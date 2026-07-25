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Người hùng tuyển Tây Ban Nha gây bàn tán

Trạch Dương

TPO - Loạt ảnh Ferran Torres ôm cổ, hôn má Marcos Llorente trong chuyến nghỉ dưỡng sau World Cup 2026 gây chú ý. Khoảnh khắc thân thiết của hai tuyển thủ Tây Ban Nha thu hút hàng triệu lượt xem và nhiều bình luận.

Ngày 25/7, loạt ảnh nghỉ dưỡng của Ferran Torres và Marcos Llorente thu hút sự chú ý. Sau khi cùng tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, hai cầu thủ tới vùng Địa Trung Hải để nghỉ ngơi, tận hưởng những ngày ít ỏi không phải tập luyện và thi đấu.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Ferran Torres và Marcos Llorente cởi trần tắm nắng, vui đùa trên cầu tàu và du thuyền. Khoảnh khắc Torres khoác vai, ôm cổ rồi hôn lên má đồng đội nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận trên X và nhiều nền tảng trực tuyến.

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Loạt ảnh thu hút hàng triệu lượt xem của Ferran Torres và Marcos Llorente.

Hành động thân mật giữa hai tuyển thủ Tây Ban Nha làm xuất hiện không ít bình luận bông đùa, thậm chí có người đặt câu hỏi về mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, phần lớn người hâm mộ cho rằng đây là cách hai cầu thủ thể hiện tình bạn và sự gắn bó sau hành trình tại World Cup. Cả hai đều giữ tâm trạng thoải mái, liên tục cười đùa trong suốt chuyến đi.

Trước những đồn đoán trên mạng xã hội, truyền thông nhắc lại tình trạng quan hệ của hai cầu thủ. Marcos Llorente kết hôn với Patricia Noarbe vào năm 2023, sau hơn một thập kỷ gắn bó. Hai người hiện có một con gái.

Ferran Torres đang độc thân. Tiền đạo 26 tuổi từng hẹn hò Sira Martínez, vận động viên cưỡi ngựa và là con gái của cựu huấn luyện viên tuyển Tây Ban Nha Luis Enrique. Hai người chia tay vào năm 2023. Torres sau đó vướng tin đồn tình cảm với người có ảnh hưởng trên mạng xã hội Martina Hunter, nhưng cũng đã chia tay.

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Ferran Torres là người hùng đưa Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026.

Chuyến nghỉ dưỡng diễn ra chỉ ít ngày sau khi Torres trở thành người hùng của bóng đá Tây Ban Nha. Trong trận chung kết World Cup 2026, anh ghi bàn duy nhất ở phút 106, giúp La Roja đánh bại Argentina 1-0 sau hiệp phụ và lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới.

Sau hơn một tháng thi đấu với mật độ dày đặc, các thành viên tuyển Tây Ban Nha được dành thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại câu lạc bộ. Theo Marca, Đối với Torres và Llorente, chuyến đi là dịp giải tỏa áp lực, kéo dài bầu không khí ăn mừng sau chức vô địch lịch sử.

Bên cạnh những hình ảnh đời thường, tương lai của Torres ở cấp câu lạc bộ cũng nhận được sự quan tâm. Màn trình diễn tại World Cup, đặc biệt là bàn thắng quyết định trong trận chung kết, giúp vị thế của anh tăng đáng kể trên thị trường chuyển nhượng. Barcelona được cho là muốn giữ chân tiền đạo người Tây Ban Nha bằng một hợp đồng dài hạn, trong khi một số đội bóng châu Âu cũng theo dõi tình hình.

Trạch Dương
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