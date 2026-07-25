Ai chấm thi Hoa hậu Việt Nam ở Sơ khảo phía Bắc?

TPO - Ban giám khảo tại Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực miền Bắc là những tên tuổi nổi tiếng trong lĩnh vực hội họa, thời trang, truyền hình, sân khấu... Sự kết hợp này phản ánh tiêu chí nhiều năm qua của cuộc thi, với đích đến tìm kiếm vẻ đẹp toàn diện, hài hòa giữa nhan sắc, trí tuệ, văn hóa, và khả năng lan tỏa những giá trị tích cực.

Ngày 29/7, vòng sơ khảo khu vực phía Bắc Hoa hậu Việt Nam diễn ra tại Hà Nội. Thành viên ban giám khảo Sơ khảo phía Bắc cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng, bên cạnh thông tin về dàn thí sinh.

Đạo diễn Hoàng Công Cường, Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, MC Trần Ngọc, Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương và Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh sẽ đồng hành với ban tổ chức cuộc thi để tìm ra những thí sinh nổi bật nhất ở Sơ khảo phía Bắc.

Đạo diễn sân khấu nổi tiếng và người đứng sau bom tấn điện ảnh Việt

Đạo diễn Hoàng Công Cường là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn trong nước.

Đạo diễn Hoàng Công Cường đứng sau nhiều sân khấu nghệ thuật quy mô hàng chục nghìn người.

Anh từng đảm nhận vai trò tổng đạo diễn nhiều lễ hội, chương trình văn hóa và các sự kiện truyền hình trực tiếp quy mô lớn như chương trình Bế mạc SEA Games 31, show thực cảnh Chuyện tình Bản Giốc, Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Ngày hội Văn hóa - Vững bước vào kỷ nguyên mới theo định dạng Olympic.

Kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực biểu diễn giúp đạo diễn Hoàng Công Cường có lợi thế khi đánh giá khả năng làm chủ sân khấu, phong thái, bản lĩnh và kỹ năng trình diễn của thí sinh.

Sự góp mặt của Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền trong dàn ban giám khảo cũng góp thêm sự uy tín, chất lượng cho vòng Sơ khảo.

﻿ Đạo diễn Đặng Thái Huyền sẽ đồng hành với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 ở vai trò giám khảo Sơ khảo khu vực phía Bắc.

Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và nghệ thuật, đạo diễn Đặng Thái Huyền được biết đến qua các tác phẩm khai thác đề tài lịch sử, chiến tranh và con người Việt Nam, gần nhất là tác phẩm Mưa đỏ thu 700 tỷ đồng tại rạp Việt.

Kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật giúp nữ đạo diễn có lợi thế trong việc đánh giá khả năng ứng xử và bản lĩnh của thí sinh khi đối diện các tình huống thực tế. Đây cũng là những yếu tố được chú trọng trong cuộc thi.

Ban giám khảo có chuyên môn sâu về nghệ thuật

Ở lĩnh vực thời trang, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa cũng thường xuyên đồng hành cùng các hoa hậu, á hậu và nghệ sĩ Việt.

Sau hơn 15 năm hoạt động, Lê Thanh Hòa xây dựng được thương hiệu riêng nhờ phong cách nữ tính, sang trọng và liên tục đưa thiết kế xuất hiện trên các thảm đỏ quốc tế. Trang phục của Lê Thanh Hòa nhiều lần được dàn sao như Paris Hilton, Heidi Klum sử dụng.

Ở lĩnh vực thời trang, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa có nhiều bộ sưu tập tôn vinh văn hóa Việt.

Những năm gần đây, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa theo đuổi hướng khai thác chất liệu văn hóa Việt. Một số bộ sưu tập tiêu biểu từ thương hiệu Lê Thanh Hòa gây chú ý nhờ lấy cảm hứng từ nghệ thuật điêu khắc Champa, hình ảnh cố đô Huế, họa tiết cung đình...

Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa cũng từng ngồi ghế giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Anh hiểu những tiêu chí của cuộc thi và có nhiều lời khuyên quan trọng cho thí sinh về kỹ năng trình diễn, lựa chọn trang phục, hoàn thiện vẻ bề ngoài.

Trong dàn ban giám khảo, họa sĩ, ca sĩ Phan Minh Châu hoạt động ở cả lĩnh vực hội họa và âm nhạc. Nữ họa sĩ hứa hẹn đem đến cho dàn thí sinh những đánh giá tổng thể từ phong cách, hình ảnh, khả năng biểu đạt cảm xúc cũng như tài năng về nghệ thuật.

