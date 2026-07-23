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Hoa hậu

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Hàng trăm cô gái sẵn sàng dự sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026

Duy Nam

TPO - Sơ khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ngày 29/7 tại khách sạn Sheraton Hanoi West ở Hà Nội với sự tham dự của hàng trăm thí sinh.

Sau khi kết thúc hành trình tuyển sinh tại hai miền Nam - Bắc, sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam sẽ diễn ra ngày 29/7 tại khách sạn Sheraton Hanoi West tại số 36 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trước đó, ban tổ chức đã gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký. Tại khu vực miền Bắc, ban tổ chức nhận hồ sơ đến ngày 28/7. Với thí sinh ở khu vực phía Nam, thời hạn nhận hồ sơ là 31/7.

Sau chuỗi sự kiện tuyển sinh sôi động ở nhiều đại học lớn trên phạm vi cả nước, cuộc thi đã nhận được hàng trăm hồ sơ đăng ký của thí sinh. Trong đó, nhiều thí sinh là hoa, á khôi từ các cuộc thi nhan sắc trong nước, có ngoại hình nổi bật và khát khao cống hiến những giá trị tích cực cho cộng đồng.

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Hàng trăm hồ sơ nổi bật được gửi về cho ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hàng trăm hồ sơ, hơn 90% là gương mặt mới

Trong số danh sách thí sinh đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026, xuất hiện nhiều hồ sơ có học vấn nổi bật. Phần lớn đều là sinh viên hoặc cử nhân các trường đại học danh tiếng, nhiều người đạt học bổng, danh hiệu sinh viên xuất sắc, thậm chí có thí sinh đã hoàn thành chương trình thạc sĩ với vị trí thủ khoa.

Ban thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 chia sẻ sự bất ngờ khi đọc hồ sơ các thí sinh. “Có những hồ sơ khiến chúng tôi thực sự bất ngờ. Các cô gái hội đủ nhiều tiêu chí: học giỏi, năng động, giàu trải nghiệm và có định hướng rất rõ ràng”, một thành viên ban tuyển sinh chia sẻ.

Qua thống kê hồ sơ đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026, có hơn 90 % thí sinh chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào trước đó. Tỷ lệ này phần nào cho thấy Hoa hậu Việt Nam vẫn là lựa chọn hàng đầu đối với những cô gái trẻ, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức ở một đấu trường nhan sắc.

Nhóm thí sinh ở độ tuổi từ 18-22 chiếm tới gần 80% tổng số thí sinh đăng ký. Mùa giải năm nay cũng ghi nhận nhiều gương mặt sở hữu chiều cao vượt trội (từ 1,75 m trở lên), từng đạt các danh hiệu hoa khôi, á khôi, thông thạo nhiều ngoại ngữ, có thí sinh đạt IELTS 8.5.

Những chú ý với thí sinh khi tham dự sơ khảo

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Hàng trăm cô gái đã sẵn sàng tham dự sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: BTC.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam luôn giữ vững tiêu chí đề cao vẻ đẹp tự nhiên. Tại vòng sơ khảo luôn có nội dung chấm nhân trắc học. Thí sinh đã can thiệp thẩm mỹ kể cả ở mức độ vừa và nhỏ cũng không đủ điều kiện đi tiếp. Trước buổi sơ khảo, ban tổ chức sẽ đưa ra danh mục cụ thể các tình huống được tính là thẩm mỹ.

Tại phòng đo nhân trắc, nếu kết quả đạt, thí sinh bước tiếp vào vòng kiểm tra trực quan hình thể, dáng đi, giọng nói... Ban giám khảo sẽ làm việc trực tiếp với từng thí sinh thông qua việc quan sát, trò chuyện.

Trước sơ khảo, ban thí sinh liên hệ với từng thí sinh đã gửi hồ sơ thông qua nhiều kênh liên lạc để xác nhận thông tin, tránh bỏ sót thí sinh. Ban tổ chức gửi thư mời tới các thí sinh kèm theo lịch trình sơ khảo, gợi ý về trang phục, cách trang điểm. Thí sinh được khuyến cáo trang điểm nhẹ nhàng, mặc trang phục đơn giản để thuận tiện cho các vòng thi.

Buổi sơ khảo bắt đầu từ 7h sáng. Trước khi vòng sơ khảo bắt đầu, tất cả thí sinh được tập trung tại hội trường để dự màn chào mừng từ ban tổ chức, giám khảo. Sau đó, họ được phát số thứ tự và lần lượt tham gia các phần thi.

Sau khi công bố kết quả, các thí sinh lọt vào vòng chung khảo được hướng dẫn, thông báo về lịch trình sắp tới. Xuyên suốt cuộc thi, ban tổ chức phân công bộ phận xử lý khiếu nại gồm các chuyên gia, cố vấn, dự trù các tình huống phát sinh từ vòng sơ khảo để đảm bảo khâu tổ chức chu đáo.

Sau sơ khảo phía Bắc, lịch trình sơ khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ được ban tổ chức thông báo tới các thí sinh thông qua các kênh thông tin chính thức của báo Tiền Phong.

Duy Nam
#Hoa hậu Việt Nam 2026 #sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 #sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026

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