tăng cường tình đoàn kết gắn bó quân - dân.

“Thông qua các công trình, phần việc và hoạt động an sinh xã hội, tuổi trẻ Học viện tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, góp phần xây dựng nông thôn mới, chăm lo các đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và bồi đắp truyền thống gắn bó máu thịt giữa Quân đội với Nhân dân trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng”, Phó Chính ủy Học viện Quân y nhấn mạnh.

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Tuổi trẻ Học viện Quân y và xã Vô Tranh chung tay thực hiện các phần việc giúp người dân địa phương.
Nguyễn Minh
#Học viện Quân y #Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026 #hành quân về nguồn #xã Vô Tranh #tỉnh Thái Nguyên #công trình thanh niên #tri ân gia đình chính sách #nông thôn mới #đoàn viên thanh niên Quân đội

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