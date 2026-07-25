Nhóm nhạc Việt phát tờ rơi khắp nơi nhưng chỉ có 11 khán giả xem show

TPO - Bốn thành viên nhóm Duniverse chật vật mời gọi khán giả tới xem biểu diễn nhưng hiệu ứng ban đầu không như kỳ vọng. Sau khi bị phớt lờ, nhóm di chuyển tới Thảo cầm viên Sài Gòn, nhận được sự cổ vũ lớn hơn từ người hâm mộ.

Nhóm nhạc Duniverse bước vào thử thách tại Thảo cầm viên Sài Gòn - công trình biểu tượng của TPHCM khi tham gia chương trình thực tế mới.



Theo format, nhóm phải tự tìm khán giả cho buổi diễn miễn phí, chỉ có bốn giờ để hoàn thành nhiệm vụ.

Nhóm nhạc chật vật phát tờ rơi, mời gọi khán giả xem concert.

Ở tập đầu phát sóng, Duniverse mang sân khấu đến chợ Bình Tây với mục tiêu tổ chức một đêm diễn bằng chính khả năng kết nối của mình. Bốn thành viên tự dựng sân khấu, thiết kế poster và phát tờ rơi quảng cáo.

Tuy nhiên, sau nhiều giờ chuẩn bị, buổi diễn chỉ có 11 khán giả. Hình ảnh các hàng ghế trống cùng nỗ lực mời từng người xem khiến đoạn video lan truyền trên mạng xã hội. Phản ứng của khán giả trước màn trình diễn của bốn thành viên cũng không quá hào hứng.

Nhiều khán giả gọi Duniverse là nhóm nhạc khổ nhất Vpop, trong khi không ít ý kiến hoài nghi cho rằng thử thách được dàn dựng để tạo hiệu ứng.

Ở tập hai, địa điểm được chuyển đến Thảo cầm viên Sài Gòn. Theo yêu cầu chương trình, nhóm phải tổ chức một mini concert ngoài trời trong vòng bốn giờ và tự mời ít nhất 50 khán giả đến theo dõi.

Do thất bại ở tập trước, nhóm phải nhận hình phạt chỉ ba trong bốn thành viên được phép đi mời khán giả. Anh em sinh ba Doãn Nhật Anh, Doãn Nhật Đức và Doãn Nhật Hiếu đảm nhận nhiệm vụ này, trong khi thành viên còn lại phụ trách khâu chuẩn bị sân khấu.

Ngoài việc biểu diễn, nhóm còn phải thu âm âm thanh của các loài động vật tại Thảo cầm viên để đưa vào bản phối. Tiếng chim, voi, hươu và nhiều âm thanh môi trường được sử dụng như một phần của tiết mục.

Trong quá trình đi mời, nhóm liên tục gặp những phản ứng trái ngược. Nhiều người lịch sự từ chối vì đang tham quan. Một số gia đình, bạn trẻ và khách quốc tế đồng ý ở lại theo dõi sau khi nghe lời giới thiệu.

Bốn thành viên vỡ oà khi mời được hơn 50 khán giả.

Mini concert sau đó diễn ra với các ca khúc Tại sao em buông, Đại hải trình và Anh rất yêu. Theo ê-kíp sản xuất, thử thách lần này kết thúc với toàn bộ số ghế được lấp đầy, vượt mục tiêu 50 khán giả ban đầu.

Nhiều người cũng đứng quanh sân khấu để theo dõi buổi diễn. Bốn thành viên liên tục cúi gập người cảm ơn những khán giả tới xem.

Nhóm Duniverse được thành lập với bốn thành viên, trong đó ba thành viên là anh em ruột. Mối quan hệ của các thành viên trong nhóm khá hiếm thấy trong thị trường giải trí.



Cuối năm 2025, Duniverse phát hành debut album gồm 16 ca khúc - cột mốc đánh dấu bước chuyển từ một nhóm nhạc phát triển trên nền tảng mạng xã hội sang một dự án âm nhạc có định hướng, bắt đầu chuyên nghiệp hóa hoạt động nghệ thuật.



Album xoay quanh những chủ đề quen thuộc với người trẻ như tình bạn, tình yêu và hành trình trưởng thành. Trong đó, ca khúc Tại sao em buông trở thành sản phẩm tạo hiệu ứng nổi bật nhất của nhóm khi ghi nhận hơn 2 triệu lượt stream đa nền tảng.

Gần đây, nhóm cho ra đời series ghi lại hành trình biểu diễn và hành trình tìm chỗ đứng trong showbiz. Mỗi tập phát sóng là một thử thách mới, liên tục đặt nhóm vào những trải nghiệm thực tế, buộc phải bắt đầu từ con số 0 để tự mình tìm kiếm khán giả.