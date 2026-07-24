Nhan sắc đời thường của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Hơn 90% thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 là những gương mặt mới, vì vậy họ sở hữu nét đẹp ngọt ngào, trong trẻo đúng lứa tuổi.