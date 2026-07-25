Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng gây thương tích sau gần 10 năm lẩn trốn

TPO - Sau gần 10 năm lẩn trốn, đối tượng gây ra vụ cố ý gây thương tích khiến nạn nhân bị tổn thương cơ thể 31% đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng truy bắt, khởi tố và bắt tạm giam để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 23/7, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Xuân Nghị (SN 1967, trú xã Tây Hồ) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích", sau gần 10 năm bỏ trốn.

Công an thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Xuân Nghị. Ảnh CA

Theo kết quả điều tra, khoảng 13 giờ ngày 24/1/2017, do mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền giữa ông Trần Thanh Cường (SN 1980) và Đào Xuân Tường (SN 1971, cùng trú thôn Kỳ Phú, xã Tam Phước, nay là xã Tây Hồ, TP. Đà Nẵng), hai bên xảy ra cãi vã, xô xát nhưng được người dân can ngăn.

Sau khi về nhà, Tường kể lại sự việc cho anh trai là Đào Xuân Nghị. Bực tức, Nghị tìm gặp ông Cường để hành hung nhưng tiếp tục bị người dân ngăn cản.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, phát hiện ông Cường đang đi bộ về nhà, Nghị chuẩn bị sẵn một bình xịt chứa nước rửa chén, bất ngờ lao đến khống chế rồi xịt thẳng vào mắt nạn nhân khiến ông Cường mất khả năng chống trả. Đối tượng sau đó liên tiếp dùng tay, chân đánh, đá vào người nạn nhân cho đến khi bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, ông Trần Ngọc Linh (SN 1983, trú thôn Kỳ Phú) kịp thời can ngăn và đưa ông Cường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, sau đó chuyển đến Bệnh viện Mắt Đà Nẵng điều trị. Kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của bị hại là 31%.

Ngày 31/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Ninh (cũ) đã khởi tố vụ án về tội "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, do Đào Xuân Nghị bỏ trốn khỏi địa phương nên vụ án phải tạm đình chỉ điều tra.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra về việc rà soát, giải quyết các vụ án tạm đình chỉ, Phòng CSHS đã tiến hành rà soát hồ sơ, đánh giá lại toàn bộ tài liệu, chứng cứ và tham mưu phục hồi điều tra vụ án vào ngày 30/3/2026.

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Xuân Nghị. Phòng CSHS triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt đối tượng.

Đến ngày 23/7, xác định Đào Xuân Nghị đang có mặt tại địa phương, Phòng CSHS phối hợp Công an xã Tây Hồ nhanh chóng bắt giữ, đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đào Xuân Nghị đã thừa nhận hành vi gây thương tích cho ông Trần Thanh Cường rồi bỏ trốn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.