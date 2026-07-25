Hành trình trở về của những người lính Mặt trận Vị Xuyên

Trên chặng đường 40 km từ thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy đến Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên, Tuyên Quang, hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ, người dân xúc động hai bên đường đón các Anh hùng liệt sỹ trở về.

Thành viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Giang với hài cốt các liệt sỹ mới được quy tập về Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hơn bốn thập kỷ sau khi ngã xuống nơi chiến trường Vị Xuyên, những người lính năm xưa đã trở về trong vòng tay của đồng đội và nhân dân. Hôm nay, trên chặng đường hơn 40 km từ thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy đến Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên (Tuyên Quang), hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ và người dân lặng lẽ đứng hai bên đường đón các anh trở về.

Những lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, những ánh mắt dõi theo và cái cúi đầu thành kính đã tạo nên hành trình tri ân đầy xúc động, tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân vì độc lập, chủ quyền Tổ quốc.

Lặng lẽ đón các anh trở về

Trước giờ đoàn xe xuất phát, lời tri ân các Anh hùng liệt sỹ vang lên giữa núi rừng biên cương, gợi nhớ những năm tháng chiến đấu ác liệt trên Mặt trận Vị Xuyên, nơi lớp lớp cán bộ, chiến sỹ với quyết tâm "một tấc không đi, một ly không rời," mang ý chí "sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử."

Sau hơn hai tháng tìm kiếm tại các hang đá, khe sâu, công sự trận địa thuộc các xã Thanh Thủy, Minh Tân và Bản Máy, những hài cốt liệt sỹ được đồng đội đưa về Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên để chuẩn bị lễ truy điệu và an táng.

Trong tiếng nhạc trầm hùng, những nén hương được thắp lên, vòng hoa kính cẩn dâng trước các anh hùng liệt sỹ. Giây phút tiễn biệt diễn ra trong sự lặng im và ánh mắt nghẹn ngào của những người có mặt. Mỗi bước chân của cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ đều thể hiện sự trân trọng, biết ơn đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.

Đồng đội đưa "các anh" về Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Trong không khí trang nghiêm tại nhà quàn Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, từng quách hài cốt phủ Quốc kỳ được cán bộ, chiến sỹ nâng niu đưa lên xe chuyên dụng.

Đoàn xe từ từ lăn bánh rời Giang Nam, men theo những cung đường xuống trung tâm xã Thanh Thủy. Hai bên đường, đông đảo cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên và người dân đã đứng chờ từ sớm, trên tay cầm cờ Tổ quốc và những bông hoa trắng. Khi tiếng còi xe dẫn đoàn vang lên, cả tuyến đường như lắng lại. Những cái cúi đầu, ánh mắt đỏ hoe và những lá cờ đỏ sao vàng được nâng cao thay cho lời tiễn biệt.

Chị Đặng Thị Hương, Bí thư Đoàn xã Thanh Thủy, xúc động chia sẻ: "Được trực tiếp đón đoàn xe là niềm vinh dự đối với tuổi trẻ địa phương. Hành trình này nhắc nhở chúng tôi luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ, tiếp nối truyền thống cách mạng, sống có trách nhiệm và cống hiến để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh."

Dòng người tiễn biệt trên hành trình về với đất mẹ

Mỗi chặng đường đoàn xe đi qua, nhiều người dân đang buôn bán tạm dừng công việc, bước ra ven đường. Có cụ già chống gậy, có người mẹ bế con nhỏ..., tất cả đều lặng lẽ cúi đầu tiễn biệt.

Từ đầu giờ chiều, Quảng trường 26/3 đã chật kín người dân, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và các lực lượng vũ trang chờ đón đoàn xe trở về. Trên tay mỗi người là lá cờ đỏ sao vàng hướng về tuyến đường đoàn xe đi qua. Nhiều cựu chiến binh trong bộ quân phục chỉnh tề nâng niu những bó hoa, chờ giây phút được tiễn đưa những đồng đội sau hơn bốn thập kỷ trở về với đất mẹ.

Cựu chiến binh Nguyễn Công Khanh, nguyên chiến sỹ Sư đoàn 131, hiện ở phường Hà Giang 2, đứng nghiêm, đưa tay chào theo điều lệnh quân đội khi đoàn xe chầm chậm tiến đến. Ánh mắt người lính già dõi theo cho đến khi chiếc xe cuối cùng khuất dần. "Tôi đến đây từ đầu giờ chiều. Dù nắng, dù phải chờ lâu nhưng tôi vẫn muốn đứng đợi để tiễn các đồng đội một đoạn đường trở về. Chỉ mong sẽ tìm được thêm nhiều đồng đội nữa để các anh sớm được trở về với quê hương, với đất mẹ, với đồng đội", ông Khanh xúc động chia sẻ.

Lễ tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ tìm thấy và quy tập trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ". (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Khi đoàn xe tiến qua quảng trường, hàng nghìn lá cờ Tổ quốc đồng loạt tung bay. Nhiều người cúi đầu, giơ tay chào theo điều lệnh quân đội; những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống như lời tri ân gửi đến những người đồng đội đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Không gian như lắng lại trong niềm xúc động, sự thành kính và mong mỏi các anh hùng liệt sỹ được trở về với quê hương, gia đình sau hơn 42 năm nằm lại nơi chiến trường Vị Xuyên.

Bà Lê Thị Liên, phường Hà Giang 1 chia sẻ: "Hôm nay tôi rất xúc động khi được đến đón các anh trở về với Tổ quốc, về với đất mẹ. Chúng tôi mong Đảng, Nhà nước và các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm được nhiều hài cốt liệt sỹ hơn nữa để các anh sớm trở về với quê hương, gia đình, có người hương khói."

Trên hành trình về Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên, đoàn xe luôn nhận được sự nhường đường tự giác của các phương tiện lưu thông. Mỗi khi đoàn xe xuất hiện, dòng xe hai chiều đều chậm lại, dạt vào lề đường. Đó không chỉ là sự nhường đường mà còn là cách người dân thể hiện sự kính trọng, tiễn đưa những người lính đã hoàn thành sứ mệnh với Tổ quốc trở về trong vòng tay đồng đội và nhân dân.

Suốt chặng đường hơn 40 km, hình ảnh ấy liên tục được lặp lại. Ở mỗi ngã ba, khu dân cư, người dân lặng lẽ đứng hai bên đường dõi theo đoàn xe; những cựu chiến binh giơ tay chào theo điều lệnh, những em nhỏ vẫy cao lá cờ Tổ quốc. Không cần những lời hô vang, chính sự thành kính của hàng nghìn người dân đã trở thành lời tri ân sâu sắc nhất dành cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Lễ đưa hài cốt 34 liệt sỹ từ xã Thanh Thủy về Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên được tổ chức trọng thể, thể hiện sự tri ân, ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Cuối giờ chiều, đoàn xe tiến vào Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên trong sự đón đợi của các lực lượng làm nhiệm vụ. Ngày 26/7, các liệt sỹ sẽ được tổ chức lễ truy điệu và an táng trọng thể tại Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên.

Hành trình hơn 40 km đã khép lại nhưng những hàng người lặng lẽ đứng dọc hai bên đường, những lá cờ Tổ quốc và những cái cúi đầu thành kính sẽ còn ở lại như lời tri ân sâu sắc của nhân dân dành cho những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân vì độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.