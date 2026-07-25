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Nữ ca sĩ bị hủy show vì bài đăng chế giễu Argentina

Trạch Dương

TPO - Chương trình giao hưởng tri ân âm nhạc của Rosalía tại Córdoba bị hủy sau khi ban tổ chức nhận nhiều thông điệp công kích, liên quan việc nữ ca sĩ chia sẻ video về trận chung kết World Cup 2026.

Chương trình Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico dự kiến diễn ra miễn phí tại Bảo tàng Nghệ thuật Đô thị Metropolitan, khu vực Plaza España ở Córdoba, Argentina. Tuy nhiên, Impacto Producciones, đơn vị sản xuất chương trình, quyết định hủy sự kiện vì lo ngại an toàn.

Theo Cadena 3, ban tổ chức nhận nhiều tin nhắn mang nội dung thù ghét, đe dọa và bạo lực sau khi tranh cãi liên quan Rosalía bùng phát trên mạng xã hội. Do chương trình được tổ chức ngoài trời, không bán vé và khán giả có thể tự do tiếp cận, ê-kíp cho rằng không còn đủ điều kiện bảo đảm an toàn cho nghệ sĩ và công chúng.

“Chúng tôi nhận nhiều thông điệp thù ghét, đe dọa và bạo lực. Trách nhiệm của ban tổ chức là bảo đảm an toàn cho nghệ sĩ và khán giả. Sau khi đánh giá tình hình, chúng tôi nhận thấy không đủ điều kiện để tiếp tục”, ông Octavio Gazal, điều phối viên Impacto Producciones, nói.

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Rosalía bị hủy show sau bài đăng liên quan tuyển Argentina ở World Cup.

Tranh cãi bắt nguồn từ việc Rosalía chia sẻ video của Mia Khalifa trên TikTok sau trận chung kết World Cup 2026. Trong video, Mia Khalifa sử dụng ca khúc La Perla của Rosalía làm nhạc nền để ăn mừng chiến thắng của Tây Ban Nha trước Argentina.

Bài đăng kèm dòng chữ có nội dung: “Cuộc sống nghe như thế nào khi những viên ngọc trai đã bị đánh bại”. Cách sử dụng từ “perlas” khiến nhiều người hâm mộ Argentina cho rằng video có ý chế giễu đội tuyển quốc gia sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha.

Việc Rosalía chia sẻ lại video khiến phản ứng trở nên gay gắt. Nhiều tài khoản Argentina kêu gọi tẩy chay nữ ca sĩ, bán lại hoặc yêu cầu hoàn tiền vé những đêm diễn sắp tới của cô tại Buenos Aires.

Rosalía nhanh chóng xóa nội dung và đăng lời xin lỗi. Nữ ca sĩ giải thích cô chia sẻ video vì nhận ra ca khúc của mình nhưng không đọc dòng chữ đi kèm.

“Tôi chia sẻ vì La Perla được sử dụng trong video và không đọc nội dung. Lỗi của tôi, xin lỗi”, Rosalía viết. Sau đó, cô đăng hình ảnh quốc kỳ Argentina và khẳng định: “Tôi chỉ có tình yêu dành cho Argentina”.

Lời giải thích tiếp tục tạo ra những phản ứng trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng Rosalía cần thận trọng khi tương tác với nội dung nhạy cảm về bóng đá, đặc biệt ngay sau trận chung kết.

Ngoài show diễn vừa bị hủy, bốn concert chính thức của Rosalía tại Movistar Arena, Buenos Aires vào các ngày 1, 2, 4 và 6/8 cũng chưa có thay đổi. Đây là những đêm diễn thuộc Lux Tour, chuyến lưu diễn quảng bá album mới của nữ ca sĩ.

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lời kêu gọi hoàn vé hoặc bỏ trống khán đài để phản đối Rosalía. Đơn vị tổ chức chưa công bố số vé bị hoàn trả hay thông báo điều chỉnh lịch diễn.

Rosalía là một trong những nghệ sĩ Tây Ban Nha nổi bật trên thị trường âm nhạc quốc tế. Cô được biết đến với phong cách kết hợp flamenco truyền thống cùng pop, nhạc điện tử và R&B, từng giành nhiều giải Grammy Latin và Grammy.

Trạch Dương
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