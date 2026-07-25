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Bí thư T.Ư Đoàn khởi công nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh khó khăn

Thu Hiền - Ngọc Tú

TPO - Ngôi nhà tình nghĩa không chỉ giúp cựu chiến binh Biện Văn Út có nơi ở an toàn, mà còn thể hiện sự tri ân của tuổi trẻ đối với những người đã cống hiến cho Tổ quốc.

Video: Bí thư T.Ư Đoàn khởi công nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh khó khăn ở quê Bác.

Chiều 25/7, trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình cựu chiến binh Biện Văn Út (SN 1947) tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

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Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây nhà.

Tham dự buổi lễ có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; bà Nguyễn Thị Thơm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An; bà Nguyễn Thị Phương Thúy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên; anh Lê Đức Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương.

Buổi lễ diễn ra giản dị đong đầy cảm xúc. Trên nền đất nơi căn nhà cũ đã xuống cấp nhiều năm, những nhát cuốc đầu tiên được thực hiện trong niềm vui xen lẫn xúc động của gia đình người cựu chiến binh.

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Bà Nguyễn Thị Phương Thúy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của ông Út.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Phương Thúy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên cho biết, gia đình ông Biện Văn Út là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương. Bản thân ông mắc ung thư tuyến tiền liệt và đã điều trị nhiều năm. Vợ ông bị đột quỵ, mất khả năng vận động, phải nằm một chỗ. Trong năm người con, có một người bị nhiễm chất độc da cam, mắc bệnh tâm thần, không thể lao động hay tự chăm sóc bản thân.

Suốt nhiều năm qua, 3 người sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng. Mái nhà dột nát, tường nứt, nền ẩm thấp khiến mỗi mùa mưa bão đều trở thành nỗi lo thường trực. Với gia đình ông Út, ước mơ về một mái nhà kiên cố để tuổi già có chỗ che nắng, tránh mưa tưởng như quá xa vời.

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Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn trao biển tượng trưng cho ông Út.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Tường Lâm đã trao tặng gia đình ông Biện Văn Út số tiền hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa. Dịp này, Tỉnh Đoàn Nghệ An cũng trao tặng nhiều phần quà động viên gia đình.

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Anh Lê Đức Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An trao quà cho ông Út.

Nhận món quà đầy ý nghĩa, ông Biện Văn Út vô cùng xúc động. Người cựu chiến binh đã bước qua chiến tranh, nay ở tuổi gần 80 vẫn phải chống chọi với bệnh tật và những khó khăn của cuộc sống.

"Ở tuổi này, vợ chồng đều đau yếu, con lại bệnh tật, chúng tôi không dám nghĩ sẽ có ngày được hỗ trợ xây nhà mới. Đây là món quà rất ý nghĩa, giúp gia đình yên tâm hơn mỗi khi mùa mưa bão đến", ông Út nghẹn ngào chia sẻ.

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Ông Biện Văn Út bày tỏ niềm xúc động và cảm ơn vì được tặng căn nhà ý nghĩa.

Đối với gia đình ông, căn nhà mới không chỉ là nơi để ở mà còn là chỗ dựa tinh thần, giúp những năm tháng tuổi già bớt nhọc nhằn. Còn đối với những người có mặt tại buổi lễ, khoảnh khắc người cựu chiến binh nắm chặt tay các đại biểu để nói lời cảm ơn đã trở thành hình ảnh đẹp về nghĩa tình trong những ngày tháng Bảy tri ân.

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Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm cùng các đại biểu, gia đình ông Út chụp ảnh lưu niệm.

Công trình nhà tình nghĩa tại xã Kim Liên không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống của một gia đình chính sách mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ngôi nhà đang được dựng xây từ những viên gạch nghĩa tình, từ sự sẻ chia của tuổi trẻ và cộng đồng đối với những người đã cống hiến cho Tổ quốc.

Thu Hiền - Ngọc Tú
#cựu chiến binh #nhà tình nghĩa #Nghệ An #đền ơn đáp nghĩa #tình nghĩa #Bí thư T.Ư Đoàn #Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An #Anh Nguyễn Tường Lâm #27/7 #9 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

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