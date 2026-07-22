Sau sáp nhập, TPHCM có 782 tuyến đường bị trùng tên, trùng số

TPO - Theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, sau khi rà soát tại 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn, có 31 địa phương phát sinh tình trạng đường trùng tên hoặc trùng số với tổng cộng 782 tuyến đường. Trong đó, có 35 tuyến đường trùng tên tại 11 phường, xã và 747 tuyến đường trùng số tại 22 phường, xã.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vừa báo cáo UBND thành phố về kết quả công tác đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo báo cáo, Sở đang phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục để đặt tên, đổi tên nhiều tuyến đường trên địa bàn.

Trong đó, đáng chú ý có tuyến đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa - công trình giao thông trọng điểm tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, cùng các tuyến đường khu vực sân bay Tân Sơn Nhất - Công viên Gia Định.

Đường Lê Lợi ở trung tâm TPHCM (ảnh trên) và đường Lê Lợi nằm ở phường Bình Dương. Ảnh: Hữu Huy - Hương Chi

Ngoài ra, thành phố cũng đang triển khai thủ tục đặt tên các tuyến đường tại phường An Khánh, An Hội Đông, Tân Thới Hiệp, xã Bình Hưng, xã Củ Chi; điều chỉnh lý trình một số tuyến đường tại phường Tân Mỹ và nghiên cứu đặt tên các ga trên tuyến metro số 2 cũng như các tuyến đường sắt đô thị trong tương lai.

Trong đợt này, Sở Văn hóa và Thể thao cũng hoàn thiện quy trình để trình Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng xem xét đặt tên 2 tuyến đường, 2 công viên, điều chỉnh lý trình một tuyến đường, cho ý kiến đối với tên gọi của 6 trường học tại các phường Tân Phú, Thới An, Đông Hưng Thuận, Phú Mỹ, Dĩ An và xã Bà Điểm. Đồng thời, Hội đồng sẽ xem xét việc đặt tên đường Hồ Văn Long tại phường Bình Tân.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, sau khi rà soát tại 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn, có 31 địa phương phát sinh tình trạng đường trùng tên hoặc trùng số với tổng cộng 782 tuyến đường.

Trong đó, có 35 tuyến đường trùng tên tại 11 phường, xã và 747 tuyến đường trùng số tại 22 phường, xã.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết, Nghị định 91/2005 của Chính phủ chỉ quy định việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng, chưa có quy định về việc đặt tên các tuyến đường số. Do đó, việc xử lý các tuyến đường số sẽ được phối hợp thực hiện theo quy định của Luật Đường bộ và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Hiện TPHCM đã hoàn thành việc cập nhật, số hóa ngân hàng tên đường và công trình công cộng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.