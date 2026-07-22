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Nghi thức rước rể của người Ê Đê

Nguyễn Thảo

TPO - Nghi thức rước rể của người dân tộc Ê Đê được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị tái hiện nhằm giới thiệu, qua đó góp phần bảo tồn di sản văn hóa đặc sắc của tộc người này.

Theo phong tục của người Ê Đê, sau mùa rẫy, khi lúa đã đầy kho, rượu đã được ủ, gia đình chuẩn bị đầy đủ lễ vật, các cô gái Ê Đê tìm chàng trai mình thương yêu. Sau đó, cô gái về thưa với bố, mẹ để đến nhà trai hỏi chồng.

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Đoàn rước rể gặp nhiều chướng ngại trên đường.

Nếu hai bên thuận tình, cô gái về sống bên gia đình chồng từ một đến ba năm theo thỏa thuận trước khi chính thức đón chồng về nhà mình. Sau khi nhà gái hoàn thành đầy đủ lễ vật đã cam kết và hết thời gian ở dâu, nghi thức rước rể được tiến hành.

Tại bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, nghi thức rước rể của một cặp vợ chồng người đồng bào dân tộc Ê Đê khiến nhiều du khách đến tham quan tò mò và thích thú.

Trên đường, đoàn rước rể từ nhà trai di chuyển về nhà gái thường bị các tốp thanh niên (bạn bè, anh chị em nhà gái) trêu chọc, chặn lại. Đoàn rước rể muốn vượt qua những chướng ngại cản trở đó, chú rể phải trao cho họ một chiếc vòng đồng.

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Già làng làm lễ cho đôi vợ chồng trẻ.

Người Ê Đê quan niệm rằng trên đường đi gặp nhiều thử thách, cản trở thì cuộc hôn nhân sẽ vượt qua được nhiều khó khăn, từ đó cuộc sống ngày càng bền vững, hạnh phúc, làm ăn giàu sang.

Khi về đến nhà, già làng thay mặt hai họ giới thiệu họ hàng hai bên. Sau đó, già làng lấy bông gòn nhúng vào tô đồng đựng nước, quét lên chân của đôi vợ chồng ba lần. Như vậy, cuộc hôn nhân xem như đã có sự chứng giám và chúc phúc của thần linh.

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Những chiếc vòng đồng được đeo vào tay cho cô dâu.

Sau đó, già làng trao cần rượu cho đôi vợ chồng trẻ, đeo vòng đồng vào tay cô dâu và chú rể trước sự chứng kiến của họ hàng và dân làng. Chiếc vòng đồng được coi như lời cam kết thủy chung. Theo phong tục, nếu ai trả lại vòng, thay lòng đổi dạ hay làm điều gì sai trái trong cuộc hôn nhân này sẽ phải bồi thường lại đầy đủ sính lễ của lễ cưới.

Tiếp đó, đôi trai gái uống rượu cần và đổi cần cho nhau với ý nghĩa cuộc đời của hai vợ chồng kéo dài mãi. Sau đó, họ cùng nhau ăn chung một miếng cơm, một miếng gan heo để cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, nguyện từ nay về sau dù no hay đói đều luôn có nhau.

Video tái hiện nghi thức rước rể của đồng bào dân tộc Ê Đê.
Nguyễn Thảo
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