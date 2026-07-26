Vì sao bão số 2 cực kỳ nguy hiểm?

TPO - Sáng sớm nay (26/7), bão số 2 đã đổ bộ phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với cường độ cấp 12-13, giật cấp 16, cho thấy rõ một xu thế cực kỳ nguy hiểm - càng gần bờ bão càng mạnh.

Ngày 21/7, ngoài khơi xa của Philippines hình thành một vùng áp thấp. Vùng áp thấp này nhanh chóng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là tiếp tục mạnh lên thành bão vào đêm 23/7 với tên quốc tế là Noul (do Triều Tiên đặt, nghĩa là bầu trời đỏ rực).

Sáng sớm 25/7, bão vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 trong mùa bão năm nay ở khu vực này.

Đây là cơn bão “thần tốc”. Từ khi hình thành đến khi đổ bộ, cơn bão này di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với vận tốc khá nhanh, từ 20-30km/h. Vì vậy, chỉ hơn một ngày sau khi vào Biển Đông, bão đã đổ bộ đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc.

Không chỉ di chuyển "thần tốc”, bão số 2 còn tăng cấp rất nhanh, từ khi mạnh lên thành bão đến khi đổ bộ trong hai ngày, bão đã mạnh lên gần 5 cấp.

Đáng lưu ý là xu thế càng gần bờ càng mạnh lên. Với cường độ đổ bộ cấp 12-13, giật cấp 16 - cường độ rất mạnh, bão số 2 mạnh không kém siêu bão Bavi khi đổ bộ đất liền Trung Quốc vào đầu tháng 7.

Bão số 2 mạnh lên khi gần bờ với cường độ đổ bộ cấp 12-13, giật cấp 16.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia của Việt Nam nhận định, trong ngày hôm nay, bão số 2 tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Trên biển, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8–10, sóng biển cao 3–5m, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11–13, giật cấp 16, sóng biển cao 5–7m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trước đó, cơn bão số 1 trên Biển Đông cũng có xu thế nguy hiểm là càng gần bờ càng mạnh lên. Những nhận định ban đầu cho thấy, bão đổ bộ khoảng cấp 8-9, giật cấp 10-11. Tuy nhiên, thực tế tại Móng Cái ghi nhận gió mạnh cấp 9, giật cấp 12.

Đáng lưu ý, cơn bão này di chuyển rất chậm, duy trì lâu trên vùng biển ven bờ Quảng Ninh trước khi đi vào đất liền, khiến gió mạnh kéo dài liên tục nhiều giờ tại Móng Cái và khu vực ven biển Đông Bắc, để lại hậu quả nặng nề tại khu vực Móng Cái của Quảng Ninh.

Sau khi di chuyển lên phía bắc, bão gây ra một đợt lũ lụt diện rộng tại tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc khiến 39 người thiệt mạng và gây ra thiệt hại ước tính lên tới 22,18 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 3,27 tỷ USD).

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, trong một tháng tới (từ 21/7-20/8), bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam tương đương so với trung bình nhiều năm (khoảng 2 cơn, trong đó 1 cơn đổ bộ nước ta).

Cũng trong thời gian này, bão có xu hướng di chuyển lên phía Trung Quốc, hoặc đổ bộ miền Bắc nước ta, trước khi dịch chuyển xuống miền Trung vào khoảng tháng 9, tháng 10.

Trong điều kiện El Nino mạnh, mùa bão năm nay được nhận định có số lượng cơn bão ít hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, nguy cơ rất cao hình thành những cơn bão có cường độ rất mạnh. Từ đầu mùa đến nay, trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã xuất hiện tới 3 siêu bão gồm Sinlaku, Mekkhala và Bavi.