Kéo khách đến chợ truyền thống bằng chiêu ‘quen mà lạ’

TPO - Những tấm bảng giảm giá 5-10% đong đưa trước từng sạp hàng, tà áo dài, áo bà ba rực rỡ cùng tiếng mời chào rộn rã đã mang đến diện mạo khác lạ cho chợ Tân Định những ngày này. Không chỉ là chương trình kích cầu, đây còn là nỗ lực của các tiểu thương trong hành trình làm mới mình để giữ chân “thượng đế” đến với chợ truyền thống.

Rộn ràng ở ngôi chợ trăm tuổi

Giữa trưa 21/7, chợ Tân Định (phường Tân Định, TPHCM) vẫn tấp nập người qua lại. Ngay từ cổng chợ, nhiều khách hàng bất ngờ trước những tấm bảng thông báo giảm giá từ 5 – 10% xuất hiện ở hầu khắp các gian hàng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, tiểu thương sạp 222 cho biết, chương trình giảm giá được triển khai xuyên suốt một tuần, hướng tới kỷ niệm 100 năm hình thành chợ Tân Định. Các tiểu thương đều hào hứng tham gia với mong muốn tri ân khách hàng, đồng thời quảng bá hình ảnh ngôi chợ lâu đời đến người dân và du khách.

Chợ Tân Định rộn ràng khi các quầy hàng đều treo bảng giảm giá nhân dịp kỷ niệm 100 năm của chợ

Vun lại bánh mứt cho hấp dẫn, bà Nguyễn Thị Hoa, chủ sạp Tâm Hoa cho rằng, đây không chỉ là một đợt kích cầu đơn thuần mà còn là dịp để gửi lời tri ân đến người tiêu dùng. Dù các mặt hàng thực phẩm vốn đã được bán với mức giá bình ổn, sát giá thị trường, các tiểu thương cùng Ban quản lý chợ vẫn quyết định giảm giá thêm 5%.

Theo bà Hoa, điều đó không chỉ nhằm kích thích sức mua mà còn thể hiện sự trân trọng đối với những khách hàng đã gắn bó với chợ suốt nhiều năm. Bà kỳ vọng chương trình sẽ thu hút thêm cả khách quen lẫn du khách, tiếp thêm động lực để các tiểu thương tiếp tục gìn giữ và phát huy nét đẹp mộc mạc, chân tình của ngôi chợ trăm tuổi.

Cảnh mua sắm đông đúc, nhộn nhịp tại ngôi chợ trăm tuổi

Để kích cầu tiêu dùng, nhiều chợ truyền thống đang chủ động thay đổi phương thức kinh doanh để thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới.

Tại chợ Bến Thành, hàng hóa phong phú. Nhiều gian hàng cũng đồng loạt giảm giá từ 10-15% để thu hút khách mua sắm. Trong khi đó, tiểu thương chợ An Đông kết hợp bán trực tiếp với kinh doanh trực tuyến. Không ít người đầu tư xây dựng các kênh bán hàng trên mạng xã hội, thường xuyên livestream giới thiệu sản phẩm để tiếp cận khách hàng ở nhiều tỉnh, thành.

Livestream tại chợ, may đồ lấy liền là "chiêu" để tiểu thương kéo khách đến chợ

Kích cầu giữ nhịp chợ

Theo nhiều hộ kinh doanh, chợ truyền thống vẫn sở hữu những lợi thế riêng khi người tiêu dùng được trực tiếp lựa chọn hàng hóa, mua với số lượng linh hoạt và duy trì mối quan hệ thân quen với người bán.

Dẫu vậy, các tiểu thương cũng thừa nhận sức ép cạnh tranh ngày càng lớn. Lượng khách không còn đông như trước, trong khi chi phí duy trì hoạt động tăng lên, tốc độ tiêu thụ hàng hóa chậm hơn khiến mỗi lần nhập hàng đều phải tính toán kỹ để hạn chế tồn kho.

Hàng hóa ở chợ truyền thống đều có nguồn gốc, giá cả công khai

Đại diện Sở Công Thương TPHCM cho biết, TPHCM sẽ tiếp tục triển khai các chương trình kích cầu theo hướng gắn kết với ngành du lịch, văn hóa và hệ thống doanh nghiệp bán lẻ. Đồng thời, ngành chức năng sẽ theo dõi sát diễn biến cung cầu, kiểm soát mặt bằng giá và phát triển hệ thống phân phối đa kênh.

Hiện TPHCM có 405 chợ, trong đó 402 chợ dân sinh. Dù phải đối mặt với nhiều thách thức trước sự phát triển mạnh mẽ của các kênh bán lẻ hiện đại, những khu chợ truyền thống vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc cung ứng thực phẩm tươi sống và hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Những chương trình giảm giá, kích cầu hay đổi mới phương thức kinh doanh không chỉ nhằm tăng doanh số trước mắt mà còn là nỗ lực gìn giữ sức sống của những ngôi chợ đã gắn bó với nhịp sống đô thị qua nhiều thế hệ.