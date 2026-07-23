Những cô gái đến từ ‘cái nôi nhan sắc’

TPO - Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, sự xuất hiện của nhiều thí sinh đến từ Đại học Ngoại thương tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong nhiều năm qua, Đại học Ngoại thương được xem là một trong những cái nôi đào tạo ra nhiều gương mặt nổi bật của các cuộc thi sắc đẹp.

Trong giới sắc đẹp, không ít người gọi Đại học Ngoại thương là cái nôi đào tạo hoa hậu. Từ Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy đến Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, dấu ấn của sinh viên Đại học Ngoại thương đã góp phần tạo nên một thương hiệu riêng trong làng nhan sắc Việt.

Thành tích học tập, ngoại khóa ấn tượng

Nguyễn Duệ Đan có thành tích học tập, ngoại khóa ấn tượng.

Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, những thí sinh đến từ Đại học Ngoại thương đều có thành tích học tập ấn tượng. Bên cạnh việc học tập, họ tích cực tham gia các hoạt động đoàn đội và phát triển kỹ năng ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, MC, diễn giả…

Đinh Diệu Anh, sinh năm 2003, đã tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Ngoại thương với hai chương trình đào tạo là Tiếng Anh thương mại, định hướng Kinh doanh quốc tế và Kinh tế đối ngoại.

Cô đạt IELTS 7.5 từ năm lớp 11 và có chứng chỉ tiếng Trung HSK 4. Diệu Anh là đại diện sinh viên Đại học Ngoại thương đón tiếp Thủ tướng New Zealand trong chuyến thăm tới Việt Nam. Tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2023, cô đạt danh hiệu á khôi.

Lê Trần Bảo My sinh năm 2005, đến từ Hà Nội, cao 1,76 m đang theo học cùng lúc tại Đại học Ngoại thương và Đại học Công đoàn. Nguyễn Duệ Đan, sinh năm 2005, sinh viên năm ba chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại tại Đại học Ngoại thương. GPA học kỳ 1 năm 2025 của cô là 3.85, đạt loại xuất sắc. Duệ Đan nói trôi chảy tiếng Anh, đang học thêm tiếng Trung.

Lê Phương Nghi, sinh năm 2006, sinh viên năm hai khoa Kinh tế Đối ngoại tại Phân hiệu trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM. Phương Nghi đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Chi hội năm 2025, đạt IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N5. Cô từng đạt danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025 và giải phụ Người đẹp ăn ảnh.

Bệ phóng từ ‘cái nôi’ nhan sắc

Mai Phương Thúy, Đỗ Mỹ Linh là những Hoa hậu Việt Nam truyền cảm hứng cho các sinh viên Đại học Ngoại thương.

Diệu Anh cho biết cô từng nghe danh Đại học Ngoại thương là cái nôi nhan sắc của Hoa hậu Việt Nam, vì vậy khi vào trường cô gặp áp lực từ các người đẹp của Ngoại thương, không chỉ giỏi về tư duy, kiến thức, kỹ năng, mà còn nổi bật cả về ngoại hình. “Tuy nhiên, tôi tự nhủ những áp lực đó chính là nguồn động lực lớn để mình phải luôn nỗ lực, phấn đấu”, Diệu Anh nói.

Trong số các Hoa hậu Việt Nam xuất thân từ Đại học Ngoại thương, Diệu Anh ngưỡng mộ Hoa hậu Mai Phương Thuý. “Chị Mai Phương Thúy là hình mẫu phụ nữ hiện đại, độc lập, tự tin mà tôi hướng đến. Tôi ấn tượng ở cách chị trau dồi tri thức, năng lực đầu tư, kinh doanh”, cô chia sẻ.

Duệ Đan chia sẻ thành công của các đàn chị Đại học Ngoại thương là niềm tự hào nhưng cũng khiến cô gặp áp lực khi ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam. “Áp lực của tôi không đến từ việc so sánh mình với các đàn chị, mà đến từ trách nhiệm giữ gìn hình ảnh người sinh viên Ngoại thương bản lĩnh, chỉn chu và có nền tảng tri thức vững vàng”, cô nói.

Diệu Anh nói cô ấn tượng với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. “Tôi ấn tượng khi chị tham gia Miss World 2017 và đạt được danh hiệu Hoa hậu Nhân ái nhờ dự án Nhân ái Cõng điện lên Bản, đã tạo ra nhiều giá trị thiết thực và bền vững cho bà con”, Diệu Anh cho biết.

Thế mạnh của sinh viên Ngoại thương ở cuộc thi sắc đẹp

Các thí sinh đến từ cái nôi nhan sắc Đại học Ngoại thương tự tin khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026.

Phương Nghi cho rằng các cuộc thi sắc đẹp ngày nay không chỉ tìm kiếm một cô gái có ngoại hình nổi bật mà còn hướng đến vẻ đẹp toàn diện của trí tuệ, tâm hồn và sự cống hiến.

“Với sinh viên Ngoại thương, thế mạnh không chỉ nằm ở ngoại ngữ hay kiến thức kinh tế, mà còn ở tư duy hội nhập và bản lĩnh thích nghi trong môi trường quốc tế”, cô chia sẻ.

Duệ Đan cho rằng sự nổi bật của sinh viên Đại học Ngoại thương là tư duy chủ động, khả năng thích ứng và sự bình tĩnh: “Môi trường Ngoại thương giúp tôi có khả năng tiếp thu nhanh và giữ được sự mạch lạc, tự tin trong cách chia sẻ suy nghĩ của mình”. Duệ Đan kỳ vọng vượt qua vòng sơ khảo và đến gần hơn với chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

Bảo My cho biết với việc chọn học song song tại Đại học Ngoại thương và Đại học Công đoàn, cô nuôi dưỡng tư duy kinh tế nhạy bén để lập nghiệp và sự thấu hiểu, đồng cảm sâu sắc với con người trong xã hội. “Đó là những viên gạch đầu tiên tôi đặt nền móng cho mình để theo đuổi ước mơ trở thành một doanh nhân có thể tạo ra những giá trị cho cộng đồng”, cô nói.

Với Diệu Anh, các cô gái đến từ Đại học Ngoại thương luôn mang trong mình khẩu hiệu khác biệt để dẫn đầu. “Những cô gái Ngoại thương tuy mang nhiều nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, nhưng họ lại có nét cá tính rất riêng, dám nói lên tiếng nói, suy nghĩ của mình”, cô chia sẻ.