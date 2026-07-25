Ảnh hưởng bão số 2, Nam Bộ mưa lớn cuối tuần

TPO - Do ảnh hưởng gián tiếp của bão số 2 (bão Noul) kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần, Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa dông diện rộng trong hai ngày cuối tuần 25-26/7.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, lúc 10 giờ ngày 25/7, tâm bão số 2 ở khu vực phía Đông Bắc Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 420 km về phía Đông Đông Nam. Bão có cường độ cấp 11-12, giật cấp 15 và đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ. Dự báo bão tiếp tục hướng về tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó suy yếu dần khi đi sâu vào đất liền.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ nhận định, dù bão không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam nhưng hoàn lưu bão kết hợp với gió mùa Tây Nam mạnh lên đã thiết lập vùng hội tụ gió và ẩm, khiến mưa dông tiếp tục duy trì ở Nam Bộ trên diện rộng trong hai ngày cuối tuần.

Người dân TPHCM di chuyển trong cơn mưa lớn

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo, trong ngày 25/7, khu vực Nam Bộ có nắng gián đoạn vào ban ngày. Nhiệt độ cao nhất tại miền Đông và TPHCM phổ biến 30-33 độ C, miền Tây 29-32 độ C, khu vực Lâm Đồng từ 28-33 độ C, riêng Đà Lạt khoảng 23-24 độ C.

Từ trưa đến chiều 25/7, mưa dông xuất hiện trước ở các tỉnh miền Tây, tập trung tại Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp rồi mở rộng sang các tỉnh ven biển. Nhiều nơi có mưa vừa, mưa to với xác suất mưa phổ biến 60-80%. Đến chiều và tối, mưa tiếp tục lan rộng sang miền Đông Nam Bộ và TPHCM. Nhiều khu vực có mưa to với xác suất tới 60-80%.

Sang ngày 26/7, mưa có xu hướng gia tăng trên toàn Nam Bộ. Nhiều địa phương xuất hiện mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh miền Tây có khả năng đón mưa ngay từ buổi sáng.

Trên biển, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, riêng vùng biển Lâm Đồng có lúc gió cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m. Khu vực biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc có gió Tây Nam cấp 4-5, trong mưa dông, sóng có thể cao trên 2 m.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, gió giật mạnh, thậm chí mưa đá cục bộ. Người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, chủ động sắp xếp kế hoạch đi lại, đồng thời có biện pháp bảo vệ người và tài sản trước các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.