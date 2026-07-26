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Xã hội

Hơn 70 cảnh sát chữa cháy dãy nhà hàng, kho xưởng ở phường Thanh Liệt

Thanh Hà

TPO - Công an TP. Hà Nội điều động hơn 70 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH cùng phương tiện đến hiện trường chữa cháy dãy nhà hàng, kho xưởng ở phường Thanh Liệt.

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Lực lượng chức năng chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: Thanh Hà

Liên quan đến vụ cháy dãy nhà hàng, kho xưởng ở đường 25m phường Thanh Liệt, Công an TP. Hà Nội cho biết, vụ việc không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Trước đó, khoảng hơn 18h ngày 25/7, tại cụm công trình xây dựng trên đường 25m, phường Thanh Liệt xảy ra hỏa hoạn. Đám cháy phát triển nhanh, có nguy cơ lan sang các khu vực kho chứa và các cơ sở kinh doanh lân cận.

Công an TP. Hà Nội đã điều động 12 xe chữa cháy của các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 2, 4, 10, 12, 13, 15, 31 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng hơn 70 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đồng thời, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động 2 xe chỉ huy, 2 xe tải chở phương tiện, 1 xe trạm bơm và 1 xe téc nước trực tiếp đến hiện trường để chỉ huy, tổ chức công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

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Ngọn lửa bùng lên dữ dội vào lúc hơn 19h ngày 25/7. Ảnh: Thanh Hà

Sau khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, đám cháy đã bùng phát trên diện rộng, ngọn lửa bao trùm khu vực kho chứa và các công trình lân cận. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do thời tiết có gió mạnh khiến lửa bùng phát, cháy lan nhanh; lượng chất cháy lớn, tỏa nhiệt cao, khói dày đặc cản trở việc trinh sát và tiếp cận đám cháy. Bên cạnh đó, việc khai thác nguồn nước phục vụ chữa cháy tại khu vực hiện trường gặp nhiều trở ngại.

Chỉ huy chữa cháy đã đề nghị Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố điều động chi viện 1 xe chữa cháy của Học viện Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cùng 2 xe chữa cháy của Bộ Tư lệnh Thủ đô; đồng thời chỉ đạo các lực lượng khẩn trương trinh sát hiện trường, tổ chức khai thác nguồn nước, triển khai đồng bộ nhiều mũi chữa cháy nhằm khống chế, khoanh vùng đám cháy, ngăn chặn cháy lan và bảo vệ các công trình lân cận.

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Dãy nhà hàng, kho xưởng bốc cháy ngùn ngụt. Ảnh: Thanh Hà

Song song với công tác chữa cháy, Chỉ huy hiện trường đã phối hợp chính quyền địa phương huy động máy xúc phá dỡ các cấu kiện bị sập đổ, mở lối cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận sâu vào khu vực cháy để dập lửa.

Các lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an phường Thanh Liệt, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dân phòng và dân quân tự vệ cũng được huy động để phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực xảy ra cháy.

Sau thời gian nỗ lực triển khai các biện pháp chữa cháy với sự phối hợp, hỗ trợ của các lực lượng và chính quyền địa phương, đến khoảng 19h45, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng chức năng đã kịp thời bảo vệ, không để cháy lan sang hơn 1.000m2 diện tích kho cùng các công trình lân cận.

Thanh Hà
#chữa cháy dãy nhà hàng kho xưởng Hà Nội #điều động lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH #khó khăn trong công tác chữa cháy do thời tiết #phối hợp xử lý cháy lan nhanh #bảo vệ tài sản và công trình lân cận

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