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Giải trí

Vingroup tặng 50% giá vé show “Đất Nước Thiên Hùng Ca” - tri ân người có công, người cao tuổi và học sinh, sinh viên

P.V

Nhằm tri ân người có công với đất nước, động viên người cao tuổi và lan tỏa lòng tự hào dân tộc tới học sinh, sinh viên, Tập đoàn Vingroup đã triển khai tặng 50% giá vé chương trình nghệ thuật “Đất Nước Thiên Hùng Ca” cho các khán giả trên từ ngày 10/07//2026 đến ngày 31/08/2026. Đây là hoạt động đặc biệt ý nghĩa, tôn vinh các ngày trọng đại của dân tộc như Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và Cách mạng Tháng 8.

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Chương trình ưu đãi đã được triển khai từ ngày 10/07/2026 đến hết ngày 31/08/2026, áp dụng cho tất cả các suất diễn từ 19h30 đến 20h45, vào thứ Năm đến Chủ nhật hằng tuần tại Nhà hát Vinpearl Theatre Ocean City (Ocean City, Hưng Yên).

Các cựu chiến binh, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) và học sinh, sinh viên có thể mua vé trực tuyến trên website https://vinwonders.com hoặc trực tiếp tại quầy vé của nhà hát. Số lượng vé ưu đãi có giới hạn cho từng suất diễn.

“Đất Nước Thiên Hùng Ca” là chương trình nghệ thuật mới ra mắt trong tháng 7/2026 và nhanh chóng trở thành “hiện tượng sân khấu” phía bắc. Chỉ sau 5 ngày mở bán vé chính thức, chương trình đã thu hút hơn 10.000 lượt đặt chỗ, toàn bộ các suất diễn trong tháng 7 hầu hết đều đã hết vé.

“Đất Nước Thiên Hùng Ca” là đại sử thi sân khấu lấy cảm hứng từ lịch sử hào hùng của dân tộc do Tập đoàn Vingroup đầu tư. Với mô hình sân khấu nhập vai mới mẻ, hội tụ nhiều loại hình nghệ thuật và công nghệ trình diễn đỉnh cao, chương trình được giới chuyên môn đánh giá là “kỳ quan sân khấu” mới của Việt Nam.

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Bên cạnh những kỳ tích sân khấu lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam là thông điệp vô cùng ý nghĩa về tình yêu quê hương, đất nước. Chỉ trong 75 phút, những lát cắt sử thi và hào hùng nhất của dân tộc đã được truyền tải trọn vẹn bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại và công nghệ trình diễn đỉnh cao, mở ra một không gian nghệ thuật với những trải nghiệm trực quan sinh động chưa từng có ở Việt Nam.

Bà Ngô Thị Hương, CEO Vinpearl, cho biết: “Thông qua chương trình, chúng tôi muốn gửi lời tri ân tới những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và 81 năm Cách mạng Tháng Tám. Chính những trang sử được viết nên bằng ý chí, lòng quả cảm và xương máu của các thế hệ cha ông đã truyền cảm hứng để chúng tôi kiến tạo ‘Đất Nước Thiên Hùng Ca’. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn tạo điều kiện cho những người trẻ được tiếp cận lịch sử cha ông theo một cách mới mẻ và gần gũi để khi bước ra khỏi nhà hát, các bạn không chỉ biết ơn, mà còn thấm nhuần niềm tự hào về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam”.

Với “hiệu ứng yêu nước” đặc biệt tạo ra cho hàng chục ngàn khán giả, “Đất Nước Thiên Hùng Ca” đã vượt qua vai trò của một chương trình nghệ thuật đơn thuần để trở thành công trình văn hóa, mang tầm vóc quốc gia và quốc tế - nơi vừa khơi dậy lòng tự hào dân tộc, vừa quảng bá xuất sắc cho hình ảnh đất nước - con người Việt Nam.

Đây cũng là món quà vô cùng ý nghĩa và thiết thực mà Tập đoàn Vingroup dành tặng cho những người có công với nhân dân, tri ân thế hệ đi trước và nuôi dưỡng mạch nguồn yêu tổ quốc tới các chủ nhân tương lai của đất nước./.

P.V
#Vingroup #Đất Nước Thiên Hùng Ca #tri ân #nghệ thuật #lịch sử #văn hóa #Hưng Yên

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