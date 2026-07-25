Bệnh viện 108 lần đầu tiên ứng dụng công nghệ điện trường cao áp tích hợp AI

Nhằm nâng cao chất lượng điều trị và hỗ trợ phục hồi chức năng cho bệnh nhân, Bệnh viện 108 lần đầu tiên ứng dụng thiết bị điện trường cao áp thế hệ mới tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) từ Nhật Bản.

Kỳ vọng đột phá trong điều trị điện trường cao áp tích hợp trí tuệ nhân tạo AI

Ngày 14/7, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận thiết bị y tế trị liệu điện trường cao áp thế hệ mới Fujiiryoki FX-M14000 do đối tác Nhật Bản trao tặng nhằm hỗ trợ phục hồi chức năng cho các bệnh nhân cao tuổi đang điều trị tại bệnh viện.

Bệnh viện 108 tiếp nhận thiết bị y tế điện trường cao áp Fujiiryoki FX-M14000 thế hệ mới tích hợp trí tuệ nhân tạo AI

Fujiiryoki FX-M14000 là dòng thiết bị trị liệu điện trường cao áp thế hệ mới nhất của Fuji Medical (Tập đoàn thiết bị y tế Fuji Nhật Bản) với nhiều cải tiến công nghệ.

Việc đưa thiết bị này vào ứng dụng trong Khoa phục hồi chức năng không chỉ nâng cao chất lượng điều trị mà còn mở ra hướng phát triển mới trong việc điều trị bằng điện trường cao áp tích hợp nhiều công nghệ đa năng hiện đại tại bệnh viện tuyến cuối lớn tại Việt Nam.

Thiết bị điện trường cao áp Fujiiryoki FX-M14000 được ứng dụng tại Bệnh viện 108

Tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện 108, thiết bị được ứng dụng hỗ trợ điều trị các vấn đề sức khỏe của người cao tuổi như đau đầu, cứng vai, mất ngủ và táo bón mãn tính – những triệu chứng đã được Bộ Y tế Nhật Bản phê duyệt từ năm 1963.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Thượng tá, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Chi, Chủ nhiệm Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện 108, nhấn mạnh:

“Thiết bị sở hữu công nghệ hiện đại tích hợp trí tuệ nhân tạo, giúp chúng tôi hiện đại hóa trang thiết bị tại Khoa Phục hồi chức năng. Trước đây, việc trị liệu điện trường cao áp mang tính cá thể hóa cho từng bệnh nhân còn gặp nhiều hạn chế. Với hệ thống tích hợp trí tuệ nhân tạo AI mới này, chúng tôi mong rằng sẽ đạt được nhiều thành tựu cao hơn trong điều trị cho người bệnh."

Tập đoàn Fuji đến tham quan Khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện 108

Bên cạnh giá trị chuyên môn, sự hợp tác này còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đại tá Nguyễn Tuấn Quận, Trưởng ban Công tác xã hội Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bày tỏ:

"Toàn thể cán bộ Fuji Việt Nam đã dành tấm lòng đối với người bệnh. Các bệnh nhân Bệnh viện 108 được trải nghiệm những kỹ thuật tốt nhất, đặc biệt là đối với những bệnh nhân nghèo khó khăn."

Bệnh nhân đang được điều trị bằng thiết bị Fujiiryoki FX-M14000 tại Khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện 108

Thiết bị điện trường cao áp thế hệ mới Fujiiryoki hướng đến các bệnh viện lớn

Thiết bị Fujiiryoki FX-M14000 là thiết bị y tế được sản xuất 100% tại Nhật Bản, bởi Fuji Medical (Tập đoàn Thiết Bị Y Tế Fuji) – nhà sản xuất thiết bị y tế lâu đời với hơn 70 năm kinh nghiệm (thành lập năm 1954).

FX-M14000 là thiết bị điện trường cao áp thế hệ mới ra mắt năm 2024, đánh dấu cột mốc lịch sử 70 năm phát triển của Tập đoàn Fuji. Tại Nhật Bản và Việt Nam, thiết bị đều đã được cấp số chứng nhận thiết bị y tế chính thức.

Lịch sử phát triển của thiết bị điện trường cao áp thương hiệu Fujiiryoki (1954 – 2024)

Điểm vượt trội của thiết bị Fujiiryoki FX-M14000 là tích hợp công nghệ AI tiên tiến, giúp tự động phân tích và tối ưu hóa liệu trình theo thể trạng thực tế của từng người bệnh. Nhờ tính năng vận hành tự động thông minh, thiết bị trở nên vô cùng tiện lợi và dễ dàng cho mọi đối tượng, đặc biệt là người cao tuổi.

Đây là thiết bị y tế hiệu suất cao "2 trong 1" kết hợp điện trường cao áp lên đến 14.000 VP và tần số thấp, hỗ trợ điều trị cùng lúc cho tối đa 4 người. Máy tích hợp hơn 250 chương trình trị liệu đa năng cùng nhiều công nghệ mới như sóng Gamma, ion âm 100% và đa dạng tần số từ 40 – 120Hz.

Đại diện Fuji Medical cho biết, thiết bị điện trường cao áp được Bộ y tế Nhật phê duyệt là thiết bị y tế vào năm 1963. Ngày nay, thiết bị y tế này đã có mặt tại hơn 5.000 bệnh viện và cơ sở y tế tại Nhật và nhiều nước trên thế giới.

Chia sẻ về định hướng cung ứng thiết bị tại Việt Nam, ông Lê Đức Phú, Chủ tịch HĐQT Fuji Việt Nam, khẳng định sự ưu tiên hàng đầu dành cho các cơ sở y tế tuyến đầu:

"Tập đoàn Thiết bị Y tế Fuji Nhật Bản ưu tiên hàng đầu việc cung cấp thiết bị cho các bệnh viện tuyến đầu và hệ thống phòng khám lớn tại Việt Nam, trước khi triển khai rộng rãi đến các trung tâm trải nghiệm cộng đồng, khách hàng dùng tại nhà. Chúng tôi rất mong nhận được sự đón nhận và đồng hành của đông đảo quý khách hàng trong thời gian tới."