Thêm một bộ phim Việt lỗ nặng

TPO - Giữa thời điểm nhiều phim ngoại áp đảo doanh thu, "Mẹ ơi, về nhà" lạc lõng và dễ chìm vào quên lãng dù khai thác chủ đề tình cảm gia đình vốn dễ xem, dễ lấy nước mắt của khán giả.

Ra rạp từ ngày 10/7, bộ phim Mẹ ơi, về nhà có Lee Yi Kyung, Hoàng Yến Chibi, Choi Daniel và Minh Hà nhiều nguy cơ phải rời rạp sớm vì không có khán giả. Từ ngày 26/7, phim không còn suất chiếu tại Hà Nội. Tại TPHCM, tác phẩm duy trì mỗi ngày một suất chiếu ở khung giờ thấp điểm.

Giữa thời điểm nhiều phim ngoại áp đảo doanh thu, Mẹ ơi, về nhà ra rạp lặng lẽ dù khai thác chủ đề tình cảm gia đình vốn dễ xem, dễ lấy nước mắt của khán giả.

Tiền đề tốt

Không chọn những bi kịch gia đình quá nặng nề, Mẹ ơi, về nhà kể một câu chuyện rất giản dị về người con tìm cách đưa mẹ nuôi trở về nơi bà luôn mong được đặt chân lần cuối.

Chỉ với tiền đề đó, bộ phim của đạo diễn Yun Byung Ki đã có sẵn lợi thế để chạm đến cảm xúc khán giả.

Huy Hoàng (Lee Yi Kyung) lớn lên tại Hàn Quốc trong vòng tay của Diễm Hạnh (Minh Hà) - người phụ nữ Việt Nam từng sang xứ người nuôi giấc mơ ca hát nhưng rồi đánh mất tương lai vì biến cố.

Lee Yi Kyung đảm nhận nhân vật có chiều sâu cảm xúc sau những vai hài làm nên tên tuổi.

Sau nhiều năm chống chọi bệnh tật, Diễm Hạnh qua đời khi ước nguyện trở về quê hương vẫn chưa thành hiện thực. Người con nuôi quyết định thay mẹ hoàn thành tâm nguyện ấy dù gần như không có bất kỳ manh mối nào về quê nhà của bà.

Trên hành trình tìm kiếm nguồn cội của mẹ, anh gặp ca sĩ trẻ người Việt tên Diễm My, đang chật vật theo đuổi đam mê tại Hàn Quốc. Cả hai bị cuốn vào những rắc rối liên quan đến người bạn cùng nhà của Huy Hoàng là Park Ha.

Tình mẫu tử được xây dựng từ chi người phụ nữ Việt quyết định cưu mang đứa trẻ xa lạ, âm thầm nuôi con nơi đất khách, sau đó là khoảnh khắc người con lặng lẽ chăm sóc mẹ trên giường bệnh.

Sao Hàn Lee Yi Kyung có màn thể hiện tương đối thuyết phục khi rời khỏi vùng an toàn của những vai diễn hài. Nhân vật Huy Hoàng mang nhiều khoảng lặng. Nam diễn viên xử lý tốt tâm trạng của một người vừa mất đi chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời. Nỗi cô độc của nhân vật hiện lên chủ yếu qua ánh mắt, nhịp diễn tiết chế và sự kiệm lời trong nhiều phân đoạn.

Ở vai Diễm Hạnh, Minh Hà mang đến hình ảnh một người mẹ giàu lòng trắc ẩn. Dù kinh nghiệm điện ảnh chưa nhiều, Minh Hà vẫn tạo được thiện cảm nhờ biểu cảm tự nhiên và ánh nhìn nhiều cảm xúc. Một vài đoạn thoại còn thiếu độ mềm mại, nhưng vẫn ở mức chấp nhận được với gương mặt mới như Minh Hà.

Minh Hà, Hoàng Yến Chibi nỗ lực nhưng chưa có những phân đoạn gây ấn tượng.

