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Hoa hậu

Nhan sắc đời thường của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Duy Nam

TPO - Hơn 90% thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 là những gương mặt mới, vì vậy họ sở hữu nét đẹp ngọt ngào, trong trẻo đúng lứa tuổi.

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Trương Văn Tú Tâm thu hút với gương mặt mộc thanh tú. Cô sinh năm 2003, đã tốt nghiệp ngành Kinh doanh Quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM. Tú Tâm có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuỗi cung ứng và marketing. Cô từng đạt danh hiệu á khôi 2 tại cuộc thi Nữ sinh Duyên dáng Tài năng tỉnh Phú Yên 2019 và Miss UEF 2022.
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Đoàn Thị Thùy Trang sinh năm 2004, đến từ Hải Phòng. Cô hiện là sinh viên năm ba chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại trường Đại học Sao Đỏ. Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Thùy Trang mong muốn thể hiện hình ảnh nữ sinh trẻ trung, giàu nhiệt huyết.
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Trần Thanh Tuyền, sinh năm 2002, đến từ TPHCM cuốn hút với vẻ ngoài năng động, cá tính. Cô đã tốt nghiệp chuyên ngành Marketing tại trường Đại học Tài chính - Marketing. Hiện Thanh Tuyền là tiếp viên hàng không của một hãng hàng không quốc gia.
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Nguyễn Thị Thu Hương, sinh năm 2003, đến từ Gia Lai, đã tốt nghiệp ngành Dược sĩ tại trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk. Hiện cô hoạt động song song trong lĩnh vực Dược sĩ và người mẫu ảnh.
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Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên khoe vẻ tinh khôi với áo dài. Cô sinh năm 2006, đến từ Huế, sinh viên năm ba chuyên ngành Nhà hàng - Khách sạn, Khoa Du lịch và Dịch vụ Hàng không tại Học viện Hàng không Việt Nam. Thảo Nguyên từng tham dự cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024 và vào top 10.
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Nguyễn Thục Uyên Nhi có gương mặt mộc cuốn hút. Cô sinh năm 2004, cao 1,75 m, đến từ Hà Nội, sinh viên năm tư khoa Truyền thông Đa phương tiện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Uyên Nhi thuộc nhóm thí sinh có chiều cao ấn tượng tại Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Bùi Thị Quỳnh Anh khoe vẻ dịu dàng với áo dài. Cô sinh năm 2004, đến từ Đắk Lắk, sinh viên năm tư chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Học viện Ngoại giao, có khả năng trình diễn võ thuật. Quỳnh Anh cho biết cô ấp ủ giấc mơ tham gia Hoa hậu Việt Nam từ năm 18 tuổi.
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Phạm Phương Nhi sinh năm 2006, sinh viên năm hai chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc tại Đại học Đại Nam. Phương Nhi cho biết Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi mà cô đã ao ước được tham dự từ rất lâu. Người đẹp có sở thích ca hát.
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Phạm Thị Quỳnh Nhi sinh năm 2007, đến từ Đắk Lắk, đang theo học ngành Quản trị Khách sạn - Nhà hàng tại Học viện Hàng không Việt Nam. Quỳnh Nhi thuộc nhóm thí sinh trẻ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Hồ Thị Nhã Vy, sinh năm 2004, đến từ Đà Nẵng, sinh viên năm tư chuyên ngành Luật Quốc tế tại trường Đại học Luật TPHCM. Cô có sở thích hát, múa.
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Vũ Thị Thu Thảo, sinh năm 2005, đến từ Hưng Yên, cao 1,7 m, là sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT). Cô từng giành giải Hoa khôi EAUT 2025.
Duy Nam
#Hoa hậu Việt Nam 2026 #thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 #mặt mộc

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