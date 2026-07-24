Điều gì khiến hàng trăm con cò nhạn xuất hiện trên cánh đồng ở Gia Lai

TPO - Những ngày qua, trên cánh đồng ở tổ dân phố Đông Định, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai đón hàng trăm cá thể cò nhạn (cò ốc) về kiếm ăn.