Hoàng Yến Chibi xuất hiện với vai Diễm My như một nhân tố mang màu sắc tươi sáng hơn cho hành trình của Huy Hoàng. Cô góp phần kết nối những mảnh ký ức của Diễm Hạnh với hiện tại, đồng thời tạo nhịp nghỉ cần thiết cho một câu chuyện vốn khá nặng về cảm xúc.

Mạch truyện rời rạc, ôm đồm

Điều đáng tiếc là sau phần mở đầu khá chắc tay, Mẹ ơi, về nhà dần đánh mất trọng tâm khi liên tục mở rộng câu chuyện.

Ở nửa sau, hành trình tìm lại quê hương của Diễm Hạnh không còn là trục cảm xúc xuyên suốt bộ phim. Thay vào đó, khán giả thường xuyên bị kéo khỏi mạch chính bởi các tuyến nhân vật và biến cố bên lề.

Park Ha sống cùng nhà với Huy Hoàng vì không nơi nương tựa, không có công việc ổn định, làm việc lặt vặt cho các băng đảng nhưng ôm mộng đổi đời.

Park Ha bị cuốn vào một phi vụ bất chính giữa các băng nhóm, hy vọng phi vụ thành công để có tiền cho Huy Hoàng đến Việt Nam tìm kiếm gia đình mẹ nuôi. Từ đó, tuyến truyện liên quan đến các băng nhóm xã hội đen, nợ nần và những màn truy đuổi chiếm khá nhiều thời lượng nhưng lại không tạo được mối liên kết đủ chặt với mục tiêu lớn nhất của bộ phim.

Nhân vật Park Ha khá thừa thãi.

Thay vì bổ sung chiều sâu cho hành trình của Huy Hoàng, những phân đoạn này khiến nhịp phim trở nên rời rạc.

Nhân vật Park Ha được dành khá nhiều thời lượng không đáng, không ăn nhập với một tác phẩm về tình mẫu tử.

Một số biến cố xuất hiện rồi được giải quyết khá dễ dàng, trong khi những màn xung đột của các băng nhóm lại thiếu sức nặng để tạo kịch tính. Diễn viên Choi Daniel cũng chưa thực sự thuyết phục ở vai gã giang hồ.

Hạn chế khác nằm ở cách xây dựng mối quan hệ giữa mẹ và con. Bộ phim nhiều lần khẳng định Diễm Hạnh và Huy Hoàng yêu thương nhau sâu sắc, nhưng lại chưa dành đủ thời lượng để người xem thực sự chứng kiến quá trình gắn bó ấy. Những ký ức về hai mẹ con xuất hiện khá thưa thớt, khiến cao trào cảm xúc ở phần sau chưa đạt được hiệu quả.

Yếu tố ngôn ngữ cũng chưa được xử lý thật mượt. Việc các nhân vật sử dụng tiếng Việt, tiếng Hàn cùng nhiều chất giọng khác nhau đôi lúc tạo cảm giác thiếu thống nhất, ảnh hưởng phần nào đến trải nghiệm của người xem.

Hoàng Yến Chibi nỗ lực học tiếng Hàn trong ba tháng nhưng sự kết nối với những diễn viên nước ngoài vẫn còn đôi chỗ kém mượt mà.

Bộ phim không khai thác bi kịch theo hướng nặng nề, nhưng chính mục tiêu đó lại đẩy kịch bản theo chiều hướng rời rạc, ôm đồm.

Ngay cả hành trình đưa mẹ về nhà cũng được giải quyết khá nhanh. Sau quãng đường nhiều trắc trở, điểm kết thúc lại thiếu một khoảnh khắc đủ sức đọng lại.

Mẹ ơi, về nhà có diễn xuất ổn, hình ảnh đẹp và nhiều phân đoạn giàu cảm xúc. Nhưng việc ôm quá nhiều tuyến truyện khiến tác phẩm không phát huy hết sức nặng của câu chuyện vốn giàu tiềm năng.

Nếu tập trung hơn vào mối quan hệ giữa Diễm Hạnh và Huy Hoàng, bộ phim có thể để lại dấu ấn sâu đậm hơn thay vì chỉ dừng ở một tác phẩm giàu cảm xúc nhưng chưa thật sự trọn vẹn.