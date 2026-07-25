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Thế giới

Ukraine tấn công tàu chở hàng quân sự từ Iran đến Nga

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, quân đội nước này đã tấn công các tàu trên Biển Caspi tham gia vận chuyển hàng hóa quân sự từ Iran sang Nga.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky thông báo, Ukraine “đã đạt được những kết quả rất tốt” từ các cuộc tấn công tầm xa trên Biển Caspi”. Biển Caspi nằm cách vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát hơn 1.000 km.

Theo các nhà phân tích, Nga đã sử dụng các cảng như Astrakhan và Olya để vận chuyển hàng hóa quân sự giữa Iran và Nga. Hai nước có các thỏa thuận lâu dài, bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực như công nghệ máy bay không người lái và tên lửa.

“Những mục tiêu bị tấn công bao gồm các tàu tham gia vận chuyển hàng hóa quân sự từ Iran, cũng như một tàu chiến”, ông Zelensky nói.

Ukraine tuyên bố đã tấn công các cơ sở và tàu hải quân của Nga ở Biển Caspi vào cuối năm ngoái. Tháng 12, Cơ quan An ninh Ukraine cho biết, hai tàu bị Mỹ trừng phạt vì vận chuyển hàng hóa quân sự giữa Iran và Nga đã bị tấn công.

Cũng trong ngày 25/7, lực lượng quốc phòng Ukraine đã tấn công một công ty thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga, một nhà máy lọc dầu, một kho nhiên liệu và chất bôi trơn.

“Ukraine đang tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt tầm xa để đáp trả các cuộc tấn công của Nga. Đêm qua, quân đội Ukraine đã tấn công các mục tiêu trên khắp các khu vực khác nhau của Nga”, ông Zelensky viết.

Trong đó, có cuộc tấn công vào một công ty ở Kirov chuyên cung cấp linh kiện cho vũ khí của Nga. Cơ sở này nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.200 km.

Các mục tiêu khác bao gồm một nhà máy lọc dầu ở Tyumen, một cơ sở hậu cần ở Yekaterinburg, một kho nhiên liệu và chất bôi trơn ở Rostov-on-Don.

Quân đội Nga chưa bình luận về những thông tin này.

Minh Hạnh
CNN, Pravda
#Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Biển Caspi #Nga #Iran #xung đột Nga Ukraine

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