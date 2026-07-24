Thêm bước tiến trong lộ trình phục dựng điện Kính Thiên

TPO - Tại Kỳ họp lần thứ 48 ở Busan (Hàn Quốc), Ủy ban Di sản Thế giới đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong bảo tồn Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là quá trình chuẩn bị cơ sở khoa học và hồ sơ kỹ thuật cho dự án phục dựng điện Kính Thiên.

Tại Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra ở Busan (Hàn Quốc), Báo cáo về tình trạng bảo tồn Di sản thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội đã được thông qua vào sáng 23/7 (giờ Việt Nam).

Theo Quyết định số 48 COM 7B.25, Ủy ban Di sản Thế giới ghi nhận và biểu dương những tiến bộ của Việt Nam trong việc xây dựng định hướng bảo tồn, khôi phục Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị các tài liệu kỹ thuật phục vụ dự án phục dựng điện Kính Thiên.

Bên cạnh đó, Ủy ban Di sản Thế giới cũng khuyến khích Việt Nam tiếp tục phát huy giá trị sống của khu di sản thông qua việc tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa, chính trị và khai thác di sản văn hóa phi vật thể để từng bước khôi phục chức năng vốn có của Hoàng thành Thăng Long với tư cách là trung tâm văn hóa, tôn giáo và chính trị của đất nước.

Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra ở Busan (Hàn Quốc). Ảnh: Nguyễn Viết Cường.

Việc các nghi lễ truyền thống như Tết Nguyên đán và nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời khẳng định vai trò của khu di sản như một di sản sống, có ý nghĩa đối với người dân Thủ đô và cả nước.

Trong khuôn khổ kỳ họp, đoàn Việt Nam cũng có buổi làm việc với Tổng Giám đốc ICOMOS Céline Noguès-Weber. Tại đây, PGS.TS Lê Thị Thu Hiền - Cục trưởng Cục Di sản văn hóa - nhấn mạnh sự đồng hành của ICOMOS và các đoàn tư vấn UNESCO trong nhiều năm qua đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng bảo tồn Hoàng thành Thăng Long theo các chuẩn mực quốc tế.

Ủy ban Di sản Thế giới biểu dương những tiến bộ của Việt Nam trong bảo tồn Hoàng thành Thăng Long và công tác chuẩn bị phục dựng điện Kính Thiên.

Đáng chú ý, Đoàn tư vấn UNESCO/ICOMOS đã hai lần trực tiếp khảo sát Hoàng thành Thăng Long (tháng 7/2023 và tháng 7/2025) nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng định hướng bảo tồn theo các tiêu chuẩn khoa học quốc tế. Các chuyên gia đã tư vấn về kế hoạch khơi thông Trục Trung tâm đến năm 2035, hệ thống hóa tư liệu khảo cổ, đồng thời đánh giá độ tin cậy và cơ sở khoa học các phương án phục dựng điện Kính Thiên trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội - cho biết thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai các khuyến nghị của UNESCO và ICOMOS để nghiên cứu giải pháp kỹ thuật phục dựng điện Kính Thiên, khôi phục Ngự đạo, nền móng các hành lang và Kính Thiên Môn trên cơ sở khoa học.

Theo ông Quang, quá trình hợp tác với ICOMOS và Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO đã giúp các chuyên gia Việt Nam tiếp cận nhiều kinh nghiệm quốc tế trong bảo tồn di sản, góp phần bảo vệ Giá trị nổi bật toàn cầu của Hoàng thành Thăng Long theo hướng bền vững.

Dự kiến từ 27-30/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp tổ chức Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực.

Diễn đàn quy tụ các quốc gia thành viên, chuyên gia và cơ quan tư vấn của UNESCO nhằm trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp bảo vệ tính xác thực của Di sản thế giới trước những thách thức như đô thị hóa, biến đổi khí hậu và chuyển đổi công nghệ, đồng thời đóng góp các khuyến nghị cho việc thực hiện Công ước Di sản Thế giới 1972.