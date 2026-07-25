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Sau vụ chìm tàu 3 người mất tích, thêm một tàu cá Quảng Ngãi khác cùng 38 ngư dân bị hỏng bánh lái ở Trường Sa

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn

TPO - Trong lúc di chuyển tránh gió, tại khu vực quần đảo Trường Sa, một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi cùng 38 ngư dân bất ngờ bị rơi bánh lái, mất khả năng điều khiển.

Ngày 25/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan hỗ trợ tàu cá QNg 90729 TS gặp sự cố hỏng hệ thống lái khi hoạt động trên vùng biển Trường Sa.

Theo đó, khoảng 15h cùng ngày, Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Dung (49 tuổi, trú ở xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về việc tàu cá QNg 90729 TS do ông Đỗ Mai Tấn 54 tuổi làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị hỏng bánh lái trên biển.

Tàu cá QNg 90729 TS có chiều dài 22 m, công suất 748CV, hành nghề câu, xuất bến từ ngày 4/6 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh với 38 lao động, hoạt động khai thác ở ngư trường Trường Sa.

Theo thuyền trưởng, đêm 24/7, tàu đang neo tránh gió tại khu vực đảo Đá Bắc cụm đảo Song Tử thì gặp giông lốc, gió giật mạnh. Để bảo đảm an toàn, tàu di chuyển về khu vực đảo Đá Nam tìm nơi neo đậu.

Đến khoảng 12h ngày 25/7, khi tàu chuẩn bị vào cửa âu neo đậu tại đảo Đá Nam, bánh lái bất ngờ rơi khỏi trục, khiến tàu mất khả năng điều khiển. Trong điều kiện mưa lớn, gió mạnh, tàu không thể tự cơ động vào nơi tránh trú.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng trên đảo đã điều động tàu KN 368 hỗ trợ tìm kiếm bánh lái bị rơi, đồng thời triển khai phương án lai dắt tàu cá vào khu vực âu neo đậu để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang duy trì liên lạc với thuyền trưởng và gia đình chủ tàu, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng theo dõi diễn biến vụ việc, sẵn sàng triển khai các biện pháp cứu hộ khi cần thiết.

Theo nhận định ban đầu, sự cố xảy ra do tàu hoạt động dài ngày trên biển, gặp thời tiết xấu với gió giật mạnh làm hư hỏng hệ thống bánh lái. Hiện, sức khỏe của 38 ngư dân trên tàu ổn định.

Trước đó, sáng 25/7 Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi cũng đang phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu cá QNg 95267 TS trên vùng biển Trường Sa.

Tàu cá QNg 95267 TS do ông Trần Văn Dân (58 tuổi, trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xuất bến ngày 4/6 với 36 ngư dân hành nghề câu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 24/7, khi đang hoạt động tại ngư trường Trường Sa, tàu mất tín hiệu giám sát hành trình. Đến tối cùng ngày, gia đình liên lạc được và biết tàu gặp giông lốc mạnh trong lúc di chuyển về đảo Trường Sa Lớn, bị phá nước rồi chìm.

Ngay sau đó, tàu cá QNg 95555 TS do ông Nguyễn Hữu Lộc (53 tuổi, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đã tiếp cận hiện trường, cứu vớt được 33 ngư dân.

Hiện vẫn còn 3 thuyền viên mất tích, các lực lượng chức năng đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
#Sự cố hỏng bánh lái tàu cá Trường Sa #Tìm kiếm và cứu hộ ngư dân mất tích #Ảnh hưởng thời tiết xấu đến hoạt động đánh bắt #Vai trò của lực lượng biên phòng trong cứu hộ #Tác động của thiên tai đến an toàn hàng hải

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