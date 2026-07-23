Bà nội trợ 'dễ thở hơn' khi thực phẩm thiết yếu ở TPHCM giảm giá hàng loạt

TPO - Chỉ từ 100.000 đồng, những ngày này, người dân TPHCM có thể mua đầy giỏ rau củ, trái cây. Trong khi đó, tại nhiều siêu thị, thịt heo bình ổn tiếp tục hạ giá, giúp chi phí bữa ăn hằng ngày rẻ hơn.

Rẻ bất ngờ

Tại chợ An Dương Vương (phường An Lạc, TPHCM), tiếng loa rao bán hàng vang vang. Trước các sạp rau, không ít người dừng xe lựa từng bó rau, trái bầu hay túi dưa leo khi thấy bảng giá chỉ từ 10.000 đồng.

“Dưa leo 10.000 đồng/kg, bầu 10.000 đồng/3 trái, rau muống 15.000 đồng/2 bó, xà lách Đà Lạt 25.000 đồng/kg…”, tiếng mời chào liên tục phát ra khiến nhiều người ghé lại mua. Khách không còn trả giá, chỉ có nụ cười tươi rói của các cô tiểu thương “rau nhà em hôm nay rẻ lắm!”.

Nhiều tiểu thương treo bảng giá công khai để khách hàng dễ dàng lựa chọn

Chị Hà, tiểu thương bán rau tại chợ Khu phố 2 (phường An Lạc) cho biết, rau được lấy trực tiếp từ nhà vườn miền Tây nên giảm được chi phí trung gian. Mỗi ngày, quầy hàng bán luân phiên nhiều loại rau củ như đậu co ve, dưa leo, cà chua, bầu, bí… với mức giá chỉ từ 10.000-15.000 đồng/kg.

“Loại nào nhà vườn đang nhiều thì tôi nhập loại đó nên giá rất mềm. Khách mua đông, gần như ngày nào cũng bán hết. Nếu tối còn hàng thì giảm thêm để lấy vốn, hôm sau nhập lứa mới nên lúc nào cũng có rau tươi”, chị Hà nói.

Rau xanh hạ nhiệt, khách mua nhiều hơn

Tại chợ Bình Tiên (phường Bình Tiên), nhiều quầy hàng cũng treo bảng đồng giá 15.000 đồng/kg đối với các loại xà lách, cà chua, cà rốt, củ cải… Mức giá này thấp hơn đáng kể so với tháng trước nên sức mua cũng cải thiện.

Không khí nhộn nhịp cũng diễn ra tại các sạp trái cây. Theo bà Minh, tiểu thương bán trái cây trên đường Trang Tử (phường Chợ Lớn), nhiều loại trái cây như bơ, chôm chôm, thanh long, dưa hấu… đang bước vào chính vụ nên nguồn cung tăng mạnh.

“Nhiều loại chỉ còn 10.000-15.000 đồng/kg, loại đẹp hơn cũng khoảng 20.000 đồng/kg nên khách mua nhiều hơn trước”, bà Minh cho biết.

Trong khi đó, ở kênh bán lẻ hiện đại, nhóm thực phẩm tươi sống đang được khuyến mãi mạnh nhằm kích cầu tiêu dùng.

Trái cây trong nước khuyến mãi "ngập" siêu thị

Nhiều sản phẩm thịt bò giảm từ 10-15%. Nạm bò còn khoảng 31.200-44.100 đồng/khay 150-200g, đùi bò từ hơn 40.400 đồng/khay 150g, bắp bò khoảng 73.700 đồng/khay 300g. Hải sản cũng đồng loạt giảm giá với mực ống khoảng 30.700 đồng/khay 150g, cá nục làm sạch từ 39.900 đồng, cá mó từ 36.000 đồng, cá sòng khoảng 31.600 đồng/khay. Đầu cá hồi, lườn cá hồi, cá thu đao và râu mực nhập khẩu cũng được giảm từ 7-15%.

Đặc biệt, nhiều siêu thị còn giảm 40-50% đối với rau củ, thịt cá vào cuối ngày. Đây là khung giờ được nhiều người tiêu dùng lựa chọn để mua thực phẩm với chi phí tiết kiệm hơn.

Thịt heo bình ổn hạ nhiệt

Cùng với rau củ và trái cây, giá thịt heo cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Trong ngày 22/7, giá heo hơi tại khu vực phía Nam giảm nhẹ. Tại Đồng Nai, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 63.000 đồng/kg. Hiện mức giá phổ biến tại khu vực này dao động từ 62.000-63.000 đồng/kg, ngang với Tây Ninh, TPHCM.

Sở Tài chính TPHCM vừa điều chỉnh giảm giá 9 mặt hàng thịt và xương heo

Để giữ ổn định thị trường, Sở Tài chính TPHCM vừa điều chỉnh giảm giá 9 mặt hàng thịt và xương heo trong chương trình bình ổn thị trường, mức giảm từ 2.000-9.000 đồng/kg. Theo đó, thịt đùi giảm còn 127.000 đồng/kg, thịt vai còn 132.000-145.000 đồng/kg, thịt cốt lết còn 139.000-147.000 đồng/kg, chân giò còn 119.000-123.000 đồng/kg, thịt nách còn 145.000 đồng/kg…

Các doanh nghiệp tham gia chương trình gồm C.P Việt Nam, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Central Retail Việt Nam, Vissan và Saigon Co.op.

Theo Sở Tài chính TPHCM, việc điều chỉnh giá được thực hiện trên cơ sở giá heo hơi giảm trong thời gian qua. Theo quy định, giá bán lẻ trong chương trình bình ổn phải thấp hơn ít nhất 5% so với giá thị trường.

Giá trứng gà cũng không còn cao chót vót như trước

Theo ông Đinh Trọng Cường, Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương, TPHCM đang tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và hộ sản xuất đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, ứng dụng nền tảng số và chuyển đổi xanh để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng với mức giá hợp lý.

TPHCM cũng sẽ tăng cường kết nối giữa nhà sản xuất, hợp tác xã với hệ thống phân phối, giảm các khâu trung gian, tối ưu chi phí lưu thông hàng hóa, đồng thời khuyến khích các hệ thống bán lẻ mở rộng các chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng và ưu tiên không gian trưng bày cho các sản phẩm xanh.