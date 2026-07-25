Hơn 7.000 thanh niên Bắc Ninh đồng loạt hỗ trợ chuyển đổi số

Hơn 7.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” và chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện” năm 2026, trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cài đặt chữ ký số công cộng và sử dụng VNeID.

Sáng 25/7, không khí tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trở nên sôi nổi khi hàng nghìn đoàn viên, thanh niên đồng loạt ra quân hưởng ứng chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện” hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính năm 2026.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong đồng hành cùng chính quyền phục vụ nhân dân.

Đoàn viên hỗ trợ người dân cài đặt chữ ký số tại chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện”.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, chương trình thu hút hơn 7.000 đoàn viên, thanh niên tham gia trên phạm vi toàn tỉnh. Tại các điểm triển khai, những "áo xanh tình nguyện" không chỉ hướng dẫn người dân thao tác trên điện thoại thông minh mà còn kiên nhẫn giải thích từng bước để người dân, đặc biệt là người cao tuổi, có thể tự thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Điểm nhấn của đợt ra quân là hoạt động đồng loạt tại 11 xã, phường gồm Bắc Giang, Hoàng Vân, Nếnh, Phượng Sơn, Tân Dĩnh, Đa Mai, Bố Hạ, Mỹ Thái, Trung Chính, Nam Sơn và Hạp Lĩnh. Tại đây, các đội hình thanh niên tình nguyện trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt chữ ký số công cộng, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp cận các tiện ích số phục vụ đời sống hằng ngày.

Không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn thao tác kỹ thuật, các tình nguyện viên còn tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số, giúp người dân hiểu rõ giá trị của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Hoạt động hỗ trợ người dân của đoàn viên trong chương trình tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”.

Cùng ngày, hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” năm 2026, Chi đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã tham gia cùng các đội hình thanh niên tình nguyện triển khai hoạt động hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh.

Trong chương trình, đoàn viên, thanh niên trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt và kích hoạt chữ ký số công cộng, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, tiếp cận các tiện ích số cũng như thực hiện nhiều thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Hình ảnh những cán bộ trẻ tận tình cầm tay chỉ việc, hướng dẫn từng thao tác cho người dân đã để lại nhiều ấn tượng đẹp. Đối với nhiều người lớn tuổi, đây là lần đầu tiên được tiếp cận đầy đủ với chữ ký số công cộng hay các tiện ích trên nền tảng số. Sự đồng hành của lực lượng thanh niên giúp người dân tự tin hơn khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành thói quen giải quyết thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử.

Hoạt động của Chi đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với cộng đồng, nâng cao kỹ năng số cho người dân, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ khối cơ quan trong đồng hành cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, xã hội số.

Những hoạt động trong khuôn khổ “Kỳ nghỉ hồng” và “Ngày thứ 7 tình nguyện” năm nay cũng cho thấy sự chuyển biến trong nội dung tình nguyện của tuổi trẻ Bắc Ninh. Nếu trước đây, các hoạt động chủ yếu tập trung vào xây dựng công trình thanh niên, vệ sinh môi trường hay an sinh xã hội thì hiện nay, chuyển đổi số đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương.

Thông qua các đội hình tình nguyện, đoàn viên, thanh niên không chỉ phát huy chuyên môn, kỹ năng công nghệ mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm đối tượng trong xã hội. Mỗi lượt hướng dẫn, mỗi tài khoản được kích hoạt hay mỗi hồ sơ được thực hiện thành công trên môi trường số đều góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn.

Tặng quà đội hình tình nguyện.

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, màu áo xanh tuổi trẻ Bắc Ninh đang tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận chuyển đổi số. Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, các hoạt động tình nguyện còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của thanh niên sống trách nhiệm, cống hiến vì cộng đồng.

Thông điệp “Mỗi đoàn viên là một tình nguyện viên chuyển đổi số – Mỗi người dân là một công dân số” đang được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.