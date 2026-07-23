220 chuyên gia toàn cầu dự hội nghị về vật liệu tiên tiến

Lần thứ hai Việt Nam tổ chức chuỗi hội thảo về vật liệu tiên tiến đã thu hút sự quan tâm của 220 chuyên gia quốc tế đến từ 11 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Hôm nay (23/7), Đại học Bách khoa Hà Nội khai mạc chuỗi sự kiện khoa học quốc tế quan trọng: Hội thảo quốc tế lần thứ 20 về tính chất vật lí và ứng dụng của vật liệu tiên tiến (ICPMAT 2026) và Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về vật liệu và công nghệ tiên tiến (ICAMT 2026).

Sự kiện do Trường Vật liệu (thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội) phối hợp Đại học Toyama (Nhật Bản) tổ chức, mang ý nghĩa đặc biệt hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội (1956-2026).

GS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HUST

Phát biểu tại lễ khai mạc, GS. TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định, sự kiện này là minh chứng cho vị thế trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam. Thực hiện đề án phát triển trở thành cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á, Đại học Bách khoa Hà Nội đang tập trung vào các công nghệ trọng điểm như AI, năng lượng xanh, khoa học sức khỏe, trong đó vật liệu tiên tiến là trụ cột nền tảng.

Hội thảo năm nay quy tụ khoảng 220 nhà khoa học, nghiên cứu sinh và học viên đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Cộng hòa Séc, Ý, Đài Loan, Úc, Đức và Việt Nam. Đây là lần thứ hai Việt Nam vinh dự đăng cai chuỗi hội thảo ICPMAT kể từ khi sự kiện này được khởi xướng tại Đại học Toyama vào năm 2006.

Nhấn mạnh vai trò của khoa học vật liệu, GS. TS Huỳnh Trung Hải, Hiệu trưởng Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội chỉ rõ, vật liệu tiên tiến chính là "trái tim" cho các ngành công nghiệp chiến lược như bán dẫn, năng lượng sạch, sản xuất thông minh, y sinh và kinh tế số.

GS. TS Yutaka Takaguchi (ngoài cùng bên trái), Đại học Toyama, Nhật Bản và GS. TS Huỳnh Trung Hải (ngoài cùng bên phải), Hiệu trưởng Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội tặng quà lưu niệm cảm ơn GS. TS Mitsuhiro Murayama (Virginia Tech, USA). Ảnh: HUST

Trong hai ngày làm việc chính (23, 24/7), các phiên thảo luận chuyên sâu sẽ tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn gồm kim loại và hợp kim hiệu năng cao, polyme và vật liệu composite tiên tiến, vật liệu dệt may thông minh, vật liệu chức năng, công nghệ nano và cảm biến thông minh.

Sự kiện hướng tới việc kích hoạt các hợp tác liên ngành giữa Khoa học Vật liệu, Vật lí, Hóa học, Vật liệu sinh học và Vật liệu nano nhằm thúc đẩy phát triển bền vững toàn cầu.

Theo công bố từ Ban tổ chức, ICPMAT 2026 đã thu hút 248 bản tóm tắt đăng ký, bao gồm 3 báo cáo toàn thể (Plenary Lectures), 20 báo cáo mời (Invited Talks), 86 báo cáo trình bày miệng (Oral Presentations) và 139 báo cáo trình bày poster (Poster Presentations).