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Thế giới

Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ từ chức, người biểu tình đồng ý ngừng đấu tranh

Bình Giang

TPO - Hôm nay (25/7), Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ từ chức, mang lại chiến thắng lớn cho đám đông biểu tình trẻ tuổi sau những ngày xuống đường đòi ông phải chịu trách nhiệm vụ rò rỉ đề thi.

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Ông Dharmendra Pradhan từ chức Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ

"Trước tình hình đang diễn ra tại Jantar Mantar và khắp cả nước, để các thế lực phản quốc không lợi dụng tình hình này... tôi đã gửi đơn từ chức lên Thủ tướng. Tôi vô cùng tôn trọng nguyện vọng, tình cảm và kỳ vọng chính đáng của giới trẻ cả nước", Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Ông Pradhan, 57 tuổi, là thành viên cấp cao của đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) cầm quyền và được coi là ngôi sao đang lên, có cơ hội trở thành lãnh đạo kế nhiệm của đảng.

Ông là thành viên nội các kể từ khi Thủ tướng Narendra Modi lần đầu lên nắm quyền năm 2014. Ông từng đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, Bộ trưởng Thép, Bộ trưởng Phát triển kỹ năng trước khi trở thành Bộ trưởng Giáo dục năm 2021.

"Chúng ta đã làm được rồi", Abhijeet Dipke - người sáng lập Đảng Dân tộc Gián (Cockroach Janta Party), nói trong tiếng reo hò vang dội tại khu vực biểu tình ở thủ đô New Delhi.

Đại diện phong trào biểu tình của giới trẻ vừa cho biết họ đồng ý chấm dứt phản đối, sau khi đàm phán với chính phủ.

Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi Bộ trưởng Giáo dục từ chức, khép lại làn sóng xuống đường kéo dài nhiều tuần.

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Đám đông biểu tình hò reo sau khi Bộ trưởng Giáo dục từ chức. (Ảnh: Reuters)

Làn sóng biểu tình lần này nổ ra sau vụ rò rỉ đề thi tuyển sinh đại học y khoa hồi tháng 5, khiến kết quả thi bị huỷ và chính phủ buộc phải tổ chức lại, ảnh hưởng đến khoảng 2 triệu thí sinh.

Trong ngày 25/7, chính quyền liên bang hạn chế truy cập internet và 18 ga tàu điện ngầm để giảm bớt áp lực biểu tình ở thủ đô.

Đợt biểu tình quy mô lớn lần này trở thành thách thức lớn đối với Thủ tướng Narendra Modi, khi các chính trị gia đối lập tham gia cùng giới trẻ để đấu tranh và gây gián đoạn hoạt động của quốc hội.

Các cuộc biểu tình cũng là dịp thể hiện sự tức giận về tình trạng thiếu việc làm, tham nhũng và trách nhiệm giải trình của chính phủ.

Ông Pradhan là bộ trưởng đầu tiên từ chức kể từ khi Thủ tướng Modi lên nắm quyền năm 2014. Trước đó, ông M.J. Akbar từ chức thứ trưởng ngoại giao hồi tháng 10/2018, giữa phong trào #MeToo của Ấn Độ.

Bình Giang
Theo Reuters
#Biểu tình Ấn Độ #Bê bối giáo dục #Bê bối thi cử #Từ chức #Đảng Dân tộc Gián

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