Ca sĩ, họa sĩ Phan Minh Châu có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực nghệ thuật. Bà từng công tác tại phòng đối ngoại, sau đó là phòng nghệ thuật của Cung Văn hóa lao động hữu nghị (Hà Nội) và phụ trách phong trào ca hát của công nhân lao động, trí thức thủ đô.

Ca sĩ, họa sĩ Phan Minh Châu là giọng ca nữ nổi bật Hà thành những năm 1980.

Nữ nghệ sĩ từng đi tới vùng biên giới, hầm mỏ, nhà máy để phục vụ nghệ thuật, đồng thời hát trên sóng phát thanh, truyền hình.

Tháng 5/2026, nữ nghệ sĩ tổ chức live show Minh Châu - Dấu ấn thời gian, đánh dấu sự trở lại sân khấu sau ba thập kỷ tạm chia tay.

Sức trẻ của MC Trần Ngọc

Ở vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, biên tập viên, MC Trần Ngọc đại diện cho góc nhìn trẻ trung của người làm trong lĩnh vực truyền hình.

Gần đây, MC Trần Ngọc gây chú ý khi đảm nhận vai trò host reality (người dẫn dắt, kết nối các hoạt động thực tế, ngoài biểu diễn) của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Ở vai trò cầu nối giữa các nghệ sĩ, khán giả và những câu chuyện phía sau sân khấu, MC Trần Ngọc gây ấn tượng với lối dẫn tự nhiên, dí dỏm và khả năng tạo không khí gần gũi.

MC Trần Ngọc ghi điểm với lối dẫn dí dỏm, gần gũi với khán giả trẻ.

Trước đó, nam MC đã có gần hai thập kỷ gắn bó với Đài Truyền hình Việt Nam. Anh ghi dấu ấn qua nhiều chương trình như Đường lên đỉnh Olympia, Rung chuông vàng, Hãy chọn giá đúng, Chữ V diệu kỳ, Cuộc hẹn cuối tuần hay Trường Teen - sân chơi tranh biện, tư duy dành cho học sinh THPT.

Trần Ngọc cũng nhiều lần đồng hành với các cuộc thi học sinh, sinh viên và từng dẫn điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Việc thường xuyên làm việc với học sinh, sinh viên và thế hệ gen Z giúp MC Trần Ngọc có lợi thế trong việc nhận diện sự tự tin, khả năng truyền cảm hứng và sức hút tự nhiên của mỗi thí sinh trước ống kính.

Hai Hoa hậu Việt Nam cùng ngồi ghế giám khảo

Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương có cuộc sống kín tiếng, không tham gia nhiều hoạt động trong giới giải trí suốt thời gian dài sau khi đăng quang. Sự xuất hiện của Hoa hậu Mai Phương ở ghế giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 thu hút sự chú ý từ công chúng.

Đăng quang cách đây hơn hai thập kỷ, Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương vẫn được nhắc đến như một trong những hoa hậu có hình ảnh tri thức, nền tảng học vấn tốt.

Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương hiếm xuất hiện ở những sự kiện của showbiz.

Từng chinh phục vương miện hoa hậu, Hoa hậu Việt Nam Phạm Thị Mai Phương hiểu rõ những áp lực, thử thách cũng như tiêu chí mà ban tổ chức hướng tới khi tìm kiếm người kế nhiệm.

Trong khi đó, đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh đại diện cho năng lượng trẻ. Những trải nghiệm còn rất mới giúp Hà Trúc Linh có góc nhìn tương đồng với dàn thí sinh hiện nay.

Sự trưởng thành nhanh chóng của Hà Trúc Linh sau một năm đăng quang cũng là lợi thế để Hoa hậu Việt Nam 2024 chia sẻ kinh nghiệm quý giá cho dàn thí sinh mới, đồng thời truyền năng lượng tích cực tới những cô gái muốn chinh phục vương miện hoa hậu.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đồng hành với cuộc thi từ chuỗi sự kiện tuyển sinh.

Sau chuỗi ngày tuyển sinh tại nhiều trường đại học trên cả nước, cuộc thi đã nhận hàng trăm hồ sơ đăng ký. Nhiều ứng viên từng đạt danh hiệu hoa khôi, á khôi tại các trường đại học hoặc các cuộc thi nhan sắc trong nước, đồng thời sở hữu thành tích học tập và hoạt động xã hội nổi bật.

Trong bối cảnh chất lượng thí sinh ngày càng đồng đều, vai trò của hội đồng giám khảo càng trở nên quan trọng.