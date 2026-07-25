Một xã ‘gánh’ bảy trại lợn với quy mô hơn 100.000 con, chính quyền lo thành điểm nóng môi trường

TPO - Thanh Quân là xã miền núi ở Thanh Hóa có tới bảy trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn, khiến người dân, chính quyền lo lắng, áp lực sẽ trở thành điểm nóng môi trường.
Cuối tháng 6 vừa qua, xã Thanh Quân đã đối thoại với người dân về việc các trại lợn gây ảnh hưởng cuộc sống. Các doanh nghiệp chăn nuôi cũng thừa nhận gây mùi hôi và cam kết khắc phục, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tới nhân dân vùng dự án trong tháng 7/2026. Trong ảnh là khu xử lý nước thải chăn nuôi của Công ty cổ phần đầu tư quốc tế ASEAN.
Công ty Nông nghiệp sạch Thanh Xuân bị yêu cầu dừng hoạt động xả nước thải ra môi trường; khẩn trương rà soát và khắc phục tình trạng rò rỉ nước thải ra môi trường, áp dụng các giải pháp cải thiện chất lượng nước thải xả ra môi trường đảm bảo các thông số không vượt quy chuẩn kỹ thuật. Trong ảnh là hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại trang trại này.