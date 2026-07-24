Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Điều gì khiến hàng trăm con cò nhạn xuất hiện trên cánh đồng ở Gia Lai

Trương Định

TPO - Những ngày qua, trên cánh đồng ở tổ dân phố Đông Định, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai đón hàng trăm cá thể cò nhạn (cò ốc) về kiếm ăn.

Đàn cò nhạn kiếm ăn trên cánh đồng ở phường Quy Nhơn Đông.
tp-c_c13.jpg
Theo người dân địa phương, đàn cò bắt đầu xuất hiện khoảng một tuần nay. Mỗi sáng, từng đàn cò sải cánh bay về khu vực rồi tản ra khắp cánh đồng để tìm thức ăn. Đến chiều muộn, chúng lại bay đi, tạo nên khung cảnh sinh động, hiếm gặp. Ảnh: Trương Định.
tp-c_c0.jpg
tp-c_c8.jpg
tp-c_c11.jpg
Theo ghi nhận của Tiền Phong, đàn cò khá dạn người, thong thả kiếm ăn trên những thửa ruộng ngập nước và các bãi cỏ thấp. Thỉnh thoảng, cả đàn đồng loạt tung cánh bay lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống ở khu vực lân cận, tạo nên khung cảnh thiên nhiên thanh bình, đẹp mắt giữa cánh đồng. Ảnh: Trương Định
tp-c_c6.jpg
Chị Trương Thị Hồng Ty - Bí thư chi bộ tổ dân phố Đông Định, cho biết: Người dân địa phương rất vui khi đàn cò về kiếm ăn. Mọi người đều có ý thức bảo vệ, không chọc phá hay săn bắt đàn chim. Ảnh: Trương Định.
tp-c_c2.jpg
tp-c_c5.jpg
Cũng theo người dân địa phương, đây là lần đầu họ bắt gặp đàn cò nhạn đông đến vậy về kiếm ăn trên cánh đồng. Hình ảnh hàng trăm con nối nhau đáp xuống giữa những thửa ruộng ngập nước kiếm ăn tạo nên khung cảnh yên bình, đẹp mắt và hiếm gặp. Ảnh: Trương Định.
tp-c_c12.jpg
Trước đó, đàn cò nhạn cũng thường xuyên được ghi nhận trú ngụ tại khu sinh thái Cồn Chim, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trương Định.
tp-c_c4.jpg
Cò ốc (cò nhạn), tên khoa học Anastomus oscitans, thuộc danh mục đỏ của Tổ chức Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN, được xếp ở cấp độ ít nguy cấp. Ảnh: Trương Định.
tp-c_c7.jpg
Loài chim này có khối lượng trung bình từ 1-1,5kg, chiều cao từ 50-90cm, sải cánh hơn 1m. Đây là loài chim di cư theo mùa, có vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái đất ngập nước, thường xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 8 hằng năm tại các vùng đất ngập nước nội địa, bãi bồi ven sông để kiếm ăn và trú ngụ. Ảnh: Trương Định.
tp-c_c9.jpg
tp-c_c10.jpg
Trước đó, sau khi ghi nhận đàn cò nhạn xuất hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn, ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ chim hoang dã; nghiêm cấm các hành vi săn, bắn, bẫy, bắt, nuôi nhốt, mua bán… Ảnh: Trương Định.
tp-c_c1.jpg
tp-c_c15.jpg
tp-c_c16.jpg
tp-c_c14.jpg
Đàn cò nhạn kiếm ăn trên cánh đồng tạo khung cảnh thiên nhiên đẹp mắt. Ảnh: Trương Định.
Trương Định
#cò nhạn #Gia Lai #cò nhạn kiếm ăn trên cánh đồng #chim hoang dã #bảo vệ thiên nhiên #Quy Nhơn Đông #cảnh tượng hiếm gặp

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe