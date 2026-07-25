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Xã hội

Một xã ‘gánh’ bảy trại lợn với quy mô hơn 100.000 con, chính quyền lo thành điểm nóng môi trường

Phạm Trường

TPO - Thanh Quân là xã miền núi ở Thanh Hóa có tới bảy trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn, khiến người dân, chính quyền lo lắng, áp lực sẽ trở thành điểm nóng môi trường.

Clip: Loạt trại lợn quy mô lớn bị phát hiện vi phạm môi trường ở Thanh Hóa.
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Thanh Quân là xã miền núi của tỉnh Thanh Hóa﻿ sau khi sáp nhập xã Thanh Sơn, Thanh Xuân và Thanh Quân. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Quân, cho biết, địa phương hiện có bảy trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn, với tổng đàn lợn hơn 100.000 con.
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Các trang trại lợn được xây dựng chủ yếu ở thung lũng các dãy núi, đồi, tách biệt với khu dân cư. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều trang trại đã gây ô nhiễm môi trường, gây mùi hôi thối làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Trong ảnh là trang trại lợn của Công ty cổ phần đầu tư quốc tế ASEAN (thôn Lâm Chính) được xây dựng trên diện tích gần 19ha, công suất khoảng 30.000 con mỗi năm (10.000 heo sau cai sữa và 20.000 heo thịt), đi vào hoạt động từ năm 2024.
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Cuối năm 2025, sau khi trại chăn nuôi của doanh nghiệp này xảy ra vụ hỏa hoạn, cơ quan chức năng vào kiểm tra phát hiện đơn vị này có nhiều vi phạm về công tác bảo vệ môi trường và xử phạt hơn 500 triệu đồng. Cơ quan chức năng yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư quốc tế ASEAN khắc phục các hạn chế, tồn tại trước khi thực hiện tái đàn. Tháng 4/2026, công ty đã cơ bản khắc phục xong và hiện đã tái đàn.
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Cuối tháng 6 vừa qua, xã Thanh Quân đã đối thoại với người dân về việc các trại lợn gây ảnh hưởng cuộc sống. Các doanh nghiệp chăn nuôi cũng thừa nhận gây mùi hôi và cam kết khắc phục, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tới nhân dân vùng dự án trong tháng 7/2026. Trong ảnh là khu xử lý nước thải chăn nuôi của Công ty cổ phần đầu tư quốc tế ASEAN.
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Cạnh đó là trang trại lợn của Công ty TNHH phát triển chăn nuôi Như Xuân với diện tích 13ha, tổng đàn hơn 15.000 con. Theo quan sát, khu vực chăn nuôi xây dựng quy mô 3 dãy chuồng trại, xen giữa thung lũng, bao quanh là những ngọn núi cao.
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Một số công trình thuộc hệ thống thu gom, xử lý chất thải, nước thải của các trang trại có dấu hiệu xuống cấp. Cuối tháng 6 vừa qua, UBND xã Thanh Quân ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH phát triển chăn nuôi Như Xuân 50 triệu đồng vì thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung của giấy phép môi trường theo quy định khi xả nước thải chưa đạt quy chuẩn ra môi trường.
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"Xã cũng đã kiểm tra, xử phạt song doanh nghiệp chưa xử lý triệt để. Địa phương đã kiến nghị nội dung này đến Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra trong đợt rà soát của tỉnh lần này, xử lý các vi phạm của doanh nghiệp", lãnh đạo UBND xã Thanh Quân cho hay.
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Một dự án khác là trang trại lợn của Công ty CP phát triển nông nghiệp sạch Thanh Xuân đóng tại thôn Thanh Bình (xã Thanh Quân). Trang trại này có diện tích 7,6ha, tổng đàn 2.400 lợn nái.
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Trung tuần tháng 4 vừa qua, công ty này cũng bị chính quyền địa phương xử phạt hơn 100 triệu đồng do thực hiện không đúng, không đầy đủ quy định về bảo vệ môi trường, xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên (thông số Coliform vượt 13,5 lần; thông số COD vượt 1,53 lần; thông số BOD5 vượt 1,36 lần).
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Công ty Nông nghiệp sạch Thanh Xuân bị yêu cầu dừng hoạt động xả nước thải ra môi trường; khẩn trương rà soát và khắc phục tình trạng rò rỉ nước thải ra môi trường, áp dụng các giải pháp cải thiện chất lượng nước thải xả ra môi trường đảm bảo các thông số không vượt quy chuẩn kỹ thuật. Trong ảnh là hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại trang trại này.
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Công ty TNHH Công nghệ xanh G8 nằm trên địa bàn xã Thanh Quân, giáp ranh với xã Thắng Lộc, rộng 43ha, tổng đàn 26.000 con.
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Theo quan sát, trại có quy mô lớn, hệ thống chuồng trại được xây dựng hiện đại, bao quanh có con suối.
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Đầu tháng 4 vừa qua, chính quyền địa phương và chủ trang trại tiến đối thoại với người dân liên quan đến trại lợn của doanh nghiệp liên quan đến mùi hôi. Đơn vị thừa nhận và cam kết hết tháng 7 này sẽ khắc phục, hạn chế tình trạng này. Đến thời điểm hiện tại, mùi hôi từ trại lợn phát tán ra môi trường đã giảm bớt, nhưng vẫn chưa khắc phục được triệt để.
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“Cứ sáng sớm và chiều tối, nhất là trời mưa mùi hôi từ trại lợn lan ra môi trường, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống. Các hộ dân đã nhiều lần có ý kiến, nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm”, người dân thôn Dín (xã Thắng Lộc) cho hay.
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Theo chính quyền địa phương, ba trang trại còn lại gồm: ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Quân, cho biết, trên địa bàn xã hiện có bảy trại lợn (sáu trang trại, một gia trại) gồm: Công ty TNHH Công nghệ xanh G8 (Công ty G8), Công ty cổ phần đầu tư quốc tế ASEAN Công ty TNHH thương mại Song Dương, Công ty TNHH Bãi Kê, Cụm trang trại chăn nuôi lợn Đồng Sán. Quá trình hoạt động, các trang trại này cũng bị phát hiện, xử lý vi phạm liên quan đến vấn đề môi trường và yêu cầu khắc phục.
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“Nhiều trang trại lợn quy mô lớn trên địa bàn cũng khiến địa phương áp lực, lo ngại sẽ là điểm nóng môi trường. Vì vậy, xã thường xuyên kiểm tra định kỳ, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ quy định, nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm”, vị lãnh đạo UBND xã Thanh Quân cho hay.
Phạm Trường
#Thanh Quân #trại lợn #ô nhiễm #môi trường #Chăn nuôi #Thanh Hóa #xã hội

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