Gia Lai tìm ra 'mỏ vàng'

TPO - Văn hóa thần tượng đang trở thành "mỏ vàng" mới của ngành du lịch khi cộng đồng người hâm mộ không chỉ đông đảo mà còn sẵn sàng chi tiền để theo dấu thần tượng. Nhận thấy xu hướng này, Gia Lai đang đi đầu trong việc đưa điểm đến vào hành trình của các nghệ sĩ vốn đã quen thuộc ở các chương trình giải trí, mở thêm một kênh tiếp cận du khách.

Văn hóa thần tượng trở thành cầu nối

Theo khảo sát tháng 3/2025 được Vietcap dẫn lại, thực hiện với 172 người thuộc Gen Z Việt Nam, 56% tự nhận là fan Kpop và 23% khác cho biết có quan tâm. Trong nhóm này, 77% từng chi cho album, thẻ ảnh, gậy cổ vũ và các sản phẩm liên quan; 58% từng mua vé concert hoặc fan meeting; chỉ 3% chưa phát sinh khoản chi nào.

Một khảo sát khác với 471 người tiêu dùng trẻ cũng cho thấy 57% sẵn sàng dành từ 200.000 đồng mỗi tháng cho những trải nghiệm trực tiếp gắn với nghệ sĩ.

Khả năng chi trả cho những trải nghiệm gắn với nghệ sĩ cho thấy fandom có thể trở thành một tệp khách giàu tiềm năng đối với du lịch. Vấn đề đặt ra là làm thế nào đưa điểm đến vào đúng dòng nội dung mà nhóm công chúng này đang quan tâm.

Gia Lai đang đi đầu trong việc đưa điểm đến vào hành trình của các nghệ sĩ vốn đã quen thuộc ở các chương trình giải trí, mở thêm một kênh tiếp cận du khách.

Nắm bắt sự thay đổi trong xu hướng tiếp cận du lịch, Gia Lai thay đổi cách quảng bá điểm đến bằng việc hợp tác với DatVietVAC - đơn vị sản xuất nội dung giải trí nổi bật với hệ sinh thái "Say Hi" - triển khai chuỗi chương trình thực tế sinh tồn mang tên Say hi rực rỡ.

Điểm đến trở thành một phần của hành trình, thử thách và câu chuyện nghệ sĩ. Khán giả xem chương trình vì nghệ sĩ mình yêu thích, nhưng trong quá trình theo dõi lại đồng thời tiếp nhận hình ảnh và trải nghiệm du lịch Gia Lai. Từ sự yêu thích đó, họ dần hình thành nhu cầu tìm hiểu, khám phá và trực tiếp trải nghiệm địa phương.

Tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, các nghệ sĩ trekking, chinh phục địa hình, cắm trại và khám phá hệ sinh thái. Rừng nguyên sinh trở thành không gian tạo ra thử thách, phản ứng và tương tác giữa các thành viên.

Ở chặng Cù Lao Xanh, biển, bãi đá, hải đăng và đời sống ngư dân cũng được đưa vào nội dung. Những trải nghiệm tại Gia Lai không chỉ tạo chất liệu cho chương trình mà còn để lại dấu ấn với chính các nghệ sĩ tham gia.

Nhiều người cho biết hành trình đã giúp họ cảm nhận rõ hơn về thiên nhiên, văn hóa và con người địa phương.

Phạm Anh Duy chia sẻ: "Với Duy, Say hi rực rỡ không chỉ là hành trình trải nghiệm mà còn là cơ hội để cùng mọi người lan tỏa vẻ đẹp của Gia Lai đến gần hơn với khán giả. Qua mỗi điểm đến, mình không chỉ được ngắm cảnh đẹp mà còn hiểu thêm về văn hóa, con người và những câu chuyện rất đặc trưng của từng vùng đất. Hy vọng sau chương trình sẽ có thêm nhiều người lựa chọn Gia Lai là điểm đến cho những chuyến đi sắp tới".

Những trải nghiệm tại Gia Lai để lại dấu ấn với chính các nghệ sĩ tham gia.

Không chỉ ấn tượng bởi cảnh quan, nhiều nghệ sĩ còn ghi nhớ những trải nghiệm đời sống bản địa. Với Vũ Thịnh, một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là khoảnh khắc cùng ê-kíp chế biến và thưởng thức hải sản tươi tại Cù Lao Xanh sau ngày ghi hình.

