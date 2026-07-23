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'Hàng bia trắng' kể câu chuyện xúc động về những người lính chưa có tên

Gia Linh

TPO - Lấy hình ảnh những hàng bia mộ chưa xác định danh tính làm điểm tựa cảm xúc, "Hàng bia trắng" trở thành điểm lắng của chương trình nghệ thuật chính luận "Một thời hoa lửa". Trong bối cảnh cả nước đang triển khai đợt cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tác phẩm mang đến những khoảng lặng xúc động, đồng thời nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm "trả lại tên" cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận Một thời hoa lửa. Chương trình được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam tối 22/7.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời, chương trình khẳng định vai trò, trách nhiệm của báo chí cách mạng Việt Nam trong việc gìn giữ ký ức lịch sử, lan tỏa truyền thống "uống nước nhớ nguồn" đến các thế hệ hôm nay.

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Chương trình nghệ thuật chính luận Một thời hoa lửa do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Chương trình được dàn dựng theo ba chương: Lên đường, Máu và hoa Tổ quốc mùa hoa nở nhằm tái hiện hành trình từ những năm tháng tuổi trẻ lên đường chiến đấu, sự hy sinh anh dũng của lớp lớp thế hệ đi trước đến khát vọng hòa bình và sự tiếp nối của các thế hệ hôm nay.

Chương trình mở đầu với mashup Giai điệu Tổ quốc - Linh thiêng Việt Nam do Phạm Thu Hà, NSƯT Vũ Thắng Lợi biểu diễn. Tiếp đó là những ca khúc gắn liền với ký ức chiến tranh và lòng yêu nước như Cô gái mở đường, Bài ca Trường Sơn, Mãi mãi tuổi 20, Màu hoa đỏ, Vành hoa lửa, Nỗi đau giữa hòa bình...

Một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc của chương trình là ca khúc Hàng bia trắng - sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, do Quán quân Sao Mai 2017 Thu Thủy thể hiện.

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Một trong những điểm nhấn của chương trình là ca khúc Hàng bia trắng, gợi lên câu chuyện về những người lính đã hy sinh, trong đó có rất nhiều người vẫn chưa xác định được danh tính.

Bài hát không tái hiện chiến tranh bằng những giai điệu hào hùng, mà lựa chọn cách kể chuyện đầy chiêm nghiệm về sự hy sinh của những người lính đã nằm lại nơi chiến trường. Lời ca của Hàng bia trắng gợi lên hình ảnh những dãy mộ liệt sĩ trải dài trong không gian tĩnh lặng và trở thành biểu tượng cho ký ức về những người lính đã hy sinh, trong đó có rất nhiều người vẫn chưa xác định được danh tính.

Việc Hàng bia trắng được lựa chọn biểu diễn trong chương trình Một thời hoa lửa càng trở nên ý nghĩa khi cả nước đang triển khai đợt cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những giai điệu lắng đọng của tác phẩm như một nén tâm nhang thành kính dâng lên các anh hùng liệt sĩ, đồng thời nhắc nhở mỗi người về giá trị của hòa bình và trách nhiệm gìn giữ đạo lý "uống nước nhớ nguồn".

Chương trình khép lại bằng ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình như lời nhắn về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ hòa bình và tiếp nối truyền thống yêu nước. Đây cũng là thông điệp xuyên suốt mà chương trình Một thời hoa lửa muốn lan tỏa: mỗi thế hệ người Việt Nam tiếp tục viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng trách nhiệm, bằng sự cống hiến và trên hết là lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh tuổi xuân và xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Gia Linh
#kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ #Thương binh #Liệt sĩ #chương trình nghệ thuật #Hội Nhà báo Việt Nam #tri ân #tưởng nhớ

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