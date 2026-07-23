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Đề nghị báo cáo vụ giếng khoan phun trào khí và nước cực mạnh

Tiền Lê

TPO - Trước tình trạng người dân khoan giếng sâu xảy ra hiện tượng phun khí kèm nước mạnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai đề nghị UBND xã Chư Prông rà soát, thống kê các tổ chức, cá nhân đang khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn; kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn, xử lý đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Ngày 23/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai cho biết, đã có văn bản về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Qua xem xét đề nghị triển khai thu hồi khí CO2, quản lý và sử dụng tài nguyên nước của UBND xã Chư Prông, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND xã Chư Prông rà soát, thống kê các tổ chức, cá nhân đang khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn.
Cùng với đó, tổng hợp các thông tin cơ bản (tên tổ chức, cá nhân; số lượng giếng; chất lượng nước; tình trạng hoạt động của công trình...) và báo cáo kết quả rà soát, thống kê gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25/7/2026 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

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Giếng nước của ông Hoà khoan sâu thêm phun khí kèm nước.

Ngoài ra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện thủ tục cấp phép, đăng ký khai thác nước theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai cũng đề nghị UBND xã Chư Prông tăng cường tuyên truyền, vận động người dân khai thác, sử dụng nước dưới đất tiết kiệm, hiệu quả; hạn chế khai thác tại các khu vực đã có hệ thống cấp nước tập trung đáp ứng nhu cầu sử dụng; thực hiện các quy định về vùng hạn chế khai thác nước dưới đất...

Như Tiền Phong đã đưa tin, gia đình ông Đàm Xuân Hòa (trú làng Klă, xã Chư Prông) có giếng khoan sâu khoảng 160m, đã sử dụng nhiều năm nên lưu lượng nước ngày càng giảm.

Ngày 20/7, ông Hòa quyết định khoan sâu thêm khoảng 20m để tìm nguồn nước. Trong quá trình khoan, nhóm thợ nghe nhiều tiếng động lớn phát ra từ lòng đất nên dừng lại để kiểm tra. Khi rút mũi khoan, từ miệng giếng bất ngờ xuất hiện cột khí và nước phun mạnh lên mặt đất.

Năm 2024, bản thân ông khoan một giếng và cũng xảy ra tình trạng tương tự. Khi đó, ông đã thả trụ bê tông xuống lòng giếng, bịt kín và lắp van trên bề mặt để ngăn dòng khí. Đến nay, giếng khoan này không còn hiện tượng phun trào.

Theo UBND xã Chư Prông, đến nay trên địa bàn đã ghi nhận 4 giếng khoan xuất hiện hiện tượng khí và nước phun lên mặt đất. Địa phương khuyến cáo người dân không khoan giếng tại những khu vực từng xảy ra hoặc có nguy cơ xuất hiện hiện tượng tương tự.

Tiền Lê
#Gia Lai #khai thác nước #khí phun #quản lý tài nguyên #giếng khoan #bảo vệ nguồn nước #tài nguyên nước #khoan sâu #xã Chư Prông #báo cáo

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