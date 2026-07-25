Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Bệnh viện 108 lần đầu tiên ứng dụng công nghệ điện trường cao áp tích hợp AI

P.V

Nhằm nâng cao chất lượng điều trị và hỗ trợ phục hồi chức năng cho bệnh nhân, Bệnh viện 108 lần đầu tiên ứng dụng thiết bị điện trường cao áp thế hệ mới tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) từ Nhật Bản.

Kỳ vọng đột phá trong điều trị điện trường cao áp tích hợp trí tuệ nhân tạo AI

Ngày 14/7, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận thiết bị y tế trị liệu điện trường cao áp thế hệ mới Fujiiryoki FX-M14000 do đối tác Nhật Bản trao tặng nhằm hỗ trợ phục hồi chức năng cho các bệnh nhân cao tuổi đang điều trị tại bệnh viện.

1-benh-vien-trung-uong-quan-doi-108-va-tap-doan-fuji-nhat-ban-thiet-bi-y-te-dien-truong-cao-ap-fujiiryoki-fx-m14000.png
Bệnh viện 108 tiếp nhận thiết bị y tế điện trường cao áp Fujiiryoki FX-M14000 thế hệ mới tích hợp trí tuệ nhân tạo AI

Fujiiryoki FX-M14000 là dòng thiết bị trị liệu điện trường cao áp thế hệ mới nhất của Fuji Medical (Tập đoàn thiết bị y tế Fuji Nhật Bản) với nhiều cải tiến công nghệ.

Việc đưa thiết bị này vào ứng dụng trong Khoa phục hồi chức năng không chỉ nâng cao chất lượng điều trị mà còn mở ra hướng phát triển mới trong việc điều trị bằng điện trường cao áp tích hợp nhiều công nghệ đa năng hiện đại tại bệnh viện tuyến cuối lớn tại Việt Nam.

2-thiet-bi-y-te-tri-lieu-dien-truong-cao-ap-fujiiryoki-fx-m14000.png
Thiết bị điện trường cao áp Fujiiryoki FX-M14000 được ứng dụng tại Bệnh viện 108

Tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện 108, thiết bị được ứng dụng hỗ trợ điều trị các vấn đề sức khỏe của người cao tuổi như đau đầu, cứng vai, mất ngủ và táo bón mãn tính – những triệu chứng đã được Bộ Y tế Nhật Bản phê duyệt từ năm 1963.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Thượng tá, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Chi, Chủ nhiệm Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện 108, nhấn mạnh:

“Thiết bị sở hữu công nghệ hiện đại tích hợp trí tuệ nhân tạo, giúp chúng tôi hiện đại hóa trang thiết bị tại Khoa Phục hồi chức năng. Trước đây, việc trị liệu điện trường cao áp mang tính cá thể hóa cho từng bệnh nhân còn gặp nhiều hạn chế. Với hệ thống tích hợp trí tuệ nhân tạo AI mới này, chúng tôi mong rằng sẽ đạt được nhiều thành tựu cao hơn trong điều trị cho người bệnh."

3-tap-doan-fuji-vietnam-tham-quan-khoa-phuc-hoi-chuc-nang-benh-vien-108.jpg
Tập đoàn Fuji đến tham quan Khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện 108

Bên cạnh giá trị chuyên môn, sự hợp tác này còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đại tá Nguyễn Tuấn Quận, Trưởng ban Công tác xã hội Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bày tỏ:

"Toàn thể cán bộ Fuji Việt Nam đã dành tấm lòng đối với người bệnh. Các bệnh nhân Bệnh viện 108 được trải nghiệm những kỹ thuật tốt nhất, đặc biệt là đối với những bệnh nhân nghèo khó khăn."

4-benh-nhan-dang-dieu-tri-bang-thiet-bi-fx-m14000-tai-benh-vien-108.jpg
Bệnh nhân đang được điều trị bằng thiết bị Fujiiryoki FX-M14000 tại Khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện 108

Thiết bị điện trường cao áp thế hệ mới Fujiiryoki hướng đến các bệnh viện lớn

Thiết bị Fujiiryoki FX-M14000 là thiết bị y tế được sản xuất 100% tại Nhật Bản, bởi Fuji Medical (Tập đoàn Thiết Bị Y Tế Fuji) – nhà sản xuất thiết bị y tế lâu đời với hơn 70 năm kinh nghiệm (thành lập năm 1954).

FX-M14000 là thiết bị điện trường cao áp thế hệ mới ra mắt năm 2024, đánh dấu cột mốc lịch sử 70 năm phát triển của Tập đoàn Fuji. Tại Nhật Bản và Việt Nam, thiết bị đều đã được cấp số chứng nhận thiết bị y tế chính thức.

5-lich-su-may-dien-truong-fujiiryoki-1954-2024.png
Lịch sử phát triển của thiết bị điện trường cao áp thương hiệu Fujiiryoki (1954 – 2024)

Điểm vượt trội của thiết bị Fujiiryoki FX-M14000 là tích hợp công nghệ AI tiên tiến, giúp tự động phân tích và tối ưu hóa liệu trình theo thể trạng thực tế của từng người bệnh. Nhờ tính năng vận hành tự động thông minh, thiết bị trở nên vô cùng tiện lợi và dễ dàng cho mọi đối tượng, đặc biệt là người cao tuổi.

Đây là thiết bị y tế hiệu suất cao "2 trong 1" kết hợp điện trường cao áp lên đến 14.000 VP và tần số thấp, hỗ trợ điều trị cùng lúc cho tối đa 4 người. Máy tích hợp hơn 250 chương trình trị liệu đa năng cùng nhiều công nghệ mới như sóng Gamma, ion âm 100% và đa dạng tần số từ 40 – 120Hz.

Đại diện Fuji Medical cho biết, thiết bị điện trường cao áp được Bộ y tế Nhật phê duyệt là thiết bị y tế vào năm 1963. Ngày nay, thiết bị y tế này đã có mặt tại hơn 5.000 bệnh viện và cơ sở y tế tại Nhật và nhiều nước trên thế giới.

Chia sẻ về định hướng cung ứng thiết bị tại Việt Nam, ông Lê Đức Phú, Chủ tịch HĐQT Fuji Việt Nam, khẳng định sự ưu tiên hàng đầu dành cho các cơ sở y tế tuyến đầu:

"Tập đoàn Thiết bị Y tế Fuji Nhật Bản ưu tiên hàng đầu việc cung cấp thiết bị cho các bệnh viện tuyến đầu và hệ thống phòng khám lớn tại Việt Nam, trước khi triển khai rộng rãi đến các trung tâm trải nghiệm cộng đồng, khách hàng dùng tại nhà. Chúng tôi rất mong nhận được sự đón nhận và đồng hành của đông đảo quý khách hàng trong thời gian tới."

P.V
#Fuji Medical #điện trường cao áp #FX-M14000 #thiết bị điện trường cao áp #Bệnh viện 108

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe