190 cụm rạp trên cả nước chiếu phim miễn phí

TPO - Trong khuôn khổ Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh - liệt sĩ, khoảng 190 cụm rạp và đơn vị chiếu phim trên cả nước sẽ tổ chức các suất chiếu miễn phí phục vụ người dân. Nhiều tác phẩm về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang sẽ được giới thiệu nhằm giúp công chúng

Cục Điện ảnh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao (VH & TT) TPHCM tổ chức khai mạc Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026) khu vực phía Nam nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, đồng thời lan tỏa giá trị lịch sử thông qua điện ảnh.

Ông Đỗ Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho biết việc chọn TPHCM làm địa điểm tổ chức lễ khai mạc Tuần phim khu vực phía Nam mang nhiều ý nghĩa bởi đây là trung tâm kinh tế, văn hóa, điện ảnh của cả nước, đồng thời là Thành phố Điện ảnh thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Ông Đỗ Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh - phát biểu tại lễ khai mạc Tuần phim.

Tuần phim đánh dấu lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu trên cả nước cùng tham gia phục vụ nhiệm vụ chính trị và hoạt động tri ân, không vì mục đích lợi nhuận.

Thông qua các tác phẩm điện ảnh và chương trình giao lưu với đoàn làm phim, ban tổ chức kỳ vọng góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng và lan tỏa các giá trị nhân văn.

Phó Giám đốc Sở VH & TT TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết thành phố xác định điện ảnh vừa là một ngành công nghiệp văn hóa, vừa là phương tiện gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, truyền thống.

Thời gian qua, TPHCM đã triển khai nhiều chương trình như Sắc màu điện ảnh và Kiến tạo điện ảnh trong học đường, góp phần đưa điện ảnh đến gần hơn với cộng đồng.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, ban tổ chức trình chiếu và giao lưu với đoàn làm phim Mưa đỏ. Bộ phim đã giành nhiều giải thưởng, trong đó có Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV, Cánh diều vàng 2025 và giải Red Star dành cho phim Việt Nam xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV năm 2026.

Phó Giám đốc Sở VH & TT TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy nói về ý nghĩa của sự kiện.

Đại tá Kiều Thanh Thúy - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Giám đốc sản xuất phim Mưa đỏ - cho biết dự án được phát triển từ kịch bản của nhà văn Chu Lai gửi năm 2013.

Quá trình quay kéo dài gần 80 ngày, đối mặt với nhiều khó khăn do thời tiết và thiên tai. Đoàn phim huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, diễn viên quần chúng, sử dụng hàng trăm loại vũ khí cùng nhiều hiệu ứng cháy nổ nhằm tái hiện chân thực bối cảnh.

Theo kế hoạch của Bộ VHTTDL, Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh - liệt sĩ diễn ra từ ngày 21 đến 28/7/2026 tại nhiều địa phương trên cả nước.

Bên cạnh TPHCM, các hoạt động khai mạc cũng được tổ chức tại Hà Nội và Hà Tĩnh với nhiều chương trình giao lưu, giới thiệu tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng và người có công với đất nước.

Trong khuôn khổ Tuần phim, khoảng 190 cụm rạp và đơn vị chiếu phim trên cả nước sẽ tổ chức các suất chiếu miễn phí phục vụ người dân. Nhiều tác phẩm về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang sẽ được giới thiệu nhằm giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thêm cơ hội tìm hiểu về lịch sử dân tộc và những đóng góp của các thế hệ đi trước.

﻿ Theo kế hoạch của Bộ VHTTDL, Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh - liệt sĩ diễn ra từ ngày 21 đến 28/7/2026 tại nhiều địa phương trên cả nước.

Thông qua các hoạt động chiếu phim và giao lưu, ban tổ chức kỳ vọng Tuần phim góp phần lan tỏa các giá trị truyền thống, nâng cao nhận thức về ý nghĩa của Ngày thương binh - liệt sĩ, đồng thời đưa những tác phẩm điện ảnh có giá trị đến gần hơn với khán giả trên cả nước.