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Những thước phim có thật về người lính và chiến tranh

Gia Linh

TPO - Từ những lá thư, trang nhật ký còn sót lại sau chiến tranh đến ký ức của các cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử, nhiều bộ phim tài liệu được chiếu miễn phí, đưa khán giả trở về những năm tháng hào hùng của dân tộc, khắc họa sự hy sinh và khát vọng hòa bình của các thế hệ đi trước.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức chương trình Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ từ ngày 24 đến 27/7 tại trụ sở hãng phim (465 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Hà Nội).

Chương trình là hoạt động văn hóa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và những người có công với cách mạng. Thông qua điện ảnh tài liệu, ban tổ chức mong muốn lan tỏa đạo lý "uống nước nhớ nguồn", giáo dục truyền thống yêu nước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

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Những tù nhân không số kể lại câu chuyện về những phụ nữ bị giam cầm khi đang mang thai trong kháng chiến chống Mỹ.

Điểm nhấn của chương trình là 9 bộ phim tài liệu tiêu biểu do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất qua nhiều thời kỳ. Mỗi tác phẩm là lát cắt chân thực về chiến tranh, sự hy sinh và những con người bình dị đã góp phần làm nên lịch sử.

Trong số đó có nhiều tác phẩm từng đoạt giải thưởng trong nước và quốc tế như Còn lại với thời gian của NSND Lê Hồng Chương - phim tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 51.

Khán giả cũng được gặp lại nhiều tác phẩm giàu giá trị lịch sử như K10, kể về Tiểu đoàn 10 đặc công Quảng Trị, Dòng Păm Pơi vẫn hát tái hiện nghĩa tình của Bộ đội Cụ Hồ với đồng bào vùng cao, Những tù nhân không số kể lại câu chuyện về những phụ nữ bị giam cầm khi đang mang thai trong kháng chiến chống Mỹ.

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Còn lại với thời gian của NSND Lê Hồng Chương - phim tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 51.

Trong khi đó, Đội nữ pháo binh 8/3 - một thời rực lửa, Đại đội 915 - bản hùng ca màu lửa hay Tuổi trẻ bất khuất khắc họa tinh thần chiến đấu kiên cường của những chiến sĩ cách mạng và lực lượng thanh niên xung phong.

Bên cạnh những bộ phim về chiến tranh, chương trình còn giới thiệu Những thước phim lịch sử - tác phẩm mới sản xuất năm 2025 của đạo diễn Đào Đức Thanh. Bộ phim là lời tri ân các phóng viên chiến trường, nhà quay phim của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương - những người đã bám sát các mặt trận, ghi lại những khoảnh khắc chân thực của lịch sử bằng chính tuổi trẻ, lòng dũng cảm và cả sự hy sinh.

Theo ban tổ chức, các bộ phim không chỉ tái hiện những năm tháng chiến tranh mà còn truyền tải thông điệp về giá trị của hòa bình, sự hòa hợp, hòa giải dân tộc và trách nhiệm gìn giữ những thành quả hôm nay.

Toàn bộ các suất chiếu đều miễn phí, phục vụ cán bộ, chiến sĩ, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và đông đảo công chúng. Trong khuôn khổ chương trình cũng sẽ diễn ra các buổi giao lưu giữa khán giả với các nhà làm phim, nhân chứng lịch sử và nhân vật trong phim.

Lịch chiếu được chia thành ba khung giờ. Cụ thể, tối 24/7 (19h30), khán giả thưởng thức các phim Còn lại với thời gian, Những thước phim lịch sửTuổi trẻ bất khuất. Sáng 25/7 (9h) là Những tù nhân không số, Đội nữ pháo binh 8/3 - Một thời rực lửa. Chiều 25/7 (15h), chương trình khép lại với K10, Dòng Păm Pơi vẫn hátĐại đội 915 - Bản hùng ca màu lửa.

Gia Linh
#chương trình chiếu phim miễn phí #tri ân thương binh - liệt sĩ #hậu chiến tranh #phim tài liệu #liệt sĩ #hòa bình #kỷ niệm #lịch sử

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