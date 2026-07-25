Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

AI và chuẩn hóa quy trình mở ra bước ngoặt cho nội soi tiêu hóa can thiệp

Hà Minh

TPO - Nội soi tiêu hóa can thiệp đang trở thành một trong những lĩnh vực mũi nhọn của y học hiện đại, với nhiều kỹ thuật tiên tiến giúp phát hiện sớm ung thư, điều trị ít xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Tuy nhiên, việc chuẩn hóa quy trình chuyên môn và thu hẹp khoảng cách về kỹ thuật giữa các tuyến y tế vẫn là yêu cầu cấp thiết để người dân ở mọi địa phương có cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại một cách đồng đều và hiệu quả.

PGS.TS Nguyễn Công Long, Chủ tịch Hội Nội soi Tiêu hóa Can thiệp Việt Nam, cho biết những năm gần đây, nội soi tiêu hóa can thiệp đã có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những lĩnh vực mũi nhọn của y học hiện đại. Nhiều kỹ thuật tiên tiến như cắt hớt niêm mạc qua nội soi (EMR), cắt tách dưới niêm mạc (ESD), siêu âm nội soi can thiệp (EUS) và nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) đã góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, đặc biệt trong phát hiện và điều trị sớm ung thư đường tiêu hóa, giúp giảm biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

img-1343.jpg
Nội soi tiêu hóa can thiệp đã có bước phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Công Long, sự chênh lệch về trình độ chuyên môn, trang thiết bị và quy trình thực hành giữa các cơ sở y tế vẫn là thách thức lớn. Điều này khiến người dân tại nhiều địa phương, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các kỹ thuật nội soi chuyên sâu.

Từ thực tiễn đó, Hội Nội soi Tiêu hóa Can thiệp Việt Nam lựa chọn Sa Pa là địa điểm tổ chức Hội nghị Nội soi tiêu hóa can thiệp miền Bắc lần thứ I nhằm tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy chuẩn hóa thực hành trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa can thiệp.

Theo Chủ tịch Hội, mục tiêu lớn nhất của hội nghị là hỗ trợ các cơ sở y tế tuyến dưới từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn chuyên môn, góp phần thu hẹp khoảng cách về chất lượng dịch vụ y tế giữa các vùng miền.

img-1335.jpg
PGS.TS Nguyễn Công Long, Chủ tịch Hội Nội soi Tiêu hóa Can thiệp Việt Nam phát biểu khai mạc.

PGS.TS Nguyễn Công Long cho biết thêm, hội nghị tại Sa Pa là hoạt động tiền đề hướng tới Hội thảo toàn quốc lần thứ II của Hội Nội soi Tiêu hóa Can thiệp Việt Nam, dự kiến tổ chức vào tháng 9 tới tại TP Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ tiếp tục cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), các kỹ thuật nội soi mật tụy hiện đại, đồng thời tăng cường các phiên thực hành trực tiếp trên ca lâm sàng nhằm nâng cao khả năng ứng dụng vào thực tiễn khám, chữa bệnh.

Chương trình hội nghị gồm hai nhóm chuyên đề chính. Chuyên đề "Ung thư sớm đường tiêu hóa trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo" tập trung vào ứng dụng AI trong phát hiện sớm ung thư dạ dày; cập nhật công nghệ nội soi và thiết bị hỗ trợ cắt tách dưới niêm mạc (ESD); vai trò của giải phẫu bệnh trong nội soi tiêu hóa can thiệp; điều trị trào ngược dạ dày - thực quản bằng nội soi; xử trí xuất huyết tiêu hóa và tăng cường tầm soát ung thư đại trực tràng tại Việt Nam.

Ở chuyên đề "Nội soi mật tụy tương lai: Cơ hội và thách thức", các chuyên gia tập trung thảo luận vai trò của nội soi can thiệp trong điều trị bệnh lý tụy; những tiến bộ của siêu âm nội soi trong chẩn đoán bệnh lý tiêu hóa, gan mật tụy; kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng ngừa viêm tụy sau ERCP; cũng như ứng dụng siêu âm nội soi trong giảm đau đám rối tạng.

img-1342.jpg
Các ca mổ được truyền trực tiếp từ phòng mổ đến hội nghị ngày 25/7.

Điểm nhấn của hội nghị là các phiên thực hành trực tiếp trên ca lâm sàng tập trung vào các kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc (ESD), cắt hớt niêm mạc qua nội soi (EMR), siêu âm nội soi (EUS) và EUS-FNA. Đây là cơ hội để các bác sĩ kết hợp giữa cập nhật kiến thức lý thuyết với thực hành lâm sàng, đồng thời tiếp cận quy trình kỹ thuật chuẩn trong điều kiện điều trị thực tế.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai nhìn nhận hội nghị không chỉ tạo điều kiện để đội ngũ bác sĩ địa phương tiếp cận các kỹ thuật mới, cập nhật kiến thức chuyên môn mà còn góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, từng bước cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Ngày 25/7, tại Sa Pa (Lào Cai), Hội Nội soi Tiêu hóa Can thiệp Việt Nam (VIGES) tổ chức Hội nghị Nội soi tiêu hóa can thiệp miền Bắc lần thứ I - VIGES SAPA 2026 với chủ đề "Nội soi tiêu hóa can thiệp trong kỷ nguyên mới: Từ chuẩn hóa quy trình đến các can thiệp nâng cao". Hội nghị là diễn đàn cập nhật những tiến bộ mới trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa can thiệp, đồng thời hướng tới mục tiêu chuẩn hóa quy trình chuyên môn và thu hẹp khoảng cách về kỹ thuật giữa các tuyến y tế.

Hà Minh
#phát triển nội soi tiêu hóa can thiệp #ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán ung thư #chuẩn hóa quy trình kỹ thuật y tế #nâng cao chất lượng dịch vụ y tế vùng sâu vùng xa #đào tạo kỹ thuật nội soi nâng cao cho bác sĩ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe