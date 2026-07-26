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Giải trí

Tô son đánh phấn quá đậm, nam ca sĩ Erik phải xin lỗi chương trình Sao nhập ngũ

Ngọc Ánh

TPO - Tối 25/7, ca sĩ Erik xin lỗi khán giả và chương trình Sao nhập ngũ vì ngoại hình gây tranh cãi trên poster.

Ca sĩ Erik (Lê Trung Thành) gây chú ý khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ 2026. Trong poster giới thiệu nghệ sĩ, hình ảnh Erik được chăm chút kỹ lưỡng với lớp nền mịn, phong cách trang điểm đậm, lông mày kẻ sắc nét cùng son môi bóng, má hồng gây nhiều tranh luận vì không thực sự phù hợp với hình tượng chiến sĩ.

Từ poster được công bố, nhiều tài khoản mạng xã hội gọi Erik là "tướng quân kem nền phiên bản Việt". Cách gọi xuất phát từ biệt danh gắn với diễn viên Trương Lăng Hách ở Trung Quốc, khi nam diễn viên vào vai một vị tướng trong phim cổ trang nhưng lại sở hữu diện mạo "mặt hoa da phấn".

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Erik công bố hậu trường buổi chụp poster thay thế.

Tối 26/7, nam ca sĩ lên tiếng xin lỗi về hình ảnh này. "Khi đọc được những bình luận của khán giả, Erik và ê-kíp thực sự quan ngại. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới chương trình Sao nhập ngũ và khán giả vì poster chưa phù hợp với hình tượng chiến sĩ. Với tinh thần cầu thị, tôi và ê-kíp đã họp bàn, quyết định thực hiện lại bộ hình", nam ca sĩ nói.

Theo video hậu trường chụp hình được Erik cập nhật, diện mạo nam ca sĩ có sự thay đổi so với poster chương trình Sao nhập ngũ công bố trước đó.

Phong cách trang điểm cũng có sự tiết chế để phù hợp với tinh thần của chương trình. Tuy nhiên, poster ban đầu được Sao nhập ngũ đăng tải vẫn xuất hiện trên trang Facebook chính thức của chương trình.

Sao nhập ngũ 2026 phát sóng vào tháng 8, mang chủ đề Tổ quốc nơi đầu sóng. Lực lượng đồng hành với chương trình là Hải quân đánh bộ. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ gồm Erik, Châu Bùi, Thúy Ngân, Quốc Trường, Phan Mạnh Quỳnh, Văn Mai Hương, Tuấn Dương, Minh Trang.

Sau 16 mùa phát sóng, Sao nhập ngũ đã trở thành thương hiệu truyền thông giải trí với nhiều loại hình nghệ thuật kéo dài xuyên suốt một năm, từ chương trình truyền hình thực tế, concert, MV chủ đề, phim tài liệu nghệ thuật và chuỗi sự kiện fan meeting.

Ngọc Ánh
#Erik xin lỗi #Sao nhập ngũ #poster Sao nhập ngũ #Quốc Trường #Châu Bùi #Phan Mạnh Quỳnh #Sao nhập ngũ 2026

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