Máy hút ẩm công nghiệp - Lời giải bài toán xử lý độ ẩm nhà xưởng

Độ ẩm luôn là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm, tuổi thọ máy móc và hiệu quả sản xuất. Và hiện nay, máy hút ẩm công nghiệp chính là giải pháp xử lý độ ẩm tối ưu trong nhiều ngành công nghiệp. Sản phẩm có tính ứng dụng cao ở các nhà máy, kho hàng, xưởng sản xuất, trung tâm logistics hay phòng sạch.

Không chỉ giúp kiểm soát độ ẩm ổn định, các dòng máy hút ẩm công nghiệp công suất lớn hiện nay còn được trang bị nhiều công nghệ hiện đại. Theo đó, máy vận hành bền bỉ và có thể hoạt động liên tục 24/7. Đây được xem là lời giải cho bài toán xử lý độ ẩm không khí cho doanh nghiệp, đồng thời tối ưu chi phí vận hành.

Máy hút ẩm công nghiệp xử lý ẩm hiệu quả, toàn diện

Máy hút ẩm công nghiệp có nguyên lý vận hành là tách hơi ẩm ra khỏi không khí, giúp duy trì độ ẩm ở mức cài đặt và tạo môi trường khô ráo. Cụ thể, không khí ẩm được đưa vào thiết bị, hơi ẩm được dàn lạnh tách ra tạo thành nước thừa. Còn không khí khô sẽ được sấy ấm và thổi trả lại môi trường.

Máy được trang bị cảm biến để tự vận hành theo độ ẩm môi trường thực tế. Một số mã còn được trang bị wifi thông minh, cho phép theo dõi và điều khiển từ xa.

Khác với dòng máy gia đình, các mã máy hút ẩm công nghiệp thường sở hữu công suất cực lớn từ 50 - 2400 lít/ngày. Thiết bị dễ dàng xử lý ẩm nhanh chóng, ổn định cho các không gian có diện tích lớn hoặc độ ẩm cao.

Đáp ứng đa dạng nhu cầu

Hiện nay máy hút ẩm công nghiệp công suất lớn được thiết kế chuyên dụng với nhiều kiểu môi trường. Theo đó, thiết bị có thể đáp ứng đa dạng các nhu cầu trong nhiều lĩnh vực sản xuất, bảo quản công nghiệp.

- Máy hút ẩm cơ bản: Đối với các nhà máy sản xuất, thiết bị này giúp kiểm soát độ ẩm trong không gian rộng, hạn chế tình trạng ngưng tụ hơi nước trên máy móc và dây chuyền sản xuất. Nhờ đó, doanh nghiệp giảm chi phí bảo trì và nâng cao tuổi thọ máy móc.

- Máy hút ẩm chuyên dụng sấy: Không chỉ xử lý độ ẩm đơn thuần, các mã này còn được tích hợp thêm tính năng sấy bằng nhiệt nóng. Sự kết hợp này sẽ làm tăng tốc độ khô sản phẩm hơn nhiều lần so với sấy nhiệt thông thường; đồng thời còn hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

- Máy hút ẩm công nghiệp cho môi trường đặc biệt: Một số dòng máy còn được thiết kế chuyên biệt để có thể vận hành tốt ở các môi trường đặc biệt như nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao hoặc môi trường ăn mòn (có muối, axit).

Đặc biệt, máy hút ẩm công nghiệp luôn có sẵn dạng đặt sàn hoặc treo trần.

Tối ưu chi phí vận hành

So với các giải pháp xử lý ẩm khác như quạt thông gió, điều hòa không khí, thì máy hút ẩm công nghiệp luôn là giải pháp tối ưu. Thiết bị xử lý trực tiếp hơi ẩm trong không khí thay vì chỉ lưu thông hoặc làm thay đổi nhiệt độ. Nhờ vậy, máy hút ẩm công nghiệp giúp giảm đáng kể điện năng tiêu thụ, hạn chế hư hỏng hàng hóa và bảo vệ máy móc.

Khả năng vận hành tự động và ổn định của máy hút ẩm công nghiệp sẽ giúp giảm chi phí nhân công. Đây cũng là một cách giúp tăng năng suất sản xuất hiệu quả.

Thêm vào đó, sản phẩm được sản xuất và bảo quản trong độ ẩm lý tưởng sẽ luôn đạt chất lượng tốt. Vì thế, doanh nghiệp cũng sẽ hạn chế được chi phí bảo hành, khiếu nại từ người dùng.

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