Điều gì khiến hàng trăm con cò nhạn xuất hiện trên cánh đồng ở Gia Lai

TPO - Những ngày qua, trên cánh đồng ở tổ dân phố Đông Định, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai đón hàng trăm cá thể cò nhạn (cò ốc) về kiếm ăn.
Theo ghi nhận của Tiền Phong, đàn cò khá dạn người, thong thả kiếm ăn trên những thửa ruộng ngập nước và các bãi cỏ thấp. Thỉnh thoảng, cả đàn đồng loạt tung cánh bay lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống ở khu vực lân cận, tạo nên khung cảnh thiên nhiên thanh bình, đẹp mắt giữa cánh đồng. Ảnh: Trương Định
Cũng theo người dân địa phương, đây là lần đầu họ bắt gặp đàn cò nhạn đông đến vậy về kiếm ăn trên cánh đồng. Hình ảnh hàng trăm con nối nhau đáp xuống giữa những thửa ruộng ngập nước kiếm ăn tạo nên khung cảnh yên bình, đẹp mắt và hiếm gặp. Ảnh: Trương Định.
Trước đó, sau khi ghi nhận đàn cò nhạn xuất hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn, ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ chim hoang dã; nghiêm cấm các hành vi săn, bắn, bẫy, bắt, nuôi nhốt, mua bán… Ảnh: Trương Định.