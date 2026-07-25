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Phát hiện năm hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật có thể lưu thông tin danh tính

Hoàng Nam

TPO - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Hướng Lập (Quảng Trị), Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) vừa phát hiện, cất bốc năm hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật có giá trị, trong đó có các lọ thủy tinh chứa mảnh giấy nghi lưu thông tin về liệt sĩ.

Ngày 25/7, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 cho biết, đơn vị vừa quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

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Năm hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại khu vực đồi Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Các hài cốt được phát hiện trên đỉnh đồi cao khoảng 50 m, ở độ sâu khoảng 1,6 m, được bọc trong tăng và võng dù. Cùng với hài cốt, lực lượng làm nhiệm vụ thu được nhiều di vật như đế giày, dây thắt lưng, đinh ghim, dây điện thông tin...

Đáng chú ý, mỗi hài cốt đều có một lọ thủy tinh bên trong chứa mảnh giấy với những dòng chữ đã mờ, nghi là thông tin nhận dạng của liệt sĩ. Ngoài ra, một hài cốt còn có chiếc bàn chải đánh răng màu xanh khắc dòng ký hiệu: “THU - DO (hoặc ĐO) T62 – 20”. Đây được xem là những di vật đặc biệt, có thể hỗ trợ quá trình xác minh danh tính các liệt sĩ trong thời gian tới.

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Lọ thuỷ tinh ghi thông tin liệt sĩ.

Sau khi cất bốc, năm hài cốt liệt sĩ đã được đưa về an vị, hương khói tại Khu Văn hóa tâm linh Hướng Hóa (xã Khe Sanh). Đồng thời, đơn vị đã bàn giao năm lọ thủy tinh chứa mảnh giấy cho cơ quan chức năng để giám định, phục vụ công tác giải mã thông tin, xác định danh tính liệt sĩ.

Cùng với kết quả trên, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Quảng Trị tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng), lực lượng quy tập của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện thêm ba hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được cất bốc tại đây lên 10 hài cốt chỉ trong chưa đầy một tuần, sau khi mở rộng tìm kiếm.

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Chữ trên bàn chải đánh răng vừa được tìm thấy.

Kết quả này góp phần tiếp tục làm sáng tỏ những địa điểm chôn cất liệt sĩ trên chiến trường xưa, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình và thể hiện quyết tâm của lực lượng làm nhiệm vụ trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Hoàng Nam
#quy tập hài cốt liệt sĩ #5 hài cốt #nhiều di vật #lọ thuỷ tinh #lưu thông tin #xã Hướng Lập #Quảng Trị

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