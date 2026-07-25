AI và chuẩn hóa quy trình mở ra bước ngoặt cho nội soi tiêu hóa can thiệp

TPO - Nội soi tiêu hóa can thiệp đang trở thành một trong những lĩnh vực mũi nhọn của y học hiện đại, với nhiều kỹ thuật tiên tiến giúp phát hiện sớm ung thư, điều trị ít xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Tuy nhiên, việc chuẩn hóa quy trình chuyên môn và thu hẹp khoảng cách về kỹ thuật giữa các tuyến y tế vẫn là yêu cầu cấp thiết để người dân ở mọi địa phương có cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại một cách đồng đều và hiệu quả.

PGS.TS Nguyễn Công Long, Chủ tịch Hội Nội soi Tiêu hóa Can thiệp Việt Nam, cho biết những năm gần đây, nội soi tiêu hóa can thiệp đã có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những lĩnh vực mũi nhọn của y học hiện đại. Nhiều kỹ thuật tiên tiến như cắt hớt niêm mạc qua nội soi (EMR), cắt tách dưới niêm mạc (ESD), siêu âm nội soi can thiệp (EUS) và nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) đã góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, đặc biệt trong phát hiện và điều trị sớm ung thư đường tiêu hóa, giúp giảm biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Nội soi tiêu hóa can thiệp đã có bước phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Công Long, sự chênh lệch về trình độ chuyên môn, trang thiết bị và quy trình thực hành giữa các cơ sở y tế vẫn là thách thức lớn. Điều này khiến người dân tại nhiều địa phương, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các kỹ thuật nội soi chuyên sâu.

Từ thực tiễn đó, Hội Nội soi Tiêu hóa Can thiệp Việt Nam lựa chọn Sa Pa là địa điểm tổ chức Hội nghị Nội soi tiêu hóa can thiệp miền Bắc lần thứ I nhằm tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy chuẩn hóa thực hành trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa can thiệp.

Theo Chủ tịch Hội, mục tiêu lớn nhất của hội nghị là hỗ trợ các cơ sở y tế tuyến dưới từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn chuyên môn, góp phần thu hẹp khoảng cách về chất lượng dịch vụ y tế giữa các vùng miền.

PGS.TS Nguyễn Công Long, Chủ tịch Hội Nội soi Tiêu hóa Can thiệp Việt Nam phát biểu khai mạc.

PGS.TS Nguyễn Công Long cho biết thêm, hội nghị tại Sa Pa là hoạt động tiền đề hướng tới Hội thảo toàn quốc lần thứ II của Hội Nội soi Tiêu hóa Can thiệp Việt Nam, dự kiến tổ chức vào tháng 9 tới tại TP Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ tiếp tục cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), các kỹ thuật nội soi mật tụy hiện đại, đồng thời tăng cường các phiên thực hành trực tiếp trên ca lâm sàng nhằm nâng cao khả năng ứng dụng vào thực tiễn khám, chữa bệnh.

Chương trình hội nghị gồm hai nhóm chuyên đề chính. Chuyên đề "Ung thư sớm đường tiêu hóa trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo" tập trung vào ứng dụng AI trong phát hiện sớm ung thư dạ dày; cập nhật công nghệ nội soi và thiết bị hỗ trợ cắt tách dưới niêm mạc (ESD); vai trò của giải phẫu bệnh trong nội soi tiêu hóa can thiệp; điều trị trào ngược dạ dày - thực quản bằng nội soi; xử trí xuất huyết tiêu hóa và tăng cường tầm soát ung thư đại trực tràng tại Việt Nam.

Ở chuyên đề "Nội soi mật tụy tương lai: Cơ hội và thách thức", các chuyên gia tập trung thảo luận vai trò của nội soi can thiệp trong điều trị bệnh lý tụy; những tiến bộ của siêu âm nội soi trong chẩn đoán bệnh lý tiêu hóa, gan mật tụy; kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng ngừa viêm tụy sau ERCP; cũng như ứng dụng siêu âm nội soi trong giảm đau đám rối tạng.

Các ca mổ được truyền trực tiếp từ phòng mổ đến hội nghị ngày 25/7.

Điểm nhấn của hội nghị là các phiên thực hành trực tiếp trên ca lâm sàng tập trung vào các kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc (ESD), cắt hớt niêm mạc qua nội soi (EMR), siêu âm nội soi (EUS) và EUS-FNA. Đây là cơ hội để các bác sĩ kết hợp giữa cập nhật kiến thức lý thuyết với thực hành lâm sàng, đồng thời tiếp cận quy trình kỹ thuật chuẩn trong điều kiện điều trị thực tế.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai nhìn nhận hội nghị không chỉ tạo điều kiện để đội ngũ bác sĩ địa phương tiếp cận các kỹ thuật mới, cập nhật kiến thức chuyên môn mà còn góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, từng bước cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Ngày 25/7, tại Sa Pa (Lào Cai), Hội Nội soi Tiêu hóa Can thiệp Việt Nam (VIGES) tổ chức Hội nghị Nội soi tiêu hóa can thiệp miền Bắc lần thứ I - VIGES SAPA 2026 với chủ đề "Nội soi tiêu hóa can thiệp trong kỷ nguyên mới: Từ chuẩn hóa quy trình đến các can thiệp nâng cao". Hội nghị là diễn đàn cập nhật những tiến bộ mới trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa can thiệp, đồng thời hướng tới mục tiêu chuẩn hóa quy trình chuyên môn và thu hẹp khoảng cách về kỹ thuật giữa các tuyến y tế.