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Chính quyền tìm giải pháp cho hai cây cầu ‘chờ sập’ ở Ninh Bình

Minh Đức - Vũ Quỳnh

TPO - Trước tình trạng xuống cấp của cầu sắt bắc qua kênh Quần Liêu (xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình), chính quyền địa phương đã thuê đơn vị chuyên môn đánh giá chất lượng công trình, làm cơ sở xây dựng phương án xử lý nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.

Như Tiền Phong đã phản ánh, "Hai cây cầu 'chờ sập' ở Ninh Bình" ngày 15/4, trong đó có phản ánh thực trạng cầu sắt qua kênh Quần Liêu xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngày 23/7, UBND xã Nghĩa Sơn đã có buổi tiếp công dân để thông tin, trao đổi với người dân liên quan đến phương án xử lý cầu sắt bắc qua kênh Quần Liêu.

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Lãnh đạo UBND trao đổi với người dân phương án xử lý cầu sắt bắc qua kênh Quần Liêu.

Cầu sắt qua kênh Quần Liêu được lắp dựng từ năm 2004 bằng giàn thép đã qua sử dụng, không có hồ sơ thiết kế. Công trình từng phục vụ việc đi lại của hàng trăm hộ dân đôi bờ kênh thuộc thôn Quần Liêu và Tây Sơn (trước đây là xóm 5, 6, 7).

Sau hơn 20 năm tồn tại, công trình gần như không được duy tu, bảo dưỡng nên xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường bộ và đường thủy. Từ năm 2022, cơ quan chức năng đã rào chắn 2 đầu cầu, cấm người và các phương tiện lưu thông để bảo đảm an toàn.

Dù đã có biển cấm, nhưng nếu không đi qua cây cầu này, muốn sang bên kia bờ kênh phải đi đường vòng khoảng hơn 1km nên nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm, trèo qua rào chắn để đi bộ qua cầu.

Tại buổi thông tin với người dân, đại diện cho 361 hộ dân thôn Quần Liêu và Tây Sơn có ý kiến về việc sửa chữa cây cầu sắt.

Tiếp nhận ý kiến của người dân, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn Nguyễn Xuân Liễm cho biết, xã đã có báo cáo hiện trạng, đề xuất phương án xử lý cây cầu gửi Sở Xây dựng. Trên cơ sở ý kiến phúc đáp của Sở Xây dựng, địa phương đã thuê đơn vị chuyên môn kiểm định, đánh giá mức độ an toàn và giá trị còn lại của công trình để làm cơ sở xem xét, quyết định phương án xử lý.

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Cầu sắt bắc qua kênh Quần Liêu.

Sau khi hoàn thành việc thẩm định, nếu kết cấu cây cầu không còn đảm bảo an toàn, không thể khắc phục sửa chữa, xã sẽ giao phòng chuyên môn thực hiện các bước tiếp theo để triển khai phương án tháo dỡ cầu nhằm bảo đảm an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.

Theo ông Liễm, kênh Quần Liêu là tuyến đường thủy nội địa quốc gia nối sông Đáy với sông Ninh Cơ, đồng thời là hành lang thoát lũ quan trọng của khu vực. Do đây là tuyến đường thủy có tàu trọng tải lớn lưu thông nên việc đầu tư xây dựng cầu phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về giao thông đường thủy và trải qua nhiều bước thẩm định, chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, địa phương không thể tự quyết định đầu tư.

Mặt khác, vị trí cầu Quần Liêu nằm giữa 2 cây cầu hiện hữu. Từ cầu Quần Liêu đến mỗi cây cầu ở 2 đầu chỉ khoảng 1km, nên khu vực này đã có các điểm kết nối giao thông qua kênh. Vì vậy, xét về hiệu quả sử dụng vốn và thứ tự ưu tiên đầu tư, việc xây dựng thêm cây cầu mới thay thế tại thời điểm hiện nay là chưa khả thi.

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Hiện trạng xuống cấp nghiêm trọng của cây cầu.

Về lâu dài, dự án xây dựng tuyến đường liên xã Hưng Sơn, kết nối quốc lộ 37B với tỉnh lộ 490C đã được đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của tỉnh Ninh Bình. Khi dự án được triển khai, cầu vượt kênh Quần Liêu sẽ được đầu tư xây dựng mới đồng bộ cùng toàn tuyến, đáp ứng nhu cầu đi lại và bảo đảm an toàn giao thông cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Bình (thôn Tây Sơn, xã Nghĩa Sơn), đại diện 361 hộ dân có kiến nghị liên quan đến cầu sắt qua kênh Quần Liêu, cho biết, cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng nên người dân đồng thuận với chủ trương của chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn. Ông bày tỏ mong muốn các cấp chính quyền sớm quan tâm đầu tư dự án đường liên xã, trong đó có xây dựng cầu mới để việc đi lại được thuận tiện hơn.

Minh Đức - Vũ Quỳnh
#giải pháp xử lý cầu sắt xuống cấp #an toàn giao thông cầu Quần Liêu #Cầu Quần Liêu xuống cấp #Hai cây cầu chờ sập ở Ninh Bình

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