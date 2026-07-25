Một xã ‘gánh’ bảy trại lợn với quy mô hơn 100.000 con, chính quyền lo thành điểm nóng môi trường

TPO - Thanh Quân là xã miền núi ở Thanh Hóa có tới bảy trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn, khiến người dân, chính quyền lo lắng, áp lực sẽ trở thành điểm nóng môi trường.