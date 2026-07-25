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Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau tai nạn

Viết Hà

TPO - Trong điều kiện trời mưa, đường trơn trượt, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương triển khai lực lượng, sử dụng thiết bị chuyên dụng phá cabin xe tải bị biến dạng, giải cứu thành công tài xế.

VIDEO: Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau tai nạn.

Ngày 25/7, công an tỉnh Sơn La cho biết khoảng 22h30 phút ngày 24/7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, công an tỉnh nhận được tin báo từ địa phương về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường 31 m, thuộc xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Vụ tai nạn khiến một lái ô tô tải bị mắc kẹt trong cabin, không thể tự thoát ra ngoài.

Xác định đây là tình huống khẩn cấp, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bị nạn, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã huy động 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

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Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phá dỡ các cấu kiện cabin bị biến dạng cứu nạn nhân.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với xe chỉ huy của công an xã Vân Hồ cùng chính quyền và người dân địa phương triển khai công tác cứu nạn.

Qua kiểm tra, nạn nhân được xác định là anh N.V.L. (SN 1988, trú tại xã Hợp Tiến, TP. Hà Nội), điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-10xxx.

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Nạn nhân được đưa ra khỏi cabin xe gặp nạn an toàn.

Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, cabin xe đã bị biến dạng nghiêm trọng, tài xế mắc kẹt bên trong cabin, bị nhiều vết xây xát, tinh thần hoảng loạn, sức khỏe suy kiệt và có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng nếu không được giải cứu kịp thời.

Lực lượng chức năng sử dụng máy cắt chuyên dụng và bộ banh cắt thủy lực để phá dỡ các cấu kiện cabin bị biến dạng.

Sau hơn một giờ nỗ lực, nạn nhân được đưa ra ngoài và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Hồ cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn và thiệt hại về tài sản được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Viết Hà
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