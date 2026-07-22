'Đừng đốt' trở lại màn ảnh, lay động khán giả

TPO - Phim điện ảnh "Đừng đốt" được chọn chiếu mở màn Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Trong khán phòng tối 21/7 có rất đông thương binh, bệnh binh, người có công và thân nhân gia đình liệt sĩ. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Nhật Minh khiến nhiều khán giả xúc động.

Lễ khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) tổ chức tối 21/7, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội).

Tuần phim diễn ra từ ngày 21-28/7 trên phạm vi cả nước nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống "uống nước nhớ nguồn" cho các thế hệ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông khẳng định Ngày Thương binh - Liệt sĩ là dịp để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc tuần phim.

Lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc là truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" cần được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ. Trong đó, điện ảnh với vai trò của nghệ thuật ký ức và cảm xúc góp phần lưu giữ những câu chuyện lịch sử, lan tỏa giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, đồng thời bồi đắp lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng cho thế hệ hôm nay.

"Thông qua tuần phim, mỗi tác phẩm sẽ chạm đến trái tim người xem bằng những cảm xúc chân thành, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, khơi dậy lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, để từ đó mỗi người thêm trân trọng cuộc sống hôm nay, ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói.

Nghi thức mặc niệm các anh hùng liệt sĩ và những người đã hy sinh vì Tổ quốc được thực hiện tại lễ khai mạc tuần phim.



Ngay sau lễ khai mạc, bộ phim Đừng đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh được chọn chiếu mở màn tuần phim. Trước khi phim chiếu, đạo diễn và ê-kíp có phần giao lưu ngắn với khán giả.

Chia sẻ cảm xúc khi tác phẩm trở lại màn ảnh rộng sau 17 năm, đạo diễn Đặng Nhật Minh bày tỏ niềm xúc động khi bộ phim vẫn nhận được sự đón nhận của đông đảo công chúng. "Tôi rất hạnh phúc và xúc động. Xin cảm ơn đông đảo khán giả đã đến xem một bộ phim được thực hiện cách đây 17 năm. Đó là niềm hạnh phúc rất lớn đối với tôi", đạo diễn nói.

Diễn viên Minh Hương chia sẻ cảm xúc khi Đừng đốt được chiếu rộng rãi dù đã ra mắt 17 năm.

Đảm nhận vai bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm trong Đừng đốt, diễn viên Minh Hương cho biết khi trở lại chương trình và nhìn thấy hình ảnh bộ phim, chị có cảm giác "17 năm chưa hề trôi qua".

"Tôi thật sự may mắn khi được hóa thân thành bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và được làm việc cùng đạo diễn Đặng Nhật Minh. Sau 17 năm, với tôi, giá trị nhân văn của Đừng đốt vẫn còn nguyên vẹn", nữ diễn viên chia sẻ.

Minh Hương cũng mong khán giả dành trọn sự tập trung để cảm nhận từng thước phim. Theo chị, tác phẩm chứa đựng những đau thương, mất mát nhưng cũng đầy tình yêu thương.

Cũng trong lễ khai mạc, ban tổ chức cùng các đơn vị đồng hành đã trao 200 phần quà tri ân tới thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và gia đình người có công tại Hà Nội và Hà Tĩnh.

Ban tổ chức cùng các đơn vị đồng hành đã trao nhiều phần quà tri ân tới thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và gia đình người có công tại Hà Nội và Hà Tĩnh.

Theo kế hoạch, Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ diễn ra từ ngày 21-28/7 trên phạm vi cả nước. Điểm mới của chương trình năm nay là lần đầu toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại cùng tham gia chiếu phim miễn phí phục vụ nhiệm vụ chính trị và hoạt động tri ân người có công.

Từ ngày 22-24/7, mỗi cụm rạp sẽ tổ chức hai suất chiếu mỗi ngày vào 10h và 16h với sáu bộ phim gồm Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ.

Tuần phim có sự đồng hành của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và 15 doanh nghiệp phát hành, kinh doanh rạp chiếu phim, tổ chức hơn 1.000 suất chiếu miễn phí tại 190 cụm rạp trên cả nước, phục vụ cựu chiến binh, người có công, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và đông đảo người dân.