Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, tri ân gia đình có công với cách mạng

TPO - Trong chương trình, ban tổ chức đã trao 155 phần quà tri ân người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng, dân công hỏa tuyến, thân nhân dân công hỏa tuyến tại các địa phương.

Ngày 25/7, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Về phía GHPG Việt Nam có Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ GHPG Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam.

Lãnh đạo TPHCM, lãnh đạo GHPG Việt Nam và các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: MTTQ TPHCM

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Ban tổ chức buổi lễ đã cung thỉnh linh vị các Anh hùng liệt sĩ từ Khu truyền thống cách mạng Mậu Thân và Khu di tích Dân công hỏa tuyến về Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM để cử hành lễ tưởng niệm và cầu siêu.

Lãnh đạo TPHCM, lãnh đạo GHPG Việt Nam, GHPG Việt Nam TPHCM cùng các đại biểu, tăng ni, Phật tử đã dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ông Nguyễn Phước Lộc tặng quà tri ân gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng tại các địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Nguyễn Phước Lộc - nêu rõ chính sách dành cho người có công với đất nước là chính sách cao nhất trong tất cả chính sách của Đảng và Nhà nước. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân luôn thường xuyên thực hiện truyền thống tốt đẹp, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa.

“Sự hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đồng bào yêu nước đã khẳng định ‘thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc, hồn bay lên hóa linh khí quốc gia’. Nhìn vào các bia mộ liệt sĩ, chúng ta thấy giữa năm sinh và năm mất là một đường vạch nhưng chỉ một đường vạch nhỏ đó là cả một thời giông bão, cống hiến, hy sinh đã đi qua”, ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ.

Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị toàn thành phố ra sức đoàn kết, thi đua yêu nước, đẩy mạnh phong trào chăm lo người có công với cách mạng, người có công với Tổ quốc. Đồng thời thực hiện đồng bộ 4 chính sách: chính sách đối với người có công với đất nước, chính sách an sinh xã hội, chính sách trợ giúp và bảo trợ xã hội, chính sách đền ơn đáp nghĩa và hậu phương quân đội.