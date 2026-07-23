Đề nghị báo cáo vụ giếng khoan phun trào khí và nước cực mạnh

TPO - Trước tình trạng người dân khoan giếng sâu xảy ra hiện tượng phun khí kèm nước mạnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai đề nghị UBND xã Chư Prông rà soát, thống kê các tổ chức, cá nhân đang khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn; kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn, xử lý đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Ngày 23/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai cho biết, đã có văn bản về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Qua xem xét đề nghị triển khai thu hồi khí CO2, quản lý và sử dụng tài nguyên nước của UBND xã Chư Prông, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND xã Chư Prông rà soát, thống kê các tổ chức, cá nhân đang khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn.

Cùng với đó, tổng hợp các thông tin cơ bản (tên tổ chức, cá nhân; số lượng giếng; chất lượng nước; tình trạng hoạt động của công trình...) và báo cáo kết quả rà soát, thống kê gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25/7/2026 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Giếng nước của ông Hoà khoan sâu thêm phun khí kèm nước.

Ngoài ra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện thủ tục cấp phép, đăng ký khai thác nước theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai cũng đề nghị UBND xã Chư Prông tăng cường tuyên truyền, vận động người dân khai thác, sử dụng nước dưới đất tiết kiệm, hiệu quả; hạn chế khai thác tại các khu vực đã có hệ thống cấp nước tập trung đáp ứng nhu cầu sử dụng; thực hiện các quy định về vùng hạn chế khai thác nước dưới đất...