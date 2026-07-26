Ca sĩ lên tiếng sau khi bị loại tức tưởi ở Anh trai chông gai

TPO - Sau khi trở thành một trong hai anh tài đầu tiên phải rời Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, 14 Casper gửi lời cảm ơn đồng đội và khán giả. Việc nam nghệ sĩ dừng bước ngay sau Công diễn 1 khiến nhiều người xem tiếc nuối, tranh luận.

Ngày 26/7, sau cú sốc bị loại ngay Công diễn 1, 14 Casper có bài chia sẻ dài, nói về hành trình bước khỏi vùng an toàn của “nghệ sĩ indie chỉ quen giấu mình sau màn hình máy tính và những bản nhạc tự sự”.

“Cảm ơn đã tạo cơ hội để tôi thấy bản thân có thể và dám làm được những gì khi đứng trước những thử thách khó nhằn”, anh chia sẻ.

Tại sân khấu Công diễn Hội ngộ, 14 Casper mang đến mashup Một đời và Người tốt nhất cho em. Anh được các thành viên nhóm Anh Tài Tình tin tưởng giao thử sức với melodic rap trong tiết mục Nàng thơ.

Đến Công diễn 1, 14 Casper gia nhập Nhà Ngoại ô, cùng Thuận Nguyễn, Đinh Mạnh Ninh và đồng đội trình diễn Xa. Sân khấu giúp nam nghệ sĩ thể hiện rõ màu sắc cá nhân. Nam nghệ sĩ nói mỗi tiết mục cho anh cơ hội cống hiến, học hỏi đồng nghiệp. Anh thấy may mắn khi được trở thành một phần của tập thể 34 anh tài.

“Từng giây, từng phút ở ký túc xá, tôi luôn thấy mình thật may mắn vì được là một phần của tập thể tuyệt vời này”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Khán giả cho rằng 14 Casper bị loại tức tưởi sau Công diễn 1.

14 Casper đồng thời gửi lời cảm ơn 33 anh tài, khán giả luôn ủng hộ. Nam nghệ sĩ gọi tình cảm của người hâm mộ là “một mớ bình yên” vô giá. Anh nói thêm cánh cửa ký túc xá mở ra nhiều trải nghiệm và cơ hội mới trong âm nhạc.

14 Casper không trực tiếp phản hồi những tranh cãi. Anh khẳng định rời cuộc chơi không đồng nghĩa hành trình đã khép lại. “Hành trình ở Anh trai chưa bao giờ gọi là dừng lại", nam nghệ sĩ chia sẻ thêm, mong khán giả tiếp tục đồng hành trong các dự án âm nhạc sắp tới.

Trong tập 4 phát sóng tối 25/7, Công diễn 1 khép lại với sáu anh tài có điểm hỏa lực cá nhân thấp nhất vào vòng nguy hiểm, gồm Mew Amazing, Tùng Mint, Thuận Nguyễn, Vương Anh Tú, 14 Casper và Đinh Mạnh Ninh.

Trước khi công bố kết quả, mỗi người lựa chọn bước vào mật thất lửa một mình hoặc cùng đồng đội. 14 Casper quyết định đi cùng thành viên Nhà Ngoại ô. Anh cho biết đồng đội đã động viên, vượt qua nhiều giới hạn.

Kết quả cuối cùng, 14 Casper và Vương Anh Tú là hai anh tài đầu tiên dừng bước. Khoảnh khắc chia tay khiến nhiều đồng nghiệp không kìm được cảm xúc.

Ngay sau khi tập phát sóng kết thúc, 14 Casper bị loại nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận. Bài đăng chia tay hai nghệ sĩ trên trang Facebook chính thức của chương trình nhận gần 10.000 bình luận chỉ sau khoảng hai giờ.

Khán giả cho rằng 14 Casper vừa bắt đầu thể hiện sự tiến bộ và tạo dấu ấn thì phải rời cuộc chơi. Tiết mục Xa của Nhà Ngoại ô đạt gần hai triệu lượt xem sau sáu ngày cũng được nhắc lại, cho thấy sức hút của phần trình diễn.

“14 Casper chờ hai năm để tham gia chương trình, đến lúc bứt phá thì lại bị loại”, khán giả bình luận. Không ít khán giả mong nam nghệ sĩ có cơ hội trở lại ở vòng hồi sinh.

Một số ý kiến cũng tranh luận về cơ chế để phiếu bình chọn của khán giả trường quay quyết định kết quả. Cách tính này có thể tạo bất lợi cho những gương mặt mới hoặc nghệ sĩ chưa sở hữu cộng đồng người hâm mộ như các anh trai khác.