Gần 100 tài năng từ nhiều quốc gia tranh tài về tính toán lượng tử ở Gia Lai

TPO - Từ hơn 500 hồ sơ đăng ký trên toàn cầu, 26 đội thi xuất sắc với gần 100 tài năng trẻ đã hội tụ về tỉnh Gia Lai tranh tài ở cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử.

Ngày 24/7, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) khai mạc cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán Lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội (QC4SG 2026).

Cuộc thi do UBND tỉnh Gia Lai, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam (VNQuantum) tổ chức.

Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng (ngoài cùng bên phải) cùng các đại biểu tham dự khai mạc cuộc thi.

QC4SG 2026 là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc hợp phần công nghệ của chương trình “Năm Lượng tử Gia Lai 2026”, quy tụ gần 100 thí sinh với 26 đội thi, là các sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu trẻ, nhóm khởi nghiệp và tài năng công nghệ, cùng 50 chuyên gia, cố vấn và giám khảo trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, công nghệ lượng tử đang mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho khoa học và đổi mới sáng tạo. Nhận thức rõ xu thế đó, tỉnh Gia Lai đã chọn năm 2026 là "Năm Lượng tử Gia Lai", nhằm khẳng định quyết tâm chủ động tiếp cận các công nghệ chiến lược và kết nối tri thức toàn cầu.

Theo ông Giang, cuộc thi Hackathon không chỉ là sự kiện khởi động cho chuỗi hoạt động khoa học - công nghệ trọng điểm của tỉnh, mà còn mang ý nghĩa nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo, tạo môi trường liên ngành để các tài năng trẻ nghiên cứu, giải quyết các bài toán thực tiễn bằng công nghệ tiên tiến. Bên cạnh đó, tạo dựng hệ sinh thái kết nối giữa nhà khoa học, giới trẻ, doanh nghiệp và các nhà đầu tư để đưa các ý tưởng lượng tử phục vụ con người và sự phát triển bền vững.

Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu.

Theo ban tổ chức, sau hơn sáu tháng phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 500 hồ sơ đăng ký đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng khoa học và đổi mới sáng tạo quốc tế đối với lĩnh vực điện toán lượng tử.

Trải qua quá trình tuyển chọn, 26 đội thi xuất sắc đã được lựa chọn vào vòng chung kết diễn ra từ ngày 24 - 28/7. Trong thời gian này, các đội sẽ tiếp tục phát triển, hoàn thiện và trình bày các giải pháp ứng dụng công nghệ lượng tử nhằm giải quyết những bài toán thực tiễn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi động cuộc thi.

Ban tổ chức cũng cho hay, khác với nhiều cuộc thi công nghệ tập trung vào trình diễn kỹ thuật, QC4SG 2026 định hướng các đội phát triển những giải pháp ứng dụng điện toán lượng tử kết hợp với AI, học máy và các phương pháp tối ưu hóa hiện đại nhằm giải quyết những thách thức thực tiễn. Các dự án tham gia vòng chung kết phản ánh bức tranh đa dạng về tiềm năng ứng dụng của công nghệ lượng tử trong nhiều lĩnh vực.

Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, các đội sẽ làm việc cùng các chuyên gia quốc tế để hoàn thiện sản phẩm, tham gia các phiên cố vấn chuyên sâu và trình bày giải pháp tại Demo Day. Bên cạnh đó, chương trình VNQuantum Dealroom tạo cơ hội kết nối các đội với doanh nghiệp và quỹ đầu tư nhằm thúc đẩy gọi vốn và thương mại hóa công nghệ. Những dự án xuất sắc sẽ tiếp tục được NIC và VNQuantum hỗ trợ ươm tạo đến hết năm 2026.