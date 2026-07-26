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Pháp luật

Lời khai của nghi phạm sát hại người phụ nữ trước cổng khách sạn

Nguyễn Hoàn

TPO - Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phạm Văn Chiến (SN 1985) khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm nên đối tượng đã sát hại chị T.TA trước cổng một khách sạn ở Hải Phòng.

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp đối với Phạm Văn Chiến (SN 1985, ở xã Kiến Minh, còn gọi là Chiến xa cơ) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Phạm Văn Chiến là nghi phạm sát hại chị T.T.A (SN 1989, trú phường Bạch Đằng), xảy ra ba ngày trước.

Trước đó, khoảng 23h ngày 22/7, chị T.T.A đang ngồi trên xe máy đỗ trước cửa một khách sạn ven quốc lộ 10, thuộc địa phận phường Lưu Kiếm (TP Hải Phòng).

Bất ngờ, một người đàn ông trung niên điều khiển Honda Wave màu xanh lao tới, dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

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Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ án.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng CSHS – Công an TP Hải Phòng huy động lực lượng xuống hiện trường, phối hợp với các đơn vị tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt nghi phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, cảnh sát xác định nghi phạm gây án là Phạm Văn Chiến (SN 1985, trú xã Kiến Minh).

Quá trình truy bắt nghi phạm, cảnh sát phát hiện Phạm Văn Chiến xuất hiện ở khu vực đường Phạm Văn Đồng, địa phận phường Dương Kinh.

Nguồn tin của phóng viên báo Tiền Phong cho biết, tại khu vực gầm cầu cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đối tượng có dấu hiệu đã sử dụng thuốc sâu để tự tử nhưng bất thành.

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Nghi phạm và tang vật tại nơi bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Cảnh sát phát hiện, tổ chức bắt giữ khi nghi phạm chuẩn bị bắt xe khách lên cao tốc rời khỏi Hải Phòng.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Chiến bước đầu khai nguyên nhân sát hại người phụ nữ do ghen tuông, mâu thuẫn tình cảm.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #án mạng #giết người #mâu thuẫn tình cảm

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