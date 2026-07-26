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Pháp luật

Chặn xe khách chạy 134 km/h, phát hiện tài xế dương tính với ma túy

Huỳnh Thủy

TPO - Chạy xe khách với tốc độ 134 km/h trên đoạn đường giới hạn 70 km/h, một tài xế ở Đắk Lắk bị CSGT phát hiện dương tính với chất ma túy và không có giấy phép lái xe.

Ngày 25/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Tổ công tác của Trạm CSGT Krông Búk vừa phát hiện một tài xế xe khách vi phạm hàng loạt lỗi nghiêm trọng.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cuôr Đăng, Tổ công tác của Trạm CSGT Krông Búk phát hiện một xe khách lưu thông theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk chạy với tốc độ 134 km/h, trong khi tốc độ tối đa cho phép trên đoạn đường này chỉ 70 km/h.

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Ông Huỳnh Ngọc T. bị lập biên bản vi phạm.

Dừng phương tiện để kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên xe có 4 hành khách. Tài xế điều khiển là Huỳnh Ngọc T. (38 tuổi, trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk). Quá trình làm việc, ông T. không xuất trình được giấy phép lái xe và thừa nhận giấy phép hiện đang bị cơ quan chức năng tạm giữ, đã quá thời hạn giải quyết.

Nhận thấy tài xế có nhiều biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác đưa ông T. đến bệnh viện kiểm tra chất ma túy. Kết quả cho thấy tài xế dương tính với chất ma túy.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm, đồng thời bàn giao Huỳnh Ngọc T. cho Công an phường Tân Lập tiếp tục xử lý theo quy định.

Huỳnh Thủy
#Xe khách #tốc độ #ma túy #lái xe #Đắk Lắk #CSGT #vi phạm

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