Vũ Thịnh cho biết: "Một trong những kỷ niệm Thịnh nhớ nhất ở Say hi rực rỡ là được cùng các anh em tự tay nấu những món hải sản tươi của Cù Lao Xanh rồi quây quần thưởng thức sau một ngày ghi hình. Mỗi món ăn đều mang hương vị rất riêng, mộc mạc nhưng rất ngon, khiến mình cảm nhận rõ hơn nét văn hóa và cuộc sống của người dân nơi đây. Hy vọng qua chương trình, sẽ có thêm nhiều khán giả đến Gia Lai để không chỉ ngắm cảnh đẹp mà còn trải nghiệm những hương vị địa phương rất đáng nhớ".

Từ màn ảnh tới điểm đến: khi người hâm mộ thành du khách

Những trải nghiệm của nghệ sĩ không khép lại cùng chuyến ghi hình mà tiếp tục được lan tỏa thông qua hệ sinh thái nội dung đa nền tảng. Với định dạng chuỗi chương trình nhiều tập cùng hàng loạt các “best cut” trên mạng xã hội, hành trình khám phá Gia Lai được duy trì trong cộng đồng người hâm mộ, giúp điểm đến duy trì sự hiện diện trong quá trình khán giả theo dõi chương trình.

Theo thống kê từ Socialite, sáu tập được ghi hình tại Gia Lai đã lên sóng tính tới thời điểm hiện tại đều vượt một triệu lượt xem, liên tục nằm trong Top 3 game show có lượng thảo luận cao, với tổng lượt xem trên các nền tảng vượt 128 triệu. Quy mô này không chỉ cho thấy sức hút của chương trình mà còn mở rộng đáng kể số lượng khán giả tiếp xúc với cảnh đẹp Gia Lai qua màn ảnh.

Không chỉ dừng ở lượt xem, điều đáng chú ý là việc khán giả bắt đầu chủ động tìm hiểu về các “điểm đến”. Theo dữ liệu theo dõi của Google, lượng tìm kiếm tour Cù Lao Xanh tăng khoảng 150% trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 7/2026. Các từ khóa liên quan đến Gia Lai cũng tăng so với nhiều địa phương khác trong khu vực Tây Nguyên.

Đằng sau biến động về lượng tìm kiếm là quá trình dịch chuyển trong hành vi của người hâm mộ: từ thưởng thức nội dung sang mong muốn trải nghiệm ra đời thực. Trường hợp của Minh Anh (23 tuổi, Cần Thơ) là ví dụ.

Minh Anh chia sẻ: "Tôi nhớ nhất hình ảnh các nghệ sĩ mở một concert ngẫu hứng giữa rừng, tiếng hát hòa với tiếng suối và tiếng chim. Xem xong, tôi tìm ngay Kon Ka Kinh ở đâu và muốn đến thử một lần, vì cảm giác ngồi giữa rừng nguyên sinh như trong chương trình có lẽ sẽ rất đặc biệt”.

Văn hóa thần tượng đang trở thành "mỏ vàng" mới của ngành du lịch khi cộng đồng người hâm mộ không chỉ đông đảo mà còn sẵn sàng chi tiền để theo dấu thần tượng.

Từ tìm kiếm đến quyết định đặt vé vẫn còn một khoảng cách. Khoảng cách ấy cần được địa phương chuyển hoá, sẵn sàng cho các yếu tố: tour trải nghiệm, thông tin di chuyển, lưu trú và những trải nghiệm tương tự để đáp ứng kỳ vọng của khán giả. Lúc này, văn hóa thần tượng và du lịch tỉnh nhà đã được kết nối đồng bộ, chuyển hóa từ sức ảnh hưởng thành giá trị kinh tế thực thụ.

Thực tế cho thấy theo báo cáo của tỉnh, sau 6 tháng đầu năm, Gia Lai đón 8,75 triệu lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 58,3% mục tiêu năm. Trong đó, khách quốc tế đạt 129.300 lượt, tăng 78,6%; khách nội địa đạt hơn 8,62 triệu lượt, tăng 18,4%.

Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 19.010 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch sáu tháng và bằng 54,3% mục tiêu cả năm. Tính bình quân, quy mô thu tương đương khoảng 2,17 triệu đồng trên mỗi lượt khách.

Với Gia Lai, giá trị của Say hi rực rỡ trước hết nằm ở việc mở thêm một con đường tiếp cận du khách trẻ. Xa hơn, với những tỉnh thành khác, cách làm này gợi mở một mô hình quảng bá điểm đến: biến nội dung giải trí thành điểm khởi đầu của hành trình du lịch, “mỏ vàng” được khai mở từ sự yêu thích qua màn ảnh đến nhu cầu khám phá, trải nghiệm ngoài đời thực.