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Vụ bé mầm non nằm trước cửa nhà vệ sinh: Cơ sở ngưng hoạt động

Nguyễn Dũng

TPO - Sau quá trình phối hợp xác minh, Công an TPHCM kết luận vụ việc bé trai nằm trước khu vực nhà vệ sinh tại Lớp Mầm non Ngôi Sao Xanh không có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, cơ sở vẫn bị đề xuất xử lý vi phạm hành chính, hai giáo viên liên quan đã bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Ngày 24/7, Công an phường Tam Bình đã có báo cáo gửi Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất quá trình xác minh vụ việc xảy ra tại Lớp Mầm non Ngôi Sao Xanh.

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Cơ quan chức năng làm việc Lớp Mầm non Ngôi Sao Xanh thời điểm xảy ra sự việc.

Theo báo cáo, Công an phường Tam Bình phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tiến hành xác định hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai những người liên quan, đồng thời kiểm tra tình trạng sức khỏe và tinh thần của cháu bé.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, các đơn vị thống nhất kết luận vụ việc không có dấu hiệu tội phạm. Người mẹ cũng xác định con mình không bị bạo hành.

Tuy nhiên, sau quá trình kiểm tra, cơ sở mầm non đã ngưng hoạt động. Hai giáo viên liên quan là bà L.T.D và bà B.T.N.H bị xử lý bằng hình thức chấm dứt hợp đồng lao động.

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Hình ảnh cháu bé nằm trước cửa nhà vệ sinh gây xôn xao dư luận.

Cơ quan chức năng cũng phát hiện cơ sở sử dụng một nhân sự quản lý chưa bảo đảm trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Bộ GD&ĐT. Công an phường Tam Bình đã củng cố hồ sơ, đề xuất xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện video và thông tin phản ánh một bé trai được cho là bị giáo viên yêu cầu nằm bên ngoài lớp học, tại khu vực gần nhà vệ sinh.

Làm việc với cơ quan công an, mẹ của bé cho biết do nóng vội, lo lắng cho con nên đã đăng tải các video khi chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin. Sau khi được giải thích về kết quả xác minh, người mẹ đã xóa các video liên quan.

Công an phường Tam Bình cho biết tình hình dư luận trên không gian mạng và tại địa bàn hiện đã ổn định. Cơ quan chức năng tiếp tục xử lý các vi phạm hành chính liên quan theo quy định.

Nguyễn Dũng
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